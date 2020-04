Κολυμπάδης: «Η επόμενη μέρα»

Με μακροσκελές μήνυμά του ο Μανώλης Κολυμπάδης καταθέτει τις απόψεις του για την επόμενη μέρα του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο.

Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στάθηκε με αισιοδοξία στις ενδείξεις ότι οδηγούμαστε στην πρώτη έξοδο από τα σκληρά μέτρα προστασίας και υπογράμμισε τον σπουδαίο ρόλο, που έχουν παίξει και θα παίξουν σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο τα μέλη της πλατιάς αθλητικής οικογένειας. Ο πολύπειρος παράγοντας βάζει στο μήνυμά του τον τίτλο «η επόμενη μέρα» και κάνει προτάσεις και για το πώς μπορεί σιγά σιγά και μεθοδικά να επιστρέψει και ο ελληνικός αθλητισμός στις κανονικές συνθήκες.

Αναλυτικά το άρθρο του Μανώλη Κολυμπάδη:

«Η επόμενη ημέρα

Λένε πάντα ότι ο χρόνος αλλάζει τα πράγματα,

αλλά στην πραγματικότητα

πρέπει να τα αλλάξεις εσύ, μόνος σου.

Άντυ Γουώρχολ

Πέρασε χρόνος από την ημέρα που ο Covid 19 μπήκε βαθιά μέσα στην ζωή μας, που υποχρεωτικά περιοριστήκαμε στα σπίτια μας, που η παγκόσμια κοινότητα επλήγη από το ίδιο κακό.

Άρχισε σαν μια είδηση από την μακρινή Κίνα, που για την πλειοψηφία ήταν ένα θέμα για τις καθημερινές ρουτινιάρικες συζητήσεις. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με ανησυχία έτρεχε για την παράδοση της ιερής φλόγας στους Ιάπωνες.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έπαιρναν ή διεκδικούσαν την πρόκριση στους ΟΑ, τα αγωνιστικά προγράμματα εξελισσόντουσαν με πυρετώδεις ρυθμούς, μόνο που ξάφνου τα πάντα πάγωσαν.

Σήμερα μονάχα συνειδητοποιώ το μέγεθος της αλήθειας που κατέγραψε ο Ευγένιος Ιονέσκο, «μπορείς πάντα να προβλέψεις τα γεγονότα αφού έχουν γίνει». Ακόμη και όταν τα περιθώρια ολοφάνερα στένευαν, εμείς, η πλειονότητα εξ ημών, τρέχαμε να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές μας, κλεισμένοι ήδη από χρόνια στα πανύψηλα Καβαφικά μας τείχη, ανίδεοι και ενίοτε επαρμένοι.

Ο θάνατος χιλιάδων ανθρώπων γύρω μας μόνο ηχητικά μας τάραζε, μέχρι τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μας ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας με την ακινάτεια αρετή και την αριστοτελική του λογική, μάς εξύψωσε, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με την ατομική μας ευθύνη. Από τη μια το ρωμαίικο φιλότιμο, από την άλλη η πολύχρονη ταπείνωση που βιώσαμε σαν λαός, την στιγμή που βρεθήκαμε στις συμπληγάδες της αρρώστιας και της εξωτερικής απειλής της χώρας μας, αποθέσαμε στους στιβαρούς μας επιστήμονες την ηγεσία, και η πολιτική ηγεσία συνετά πράττοντας επέτρεψε στους ειδικούς να εργασθούν καταπώς πρέπει και έτσι φαίνεται να οδηγούμεθα στην «πρώτη» έξοδο.

Έχουν ειπωθεί χιλιάδες ωραία λόγια για τους «καπεταναίους» μας. Θέλω να τονίσω με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο ότι γνωρίζουμε ιστορία. Διακόσια χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, ουαί σε όποιον τολμήσει, μετά την απομάκρυνση του κινδύνου, και σε όποιον διανοηθεί ότι θα επιτρέψουμε, αυτοί οι σπουδαίοι Έλληνες που τόσο πάλεψαν και παλεύουν για εμάς, να τους χώσουμε σε μια τρύπα στο Παλαμίδι, σαν τον Κολοκοτρώνη, για τη νομή της εξουσίας. Όχι, χιλιάδες φορές όχι. Αυτοί μας δίδαξαν την ατομική ευθύνη, εμείς θα τους προστατέψουμε από τον κακό μας εαυτό.

Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι Έλληνες, δεκάδες προβεβλημένοι και χιλιάδες αφανείς. Πόση υπερηφάνεια και τι καμάρι νιώθουμε δύσκολο να περιγραφεί. Έτσι ακριβώς είναι και η αθλητική κοινότητα η οποία είναι το αντικείμενό μου. Σπουδαίοι αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, φροντιστές, γιατροί, φυσιοθεραπευτές, διοικητικοί, με δύναμη ακατάβλητη, πειθαρχημένοι και υπερβατικοί μας κάνουν περήφανους που είμαστε Έλληνες. Οι παλιότεροι και πιο έμπειροι και οι νέες γενιές που φουντώνουν συνεχώς, παιδιά με όραμα, με φρεσκάδα και με αυτή τη γοητευτική συστολή ή την αυθάδεια της απειρίας που θέλουν να μας εμπιστευτούν και που χρειάζονται την ανιδιοτέλεια μας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι τώρα η μοναδική μας έγνοια είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αθλητική κοινότητα. Τώρα, όσοι έχουμε ευθύνη ηγεσίας σε αυτόν τον ιερό χώρο, τώρα επιβάλλεται, να επικεντρωθούμε στα προβλήματα μας.

Οτιδήποτε άλλο είναι άχρηστο. Τώρα θα πάμε στο «Ραντεβού με μια άγνωστη» όπως το κατέγραψε η Κική Δημουλά, να ξέρουμε τέλος πάντων: «Τι θα φοράς συνεννόηση να σε γνωρίσω ώστε να μη χαθούμε πάλι μες στους πολυπληθείς σωσίες σου;». Όσοι θέλουμε να ακούσουμε και όσοι θέλουμε να βοηθήσουμε, να βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε, να ξεκινήσουμε και προπαντός να αποφύγουμε την τραγωδία που είναι σίγουρο ότι θα επέλθει εάν το «εγώ» καβαλήσει το «εμείς». Τονίζω ότι είναι θέμα συνεννόησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τις ηγεσίες του αθλητικού χώρου, δεν είναι παιχνίδι ούτε επικοινωνίας αλλά ούτε περισσότερο παιχνίδι εξουσίας. Η πανδημία που στη χώρα μας παραμένει επιδημία χάρη σε σωστούς και υπεύθυνους χειρισμούς, είναι μια ευκαιρία να αποκαλύψει τις νέες μορφές επικοινωνίας στον ευρύτερο πληθυσμό. Οι αθλητές και οι αθλήτριες όμως , όλων των ηλικιών, βιώνουν με τον οικειοθελή εγκλεισμό ιδιαίτερα δύσκολες ώρες.

Η καθημερινότητα τους που περιελάμβανε πολύωρες προπονήσεις, σωματική άσκηση και κάματο, απότομα και χωρίς ικανοποιητικές διεξόδους, καθήλωσε το σώμα τους σε μια άγνωστη για αυτούς απραξία. Ανησυχούν και φοβούνται για το τι μέλλει γενέσθαι. Ό,τι έχουν καταφέρει με μεγάλο σωματικό, ψυχικό και πνευματικό κόπο, μπορεί να διαγραφεί μονοκοντυλιά και να τους προδώσει το σώμα τους αλλά και η ψυχή τους. Το σώμα όμως έχει μνήμη και η ψυχή κρατάει αυτή τη μνήμη ζωντανή. «Δεν θα ξέρεις ποτέ πόσο δυνατός είσαι μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός θα είναι η μόνη σου επιλογή» Bob Marley.

Ξέρω καλά ότι κανείς στον αθλητικό χώρο δεν μένει άπραγος ή αδρανής. Μέσα στο σπίτι, οι τυχεροί στα γκαράζ, οι πιο άτυχοι στο στενό τριαράκι με θέα στον ακάλυπτο, προπονούνται ακάματα. Μαζί και οι προπονητές, οι γυμναστές, οι εργοφυσιολόγοι, οι διατροφολόγοι, οι ψυχολόγοι, εκμεταλλευόμενοι το «άγιο» διαδίκτυο εργάζονται, επειδή ο αθλητισμός είναι η ζωή τους.

