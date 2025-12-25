Χρονιά με διακρίσεις σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες

Με την ικανοποίηση ότι το άθλημα χάρηκε διεθνείς επιτυχίες σε όλα τα αγωνιστικά επίπεδα θ’ αποχαιρετήσει το 2025 η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.

Στην πρώτη, ουσιαστικά, χρονιά της διοίκησης Παναγιώτη Τζόβολου, είχε σημαντικές στιγμές τόσο στη… βιτρίνα, δηλαδή με τις εθνικές ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, όσο και στη βάση, τους νεαρούς αθλητές και αυτό το τελευταίο είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο. Παράλληλα, η έντονη και πολύπλευρη δραστηριότητα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έφερε, μεταξύ άλλων, αναγνώριση και στήριξη από το εξωτερικό.

Οι πρωτιές στο Βαλκανικό πρωτάθλημα της Ορεστιάδας από τα συγκροτήματα των παίδων και των κορασίδων αποτέλεσαν ιστορική διάκριση γιατί δύο μαζί στο ομαδικό ήρθαν πρώτη φορά στην ίδια διοργάνωση! Επιπλέον, λίγο καιρό αργότερα, τα κορίτσια Under 15 πανηγύρισαν στην Οστράβα την άνοδο στην Α’ κατηγορία της Ευρώπης με τις πολύ τιμητικές θέσεις 13-14. Στους ίδιους θεσμούς καταγράφηκαν εξαιρετικά αποτελέσματα και στο ατομικό κομμάτι, με την Άννα- Φανουρία Μήτκα ν’ αγωνίζεται στον τελικό του απλού κορασίδων στο Βαλκανικό και να έρχεται 17η στο ίδιο αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τους Ραφαήλ Νούλα/Αναστάσιο Φουσέκη να σημειώνουν έκπληξη στο διπλό παίδων στην Οστράβα και να φτάνουν στις θέσεις 9-16.

Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα και από τις κατηγορίες Under 11 και Under 13. Ξεχώρισε το χρυσό μετάλλιο των παμπαίδων με τον Θεοφάνη Μαρκουλάκη και τον Νίκο Αλεξίδη στο τουρνουά της Τουρκίας για το Europe Youth Series της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος (ETTU). Ο Μαρκουλάκης επίσης, πήρε δύο χάλκινα μετάλλια στο απλό U13 σε ισάριθμα τουρνουά της ίδιας σειράς, ενώ διακρίθηκε ιδιαιτέρως στα προπονητικά καμπ της ETTU. Ως 1ος στην αξιολόγηση μπήκε στην ομάδα Eurotalents U13 του 2026 και ήδη πριν αλλάξει η χρονιά προσκλήθηκε και συμμετείχε επιτυχώς στο τελευταίο προπονητικό καμπ των Eurotalents του 2025.

Στη μίνι παμπαιδική και την παμπαιδική κατηγορία διεξήχθη πρώτη φορά και Βαλκανικό πρωτάθλημα με τα γαλανόλευκα χρώματα να κατακτούν δύο μετάλλια στην U11. Πήραν την 3η θέση στο ομαδικό αγοριών και μετά, με δύο από τους αθλητές τους, τον Μάριο Θεοδοσίου και τον Παναγιώτη Μούστο, την 3η θέση και στο διπλό. Στα EYTTS εξάλλου, ήρθε φέτος νέο μετάλλιο κι από τον Γιάννη Κιοσελόγλου, αυτή τη φορά στην Τουρκία με το χάλκινο στο απλό παίδων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Κλειώ Μαδέση κατέγραψε στο Κόσοβο και την κατηγορία Under 11 την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε τελικό απλού κοριτσιών στα World Table Tennis Youth Contender.

Η επιτραπέζια αντισφαίριση της χώρας έζησε ξεχωριστές στιγμές και στην κατηγορία Under 21. Κατάφερε να εξασφαλίσει τριπλή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ το φθινόπωρο, στο διεθνές τουρνουά του Βελγίου, ο Αλέξανδρος Μαδέσης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου το χάλκινο.

Η εθνική ομάδα των ανδρών πέτυχε τον διπλό στόχο της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζαντάρ. Πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16 κι έτσι εξασφάλισε μετά από αρκετά χρόνια τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού του 2026 και πήρε την απευθείας πρόκριση για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2027. Επίσης, για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία αναδείχτηκε πρώτη δύναμη στα Βαλκάνια. Στην ίδια διοργάνωση εμφάνισε και τρία μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα με σπουδαιότερο το ασημένιο του Γιώργου Σταματούρου στο απλό.

Στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης πέτυχε να βρεθεί στις θέσεις 9-16 του διπλού με συμπαίκτη τον Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ, ενώ η Ιωάννα Γερασιμάτου έφτασε στην 3η θέση στο διπλό γυναικών στο WTT Feeder του Κοσόβου, που είναι η καλύτερη για Ελληνίδα αθλήτρια στον θεσμό.

