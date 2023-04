Εγκαινιάστηκε ο θρυλικός ποδηλατικός αγώνας L’ Étape Greece by Tour de France

Ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έγινε και μνημείο παγκόσμιας αθλητικής! Περισσότεροι από 650 ποδηλάτες από όλον τον κόσμο έλαβαν μέρος στη μεγάλη αθλητική γιορτή 1ο L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA, το Σάββατο 1η Απριλίου, στον μυθικό και ιδιαίτερα συμβολικό τόπο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας με τη σφραγίδα του θρυλικού Tour de France, σε συνδιοργάνωση ΕΥ ΖΗΝ Greece και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί πλέον σπουδαία προσθήκη στο αθλητικό καλεντάρι της χώρα μας, ενώ σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ποδηλασία στην Ελλάδα.

Στο 1ο L’Étape Greece, πάνω από 650 γυναίκες και άνδρες ποδηλάτες από όλον τον κόσμο δοκίμασαν τις αντοχές τους στο τερέν, ακολουθώντας μια απαιτητική κυκλική διαδρομή (The Race 150χλμ ή The Ride 75χλμ) γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων με φόντο τη μαγευτική φύση της δυτικής Πελοποννήσου. Οι pioneers ποδηλάτες ξεπέρασαν τα όριά τους, συνδυάζοντας σωματική και ψυχική αντοχή, ταχύτητα, στρατηγική και, φυσικά, πάθος για το ποδήλατο. Σε αυτήν τους την προσπάθεια, καθοριστική ήταν η συμβολή των 1ο0 εθελοντών που τους ενθάρρυναν κατά τη διάρκεια της διαδρομής και συνέβαλαν στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της μεγάλης ποδηλατικής διοργάνωσης σύμφωνα με τις υψηλές παγκόσμιες προδιαγραφές του Tour de France.

Το «παρών» στο L’Étape Greece έδωσε και ο Didi “The Devil”, η μασκώτ του Tour de France παγκοσμίως, καθώς ακολουθεί τον ποδηλατικό θεσμό πιστά εδώ και 30 χρόνια! Φορώντας τη χαρακτηριστική κόκκινη στολή τού διαβόλου, o Γερμανός Didi Senft έδωσε την εκκίνηση του αγώνα μαζί με τον αλυτάρχη, ενώ υποδεχόταν στην αψίδα του τερματισμού τους αθλητές και τις αθλήτριες, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Την Κυριακή 2 Απριλίου, τον θρύλο του L’Étape Greece έζησαν και τα παιδιά, καθώς φόρεσαν τα κράνη τους και ποδηλάτησαν σε μια ήπια διαδρομή είτε μαζί τις οικογένειές τους στο Family Ride είτε μόνα τους στο Kids Race. Το Σαββατοκύριακο των μικρών ποδηλατών και των συνοδών τους που ήρθαν από την Αθήνα ή τη γύρω περιοχή συνδύασε την εκδρομή με τη συναρπαστική δραστηριότητα της ποδηλασίας στο τοπίο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σχεδόν 2.000 μικροί και μεγάλοι επισκέπτες βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή κι έζησαν από κοντά τη L’Étape εμπειρία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, όλη η περιοχή ήταν σε εορταστικό κλίμα, με τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας να αγκαλιάζουν τον δημοφιλή αγώνα που εδώ και τρεις δεκαετίες καθηλώνει εκατομμύρια θεατές σε 21 χώρες του κόσμου – με την Ελλάδα να αποτελεί την 22η χώρα στο ρόστερ της διοργάνωσης.

Οι μεγάλοι νικητές

Στην αγωνιστική διαδρομή The Race 150χλμ, στην κατηγορία των γυναικών, πρώτη τερμάτισε η Νάντια Συντζανάκη, κερδίζοντας την πολυπόθητη κίτρινη φανέλα (jersey) που αποτελεί την υψηλότερη βράβευση στον κόσμο της ποδηλασίας. Δεύτερη αναδείχθηκε η Αναστασία Τσουρουκτζή, ενώ ακολούθησε η Ευστρατία Παπαδοπούλου. Και οι τρεις αθλήτριες της τελικής τριάδας κέρδισαν και τη συμμετοχή τους στο L’Étape du Tour 2024. Στους άνδρες, το κίτρινο jersey κατέκτησε ο Γιώργος Μπούγλας, μέλος της Skoda Cycling Team, που τερμάτισε πρώτος. Ακολούθησαν με σειρά κατάταξης οι Μιλτιάδης Γιαννούτσος, Νικόλαος Παπαγιαννάκης και Ζήσης Σούλιος, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στο L’Étape du Tour 2024.