Η αφοσίωση και η ωριμότητα των αθλητριών και των αθλητών είναι αποδεδειγμένη. Η επόμενη ημέρα έφτασε. Ας προετοιμαστούμε, με διάλογο, με κατάθεση εφικτών προτάσεων. Τι όμορφο το τραγούδι του Κώστα Χατζή, «μονολογούμε, τι λεν οι άλλοι ούτε που ακούμε, ………μιλάμε έτσι για να μιλούμε» κι εμείς το αγαπήσαμε, το σιγοψιθυρίσαμε πολλές φορές και θαυμάσαμε τον στίχο της Σώτιας Τσώτου, αλλά μάλλον δεν το «ακούσαμε» , οι παράλληλοι μονόλογοι συνεχίζονται.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν σταμάτησε να εργάζεται. Εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο και υπό το νέο νομικό καθεστώς λειτουργίας που την διέπει, εκσυγχρονίζεται, σε όλους τους τομείς για να είναι λιγότερο έως καθόλου γραφειοκρατική, να γίνει άμεσα αποτελεσματική στην άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της και να αναλάβει επιτέλους τον ρόλο της ομπρέλας προστασίας των ολυμπιακών αθλημάτων και των αθλητών μας. Η ΕΟΕ θέλει και πρέπει να είναι «η μάνα» των ολυμπιακών ομοσπονδιών και των αθλητών – αθλητριών και όχι ο δυνάστης τους. Εδώ την ηγετική αρμοδιότητα διαχειρίζεται ο Πρόεδρος, ο Σπύρος Καπράλος, ένας άνθρωπος σύγχρονος και ακούραστος, ένας επιστήμονας που βρίσκεται στην καρδιά της αγοράς, με καρδιά αθλητή. Εμείς γνωρίζουμε ότι χωρίς αθλητές και αθλήτριες , χωρίς αθλητικά σωματεία, χωρίς αθλητικές ομοσπονδίες δ ε ν έχουμε λόγο ύπαρξης. Είναι τόσο απλό. Ο Ζαν Μονέ, ο οικονομολόγος πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίστευε ότι , αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι να είσαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, αλλά να είσαι α π ο φ α σ ι σ μ έ ν ο ς. Η ΕΟΕ φαίνεται ότι ε ί ν α ι.

Η επανεκκίνηση του αθλητισμού είναι άμεσα συνυφασμένη με την επανεκκίνηση της οικονομίας και ο αθλητισμός χρειάζεται «χρήμα» και θα φέρει «χρήμα», όπως γίνεται πάντα. Ο κύκλος εργασιών γύρω από τον αθλητισμό είναι τεράστιος. Η γραφειοκρατική αγκύλωση όμως φρενάρει σχεδόν τα πάντα. Έχουμε ένα διαμάντι στα χέρια μας και το κοιτάμε σαν να είναι ένα απλό γυαλί. Στα μέσα Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους όλοι οι αθλητικοί φορείς καταθέσαμε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού προτάσεις για ένα νέο αθλητικό νόμο. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. μεταξύ άλλων πρότεινε: Σε κάθε αθλητική εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν Ομοσπονδιακές αίθουσες για χρήση των Προ- ολυμπιακών , Ολυμπιακών, Εθνικών και προ - εθνικών ομάδων, να συμμετέχει στη Διοίκηση της εγκατάστασης, υποχρεωτικά, ένα μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας - χρήστη. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού - ΓΓΑ να οργανώσει ηλεκτρονική επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών με την μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία θα παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης να είναι υποχρεωτική για κάθε ερασιτέχνη "παράγοντα".

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού - ΓΓΑ να αναλάβει την καθοδήγηση και ενημέρωση των υπαλλήλων των Ομοσπονδιών για κάθε θέμα που απαιτείται η συνδρομή τους. Να υπάρξει ενιαία πολιτική με σαφείς οδηγίες για να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αλλά και να μην ερμηνεύει ο κάθε υπάλληλος είτε της Γραμματείας είτε της Ομοσπονδίας τους νόμους και την διοίκηση κατά το δοκούν.

Ενιαίο λογιστικό σχέδιο. Να αποφασιστεί και εφαρμοστεί σύγχρονο , ηλεκτρονικό ενιαίο λογιστικό σχέδιο σε όλες τις Ομοσπονδίες προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος συνδεδεμένο με το Υφυπουργείο Αθλητισμού που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντλεί πληροφορίες και για να ελέγχει ό,τι θέλει να ελέγξει.

