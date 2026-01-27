Πορτογαλία, Αλγερία και Νέα Καληδονία οι αντίπαλοι της εθνικής ανδρών στο Παγκόσμιο

Στο Λονδίνο καταγράφηκε σήμερα (26/01) η πρώτη πράξη στο επετειακό Παγκόσμιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Έγινε η κλήρωση των γκρουπ στο ITTF Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού 2026, τη διοργάνωση που σηματοδοτεί την επιστροφή του αθλήματος στην αγγλική πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιήθηκε πριν από 100 ακριβώς χρόνια η έναρξη του θεσμού και ιδρύθηκε η διεθνής ομοσπονδία.

Το World Team Table Tennis Championships Finals θα διεξαχθεί από τις 28 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2026 και η Ελλάδα θα έχει στους άνδρες τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται ανάμεσα στις 64 χώρες αυτής της γιορτής. Μάλιστα και η ίδια επανεμφανίζεται σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού μετά από 8 χρόνια και τους αγώνες του 2018. Στο στάδιο 1B η εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στο 6ο γκρουπ με αντιπάλους την Πορτογαλία (επικεφαλής), την Αλγερία και τη Νέα Καληδονία. Ήταν στην 4η θέση των seeding για τα συνολικά 16 γκρουπ της πρώτης φάσης και είχε κλήρωση, που επιτρέπει αισιοδοξία για επόμενο βήμα.

Θυμίζουμε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε την πρόκριση για το Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο στο Ζαντάρ της Κροατίας μέσα από το πλασάρισμα στις θέσεις 9-16 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων τους αθλητές Παναγιώτη Γκιώνη, Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο και προπονητή τον Κώστα Βατσακλή.

Η κλήρωση διεξήχθη το μεσημέρι στο The Shard, το ψηλότερο και πιο εμβληματικό κτίριο του Λονδίνου και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της ITTF στο YouTube (διεύθυνση https://www.youtube.com/@ITTFWorld).

Χαιρέτισε η πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας Πέτρα Σέρλινγκ εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στην αγγλική πρωτεύουσα στην ιστορική εκατονταετηρίδα , όπως και την πεποίθηση για τη μεγάλη επιτυχία των αγώνων. Η διαδικασία άρχισε από τις γυναίκες και συνεχίστηκε με τους άνδρες με τη σημείωση ότι στα δύο πρώτα γκρουπ των 4ων και το στάδιο 1Α μπήκαν οι 8 τοπ ομάδες των seeding.

Η Ελλάδα ήταν δεδομένο από καιρό ότι θα πήγαινε στο 1Β, οι αγώνες του οποίου θα φιλοξενηθούν στο Copper Box Arena στο διάστημα 28 Απριλίου – 1 Μαΐου. Περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 56 ανδρικές και 56 γυναικείες ομάδες, με κατατάξεις από το νούμερο 9 έως το νούμερο 64.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ

Οι ομάδες χωρίστηκαν σε 14 ομίλους των 4ων και οι θέσεις πρόκρισης για τη φάση των «32» είναι 24.

# Οι πρώτοι κάθε ομίλου (14 ομάδες) προκρίνονται απευθείας στο Main Draw στο OVO Arena Wembley.

# Έξι 2ες ομάδες θα προκριθούν επίσης, βάσει της καλύτερης αναλογίας νικών–ηττών (ομαδικοί αγώνες, ατομικοί αγώνες, σετ και πόντοι).

# Οι υπόλοιπες οκτώ 2ες ομάδες θα αγωνιστούν σε έναν νοκ άουτ προκριματικό και οι τέσσερις νικήτριες θα συμπληρώνουν τη φάση των «32».

Η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία αναμετρήσεων με την Πορτογαλία. Τελευταία φορά τη συνάντησε πολύ πρόσφατα, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2025 και είχε χάσει δύσκολα με 3-1 στην πρεμιέρα των γκρουπ. Η Αλγερία και η Νέα Καληδονία είναι νέοι αντίπαλοι και στα μέτρα των διεθνών μας.

Από το στάδιο 1Α (τα ματς του οποίου θα γίνουν στο OVO Arena Wembley στις 2–3 Μαΐου) όλες οι ομάδες προκρίνονται στις «32» απλά τα μεταξύ τους αποτελέσματα στα γκρουπ θα καθορίσουν την τελική κατάταξη για τις νοκ άουτ φάσεις.

Στους άνδρες με τη σειρά από το 1 έως το 8 των φαβορί οι ομάδες είναι:

Κίνα, Γαλλία, Σουηδία, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Γερμανία, Κινεζική Ταϊπέι και Αγγλία.

Στις γυναίκες βρίσκονται στα seeds 1–8 οι

Κίνα, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Γερμανία, Γαλλία, Κινεζική Ταϊπέι, Ρουμανία και Αγγλία