Εξάλλου, με πετυχημένα τεστ σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις ο Παναγιώτης Γκιώνης στέλνει αισιόδοξο μήνυμα ότι θα αποφασίσει να κυνηγήσει τους 7ους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του.

Στις διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ο Ολυμπιακός κυριάρχησε άλλη μια φορά στην Α1 εθνική κατηγορία. Πήρε τον τίτλο σε άνδρες και γυναίκες και το κατάφερε για 4η χρονιά στη σειρά. Καρέ ανάλογου σερί συμπλήρωσε και ο αθλητής του Γιάννης Σγουρόπουλος στο απλό ανδρών του Πανελληνίου πρωταθλήματος ανδρών, ενώ στις γυναίκες ευτύχησε να σηκώσει το 5ο δικό της τρόπαιο στο απλό η Κατερίνα Τόλιου του Παναθηναϊκού.

Η επιτραπέζια αντισφαίριση είχε, όπως συνηθίζει, σπουδαίες επιτυχίες και σε άλλα αγωνιστικά πεδία. Ξεχώρισαν, καθώς είχαν και ιστορική διάσταση, το χάλκινο μετάλλιο του Γιώργου Μουχθή στο απλό της κλάσης 6 (ορθίων) στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατόμων με αναπηρίες, τα τρία μετάλλια της Ευανθίας Μπουρνιά (κλάσεις αθλητριών με αμαξίδιο) στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Α.Με.Α. και το χρυσό μετάλλιο του Γιάννη Βλοτινού στο απλό της κατηγορίας 50-54 ετών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βετεράνων.

Δυστυχώς το άθλημα έχασε και το 2025 από κοντά του σημαντικές προσωπικότητες. Η πιο πικρή στιγμή ήρθε τον Μάιο με τον πρόωρο και άδικο χαμό της Όλγας Γεωργοπούλου, εκπροσώπου των αθλητών στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας.

Επιγραμματικά τα σημαντικότερα γεγονότα στη χρονιά που δύει για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Πρωτοχρονιά η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει τη λήξη συνεργασίας με τον προπονητή της εθνικής ομάδας γυναικών Γιώργο Καρύτσα. Το τετραετές συμβόλαιό του λήγει στις 31/12/2024. Ο έμπειρος τεχνικός, που υποβάλλει και τα απαραίτητα έγγραφα για τη συνταξιοδότησή του, ολοκληρώνει πολυετή παρουσία στο συγκρότημα των γυναικών, με την πρώτη θητεία να αρχίζει το 1997.

Από την Τρίτη 21/01 μέχρι το Σάββατο 25/01 διεξάγονται στο Σεράγεβο τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομαδικού 2025. Οι εθνικές μας ομάδες χαίρονται την πρόκριση στην τελική φάση με το απόλυτο των νικών. Οι άνδρες (Γιάννης Σγουρόπουλος, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Γιώργος Σταματούρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος και προπονητής Κώστας Βατσακλής) καταβάλλουν κατά σειρά τις Μολδαβία, Κύπρο, Ελβετία, Λετονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο και Τουρκία. Οι γυναίκες (Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Κατερίνα Τόλιου, Ιωάννα Γερασιμάτου, Χρυσή Φωτιάδου και κόουτς ο Χρήστος Λάμης) επικρατούν απέναντι στις Μολδαβία, Νορβηγία, Φινλανδία. Λιθουανία και Βουλγαρία.

Στο κλείσιμο του μήνα ο Παναγιώτης Γκιώνης μετέχει στο Singapore Smash της World Table Tennis. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής αρχίζει νικηφόρα και αποκλείεται οριακά με 3-2 σετ από τον Βονγκ Τσου Τινγκ από το Χονγκ Κονγκ στον 2ο προκριματικό γύρο του απλού.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στις 17 του μήνα η Μαλαματένια Παπαδημητρίου προκρίνεται στο κυρίως ταμπλό του απλού γυναικών στο WTT Feeder της Καππαδοκίας χάρη σε πρωτιά στον όμιλό της με δύο νίκες. Χάνει στη συνέχεια οριακά στα πέντε σετ από τη Βονγκ Χόι Τουνγκ από το Χονγκ Κονγκ και πλασάρεται στις θέσεις 33-48.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα αθλητών και αθλητριών έως 21 ετών γίνεται πρώτη φορά σε 4ήμερο και αρχίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 28/02. Στο ομαδικό κατακτούν τους τίτλους ο Δ.Α.Ο. Ταύρου στους Νέους άνδρες και η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης στις Νέες γυναίκες. Στους τελικούς ο Δ.Α.Ο.Τ. νικά με 3-1 τον Ο.Ε.Α. Ρεθύμνου και η Χ.Α.Ν.Θ. (για να επαναλάβει την περσινή κορυφαία διάκριση) το Π.Κ.Δ. Ταύρου με 3-0. Η αθηναϊκή ομάδα εμφανίζει βασικούς τους Αλέξανδρο Αλεξόπουλο, Γιώργο Κοσμά, Ηρακλή Κερασίδη, αναπληρωματικό τον Αναστάσιο Σταματόπουλο και στον πάγκο τον Αλέξη Αρσενιάδη. Το σωματείο της Θεσσαλονίκης στηρίζεται στις Στέλλα Τζαρίδου, Χριστίνα Τζενίδη, Άννα- Φανουρία Μήτκα, Κατερίνα Ιωάννου κι έχει στην τεχνική καθοδήγηση τον Λευτέρη Τσόκανο.

