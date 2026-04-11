Σγουρόπουλος: Σταμάτησε στους «16» στο WTT Feeder II της Καππαδοκίας

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος ολοκλήρωσε την πορεία του στο World Table Tennis Feeder II της Καππαδοκίας, παίρνοντας μία θέση μεταξύ 9-16 στο απλό.

Στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, τον Τομ Τζάρβις, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 σετ.

Παρά το τελικό σκορ, ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με τον Σγουρόπουλο να πλησιάζει στο να οδηγήσει το παιχνίδι σε πέμπτο σετ.

Ο 26χρονος είχε ξεκινήσει δυναμικά στο τουρνουά, πετυχαίνοντας τέσσερις νίκες που του εξασφάλισαν την είσοδο στους «16», ενώ η συνολική του παρουσία αναμένεται να του προσθέσει πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο παιχνίδι, ο Τζάρβις πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο διατήρησε τον έλεγχο εκμεταλλευόμενος την πτώση ρυθμού του Έλληνα. Ο Σγουρόπουλος αντέδρασε στο τρίτο σετ, μειώνοντας σε 2-1, και έδειχνε έτοιμος για την ανατροπή στο τέταρτο, όταν προηγήθηκε 8-4. Ωστόσο, ο Βρετανός ανέβασε την απόδοσή του στο κρίσιμο σημείο και με συνεχόμενους πόντους «σφράγισε» τη νίκη.