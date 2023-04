Tour de Romandie: Μεγάλη σύγχυση στον αγώνα - Έχασαν το δρόμο οι ποδηλάτες (vid)

Μία λάθος στροφή σε διασταύρωση έφερε προ εκπλήξεως τους ποδηλάτες στο tour της Ελβετίας, αναγκάζοντας τους να πάρουν ακολουθήσουν τη λάθος διαδρομή.

Για το απρόοπτο, ενδεχομένως να ευθύνεται η διοργάνωση, καθώς η διασταύρωση στην οποία βρέθηκαν οι αγωνιζόμενοι δεν υπήρχε στον χάρτη.

Εν τέλει, η κατάσταση λύθηκε σύντομα και μετά από μια στιγμή σύγχυσης επέστρεψαν στον δρόμο τους.

"Did we take a wrong turn?"



This group of riders encountered some unexpected complications on stage 1 of the Tour de Romandie today, as they took a wrong turn on the finishing circuit around Lac de Joux.



Watch the full race replay over on GCN+ 👉 https://t.co/b1mOJ5qItX pic.twitter.com/OvcWRp1XaB