Με την λήξη κάθε Πανελληνίου Πρωταθλήματος και εντός 10 το πολύ εργάσιμων ημερών, η κάθε Ομοσπονδία να υποβάλλει στην Διεύθυνση Αγωνιστικού ηλεκτρονικά, όλα τα φύλλα αγώνα και κάθε πληροφορία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε χρόνο, χρήμα, απαλλάσσουμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας από γραφειοκρατική ταλαιπωρία και έχουμε ενιαία βάση δεδομένων αγωνιστικών αποτελεσμάτων που δεν θα μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει.

Όλες οι Ομοσπονδίες να αναρτούν στην σελίδα τους ή σε σελίδα που διαχειρίζονται, τα αναλυτικά αποτελέσματα και ηλεκτρονικά φύλλα αγώνα είτε σε real time είτε εντός 5 εργασίμων από την τέλεση των αγώνων, κάθε πρωταθλήματος και κάθε κατηγορίας.

Απλούστευση των διαδικασιών για την χορήγηση ΕΑΑ στα τμήματα των σωματείων. Ενιαία αντιμετώπιση με νομοθετική πρόβλεψη για την απόκτηση αλλά και την απώλεια της ΕΑΑ. Για κάθε ολυμπιακό άθλημα να υπάρχουν στα ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) όλης της χώρας μαθήματα επιλογής και ειδικότητας. Οι αθλητές που εισάγονται στα ΣΕΦΑΑ με χρήση των προνομίων ως εξαιρετικά διακριθέντες υποχρεωτικά θα λαμβάνουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο διακρίθηκαν.

Το μεγαλύτερο μέρος από τις προτάσεις αυτές είναι μηδαμινού κόστους. Ο χρόνος που «προσέφερε» ο Covid 19, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ευρύτερες βελτιώσεις. Ελπίζω να ακούσουμε σύντομα «καλά μαντάτα». Για την επιτραπέζια αντισφαίριση, όπως και για όλα τα αθλήματα «κλειστού χώρου» φαίνεται ότι η επαναφορά στους αγωνιστικούς χώρους θα επέλθει αργότερα από π.χ. τον στίβο, την ιστιοπλοΐα, το κανόε-καγιακ, την αντισφαίριση, όπως αργότερα θα ξεκινήσουν και όλα τα ομαδικά αθλήματα κλειστού και ανοιχτού χώρου.

Όλες οι αθλητικές Ομοσπονδίες αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αίολες και μετέωρες αφού δεν έχουν ανακοινωθεί οι τακτικοί ετήσιοι προϋπολογισμοί για το 2020. Με το σημερινό γραφειοκρατικό καθεστώς αυτό σημαίνει χρεοκοπία. Χάσαμε μεγάλο μέρος των ιδίων εσόδων, για χορηγίες ας μην μιλήσουμε και δεν ξέρουμε τι θα εκτελεστεί, πως και πότε. Εμείς τώρα οφείλουμε να σχεδιάσουμε νέο αγωνιστικό πρόγραμμα και να επανέλθουμε στη δράση.

Παρακαλώ ιδιαίτερα την Ελληνική Πολιτεία να ανακοινώσει τους προϋπολογισμούς των Ομοσπονδιών για το 2020. Αυτό δεν είναι έκτακτο μέτρο, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Covid 19. Σημειώνω εν συντομία, για όσους δεν γνωρίζουν την διαδικασία, ότι αφού ανακοινωθούν οι προϋπολογισμοί, το οικονομικό τμήμα της Ομοσπονδίας πρέπει να ετοιμάσει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. προσαρμοσμένο προϋπολογισμό έτους 2020. Το Δ.Σ. να εγκρίνει τον προσαρμοσμένο προϋπολογισμό, να τον υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και μετά να υποβληθεί στις οικονομικές υπηρεσίες της ΓΓΑ. Οι οικονομικές υπηρεσίες της ΓΓΑ να επεξεργαστούν και να ελέγξουν το σχέδιο προσαρμοσμένου προϋπολογισμού, να ακολουθήσει πλειάδα υπογραφών, να εγκριθεί από τον Υφυπουργό και να δημοσιευθεί στη Διαύγεια. Μόνο και μόνο τότε οι οικονομικές υπηρεσίες της ΓΓΑ είναι από το νόμο ελεύθερες να προχωρήσουν στην δέσμευση πίστωσης της δεύτερης δόσης εκταμίευσης του τακτικού προϋπολογισμού, που για να φτάσει να γίνει η εκταμίευση θα χρειασθούν υπό κανονικές συνθήκες καμιά σαρανταριά ημέρες άγχους, αγωνίας και ταπείνωσης.