Στη μικρότερη αγωνιστική διαδρομή The Ride 75χλμ, πρώτη στις γυναίκες τερμάτισε η Κατερίνα Μαλάμου, ανεβαίνοντας στο βάθρο με το κίτρινο jersey. Ακολούθησαν οι Γεωργία Κληρονόμου στη δεύτερη θέση και η Δανάη Μωραΐτη στην τρίτη. Στην κατηγορία των ανδρών, ο ποδηλάτης που φόρεσε το κίτρινο jersey είναι ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης από τη Skoda Cycling Team, ενώ ακολούθησαν ο Μηνάς Μαλάτος και ο Αντώνης Τσουκαλοχωρίτης, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Μαζί με τους ποδηλάτες, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε και ο τόπος της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, σημείωσε σχετικά: «H εμπειρία του L’Étape Greece υπήρξε μοναδική για όλους μας. Η Ολυμπιακή Γη συνδέθηκε με ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και ανοίγει νέους δρόμους στην περαιτέρω ανάδειξη του ποδηλατικού αθλητισμού και του ποδηλατικού τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα». Με τη σειρά του, ο κ. Δημήτρης Νικολακόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού, συμπλήρωσε: «Υπέροχες ποδηλατικές στιγμές, πού αλλού, στη γενέτειρα του αθλητισμού και του πολιτισμού! Το L’Étape Greece by Tour de France φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Αρχαία Ολυμπία και ήρθε για να μείνει. Είναι μια πραγματικά μαγική εμπειρία. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και τους διαγωνιζόμενους! Αναμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη μεγάλη διοργάνωση στον τόπο μας».

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο, Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας: «Ήταν μια άρτια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, η οποία εκτιμώ ότι ικανοποίησε τους εκατοντάδες αθλητές που συμμετείχαν αλλά και τους πολυάριθμους θεατές που την παρακολούθησαν. Ως Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας συμβάλαμε κι εμείς στην επιτυχία του 1ου L’Étape Greece. Η Ολυμπία θα ήταν ιδανικό να φιλοξενήσει και τον επόμενο αγώνα, το 2024, χρονιά διεξαγωγής των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων».

Η κα. Βάσια Μπιρλιράκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΥ ΖΗΝ Greece, ανέφερε: «Είμαστε υπερήφανοι που φέραμε εις πέρας μια θρυλική διοργάνωση σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που στάθηκε δίπλα μας ως συνδιοργανωτής καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης, τους χορηγούς μας που αγκάλιασαν με πραγματική φροντίδα το event, την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας που χωρίς σκέψη ήταν παρούσα, τις Δημοτικές Αρχές Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου και κυρίως την ακούραστη ομάδα της ΕΥ ΖΗΝ Greece. Η χώρα μας δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα άλλες αντίστοιχες χώρες στη φιλοξενία διοργανώσεων τέτοιου επιπέδου και προδιαγραφών που όχι μόνο δίνουν αναγνωσιμότητα στις περιοχές, αλλά και επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο. Είμαστε τυχεροί που είχαμε συνοδοιπόρο έναν φορέα με όραμα και διάθεση. Ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση».

Ο κ. Μάνος Δρακωτός, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing SKODA της Kosmocar ανέδειξε τη στενή και διαχρονική σχέση της εταιρίας με το Tour de France: «Η ιστορία της Skoda είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποδηλασία από την ίδρυση της εταιρείας η οποία συνεχίζεται με τον πλέον έμπρακτο τρόπο και στις μέρες μας. Από το 2004 που η Skoda έγινε ο επίσημος συνεργάτης οχημάτων του Tour de France, δεκάδες οχήματά της βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κορυφαίου αγώνα ποδηλασίας. Το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA μας έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουμε τη δέσμευση της Skoda για την ποδηλασία και στη χώρα μας ως Official Mobility Partner με το Skoda Enyaq iV που ήταν το επίσημο αυτοκίνητο της διοργάνωσης».

Η μεγάλη επιτυχία του 1ου L’Étape Greece by Tour France από την πρώτη χρονιά επισφραγίζει τη σπουδαιότητα του αθλητικού τουρισμού για την ανάπτυξη των περιοχών και για την ενδυνάμωση της κοινότητας που μοιράζεται μοναδικές στιγμές και συναισθήματα μέσα από τον αθλητισμό. Παράλληλα, προδιαγράφει ένα λαμπρό μέλλον για τη διοργάνωση που, όπως όλα μαρτυρούν, αναμένεται να γίνει θεσμός. Ραντεβού στο 2ο L’Étape Greece, το 2024!

Δείτε στο βίντεο τις κορυφαίες στιγμές του 1ου L’Étape Greece by Tour France