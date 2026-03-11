Άνοδος για τους Έλληνες αθλητές στο παγκόσμιο ranking μετά το WTT Feeder του Ντίσελντορφ

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα για τους Έλληνες αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης που έλαβαν μέρος στο World Table Tennis Feeder στο Ντίσελντορφ, αφού αρκετοί σημείωσαν σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης κατέγραψε άλμα 37 θέσεων, ανεβαίνοντας στο Νο167 μετά την πορεία του μέχρι τις θέσεις 5-8 του τουρνουά και συγκεντρώνοντας συνολικά 123 βαθμούς. Μεγάλη βελτίωση είχε και ο Γιάννης Σγουρόπουλος, ο οποίος κέρδισε 246 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο547.

Άνοδο σημείωσαν επίσης ο Γιώργος Σταματούρος (Νο807), ο Τάσος Ρηνιώτης που επέστρεψε στην κατάταξη στο Νο1028 και ο Στάθης Μανωλόπουλος στο Νο1202.

Στις γυναίκες, η Ελισάβετ Τέρπου πέτυχε εντυπωσιακή βελτίωση, ανεβαίνοντας 224 θέσεις και φτάνοντας στο Νο451 της παγκόσμιας κατάταξης μετά τη συμμετοχή της στο κυρίως ταμπλό του απλού.