Προτείνω να γίνει άμεσα, τώρα, χθες, συνεργασία ΓΓΑ , Σταδίων – Κλειστών Γυμναστηρίων και Ομοσπονδιών για τυχόν επιβαλλόμενη ανάγκη έργων βελτίωσης των χώρων (π.χ. ΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ) με στόχο την ασφαλέστερη διεξαγωγή αρχικά των προπονήσεων. ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, δεν μπορούμε να ρίξουμε τους αθλητές στους αγώνες χωρίς να υπάρξει χρόνος επανένταξης υπό κανονικές συνθήκες. Ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι έγινε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υφυπουργείου και των διοικήσεων των σταδίων, εμείς οι «νοικοκύρηδες» που κάνουμε χρήση και που για εμάς γίνονται οι συσκέψεις, δεν έχουμε κανένα λόγο σε όλα αυτά. Μια απλή έστω εξειδικευμένη ενημέρωση.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε:

«Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα».

Να γίνει συνεργασία του Υφυπουργείου Αθλητισμού με την Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων στη Δημόσια Υγεία από Λοιμογόνους Παράγοντες για τη λήψη απλών, σαφών και εξειδικευμένων οδηγιών και άμεση τηλεδιάσκεψη με όλους τους αθλητικούς φορείς για προετοιμασία, εφαρμογή και ενημέρωση καθώς και οδηγίες για την αποφυγή δεύτερου κύματος Covid 19 από τον Σεπτέμβριο, όσο αυτό είναι εφικτό.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την οικογένεια της επιτραπέζιας αντισφαίρισης για την ωριμότητα της. Ευχαριστώ τους γονείς, τους προπονητές, τους εργαζόμενους, τις αθλήτριες και τους αθλητές μας. Σε κάθε περίπτωση και πάση θυσία θα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με ασφάλεια τους αγώνες μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές και τις αθλήτριες που θα διαγωνισθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ξέρω ότι χάσατε την ψυχολογική στήριξη που σας έδινε κάθε ώρα προπόνησης που ξεκλέβατε από το διάβασμά σας. Όλα θα πάνε καλά.

Όταν η συνέχεια γίνεται ζόρικη, οι Ζόρικοι συνεχίζουν. J.F. Kennedy (when the going gets tough, the tough get going).

Σας λέω ότι από αυτό το πρωτόγνωρο παγκόσμιο συμβάν θα βγουν σπουδαία πράγματα.

Αγαπητές Αθλήτριες και αγαπητοί αθλητές από όλα τα αθλήματα, περιμένουμε με αγωνία να σας ξαναβρούμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα μας καταπλήξετε από κάθε άποψη, όχι μόνο αγωνιστική.

Ο Χριστός με την θέληση του, βίωσε τα Πάθη, ανέβηκε τον Γολγοθά, Σταυρώθηκε και Αναστήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι.

Σήμερα φορτώσαμε σταυρό στους εργαζόμενους στην υγεία, στην καθαριότητα, στους μεταφορείς των αγαθών, στους υπαλλήλους των αγορών τροφίμων, των φαρμακείων, στα αστυνομικά και στα στρατιωτικά σώματα, στους πυροσβέστες, στους λιμενικούς, για να μας σώσουν.

Μας ζητάνε να μην κάνουμε τίποτα.

Να καθίσουμε στο σπίτι μας. Δεν μας ζητάνε να σταυρωθούμε, μας ζητάνε να μην τους σταυρώσουμε. Ας βάλλουμε όλοι ένα χεράκι είναι βαρύς ο σταυρός και μεγάλη η ανηφόρα.

Φέτος θα εμβαθύνουμε ουσιαστικά στο νόημα της γιορτής του Πάσχα.

Καλή Ανάσταση, προσέχετε την υγεία σας και γρήγορα θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας.

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all

Together we stand, divided we fall.

Pink Floyd