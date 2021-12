«Χρυσοί» στην Κύπρο Κορδούτης, Φωτιάδου, Άμπα, 2οι Μαδέσης και Μηλικούδης

Με τρία ακόμα χρυσά μετάλλια και δύο ασημένια ολοκληρώθηκε για τα γαλανόλευκα χρώματα το διεθνές τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Κύπρου, που έγινε για ένα τριήμερο στη Λευκωσία.

Ο Ιάσονας Κορδούτης αναδείχτηκε νικητής στους Νέους άνδρες (Under 21), η Χρυσή Φωτιάδου στις Νέες γυναίκες (Under 21) και η Δέσποινα Άμπα στις κορασίδες (Under 15). Επίσης, ο τελικός του απλού Κ21 ήταν ελληνική υπόθεση με τον Αλέξανδρο Μαδέση να παίρνει τη 2η θέση, ενώ στο απλό παίδων ο Κώστας Μηλικούδης ήταν 2ος στο Under 15 (το πρόγραμμα δεν περιλάμβανε τελικά το αγώνισμα του διπλού). Μαζί δηλαδή, με τις τρεις πρωτιές και τη μία 2η θέση στο ομαδικό, η ελληνική αποστολή είχε έξι χρυσά και τρία ασημένια και ήταν μακράν η πιο δυνατή ανάμεσα στις επτά χώρες, που αγωνίστηκαν στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης». Στη Μεγαλόνησο αγωνίστηκαν ακόμα ο Κώστας Σωτηρίου, η Στέλλα Τζαρίδου και η Λεμονιά Γκαϊντατζή. Στο κοουτσάρισμα των παιδιών ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Βατσακλής στα αγόρια και η προπονήτρια της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης Ευτυχία Περρή στα κορίτσια.

Το αγώνισμα του απλού αποτέλεσε τη δεύτερη ενότητα των αγώνων και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες έγιναν αρχικά όμιλοι. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία πέρασαν όλοι οι Έλληνες αθλητές και βρέθηκαν στα κυρίως ταμπλό.

Στο απλό ανδρών Κ21 ο Κορδούτης ήταν 1ο φαβορί. Στην 8άδα απέκλεισε τον Τσίσσιο με 4-0 σετ και στα ημιτελικά τον Ελία με 4-1. Ομοίως ο Μαδέσης νίκησε τον Γεωργίου και τον Καντέρ με 4-0 σετ. Έτσι, στον συναρπαστικό τελικό συναντήθηκαν ο περσινός πρωταθλητής Ελλάδας της κατηγορίας (Κορδούτης) και ο φετινός (Μαδέσης) και επικράτησε ο πρώτος με 4-2 σετ.

Στο απλό γυναικών Κ21 η Φωτιάδου έκλεισε ιδανικά τη χρονιά ύστερα από τους δύο τίτλους στο απλό των Νέων γυναικών και των νεανίδων. Προχώρησε εξαιρετικά από την κορυφή του ταμπλό των «8» κι αφού απέκλεισε την Κιγκατιάν με 4-0 και την Μπακχσατζουάν με 4-2 κατέβαλλε στον τελικό την Κύπρια Φ. Μελετιέ με 4-0 σετ. Η Γκαϊντατζή (που θυμίζουμε ότι είναι ακόμα 14 ετών) ηττήθηκε στα προημιτελικά από την Μπακχσατζουάν με 4-0 σετ.

Στο απλό αγοριών Κ15 ο Μηλικούδης έφτασε στον τελικό επικρατώντας στο ταμπλό του Θεοφάνους με 3-1 και του Στεπανιάν με 3-2 και ανατροπή από 0-2 σετ. Στο ματς για την 1η θέση του βάθρου κάμφθηκε από τον Κύπριο Ελία με 3-1 σετ. Από τον τελικό νικητή της κατηγορίας ηττήθηκε και ο Σωτηρίου στην 8άδα με 3-2 σετ.

Στο απλό κοριτσιών Κ15 τέλος, η Άμπα επιβλήθηκε στον τελικό της Σαντάκα, που ήταν 2ο φαβορί, με 3-0 σετ. Στα ημιτελικά είχε νικήσει και το 1ο φαβορί, την Πογκοσιάν με 3-1 σετ, ενώ στον γύρο των «8» είχε αποκλείσει την Ελ Χασάνι με 3-0. Η Τζαρίδου είχε κάποιες ενοχλήσεις σήμερα, δεν μπόρεσε ν’ αγωνιστεί και αποκλείστηκε στα χαρτιά από τη Σαντάκα στην 8άδα.