Στα ατομικά αγωνίσματα γίνονται μεγάλοι πρωταγωνιστές ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Ο αθλητής και η αθλήτρια της ΑΕΚ διατηρούν τα σκήπτρα στο απλό και γεύονται από έναν ακόμα τίτλο στα διπλά. Ο Μαδέσης παίρνει το 3ο του χρυσό μετάλλιο στο σημαντικότερο αγώνισμα του θεσμού νικώντας στον τελικό τον Στάθη Μανωλόπουλο του Πέρα Αθηνών με 4-2 σετ. Αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδας και στο διπλό Νέων ανδρών με συμπαίκτη τον Γιώργο Κοσμά του ΔΑΟ Ταύρου. Η Παπαδημητρίου σηκώνει 4η φορά το τρόπαιο στο απλό Κ21 και στο καθοριστικό παιχνίδι επικρατεί της Χρυσής Φωτιάδου από τις Σάρισες Φλώρινας με 4-2 σετ. Επιπλέον, φτάνει στην κορυφή στο διπλό μικτό με παρτενέρ τον Στάθη Μανωλόπουλο. Στο διπλό Νέων γυναικών πρωταθλήτριες Ελλάδας για το 2025 είναι η Μαύρα Κοντοπούλου (ΠΚΔ Ταύρου) και η Χρυσή Φωτιάδου.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Στις 07/03 η Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ETTU) ανακοινώνει τους πίνακες αξιολόγησης του Μαρτίου και η Κλειώ Μαδέση φιγουράρει στο νούμερο 9 της κατηγορίας κοριτσιών έως 11 ετών. Πρώτη φορά εμφανίζεται τόσο ψηλά Ελληνίδα αθλήτρια στις πιο μικρές ηλικίες.

Το Σαββατοκύριακο 15-16 Μαρτίου διεξάγεται στο ΣΕΦ ο Τελικός των αναπτυξιακών τουρνουά. Οι καλύτεροι αθλητές της σειράς 2024-2025 από έξι ηλικιακές κατηγορίες χαρίζουν δυνατές στιγμές στη διεκδίκηση μεταλλίων, όπως και θέσεων στις εθνικές ομάδες και πρωταθλητές αναδεικνύονται ο Γιάννη Κούτρα στους εφήβους, η Στέλλα Τζαρίδου στις νεάνιδες, ο Γιάννης Κιοσελόγλου στους παίδες, η Χριστίνα Τζενίδη στις κορασίδες, ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης στους παμπαίδες και η Ελπίδα Τασιού στις παγκορασίδες.

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Στο διάστημα 19 με 23/03 πραγματοποιείται στο Νεβσεχίρ με συμμετοχή 10 Ελλήνων το Europe Youth Tournament της Τουρκίας. Στις 21/03 η Ελλάδα 1 παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην Under 13. Αγωνίζεται με τον Θεοφάνη Μαρκουλάκη και τον Νίκο Αλεξίδη. Στον τελικό του αξιολογημένου τουρνουά της ETTU νικά την Τουρκία 1 με 3-1. Έρχεται επίσης η 4η θέση από την Ελλάδα 1 στους παίδες και την Ελλάδα 2 στους παμπαίδες.

Επιτυχίες καταγράφονται και στο απλό. Ο Γιάννης Κιοσελόγλου στην Under 15 και ο Μαρκουλάκης στην Under 13 κατακτούν τα χάλκινο μετάλλιο. Στα Β Finals εξάλλου, ο Δημήτρης Αλεξανδρίδης παίρνει την 1η θέση στους παμπαίδες, ο Αλεξίδης τη 2η και ο Αναστάσιος Φουσέκης τη 2η στους παίδες. Στο κοουτσάρισμα είναι οι Μιχάλης Αγγελίδης, Λουκία Γιανναδάκη, Χρήστος Τσαρσιταλίδης και Αλεσσάντρο Φέλτσερ.

Στις 19/03 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ευγενία Κωνσταντινίδου. Η εκλιπούσα προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στο άθλημα για περισσότερο από μισό αιώνα και συνδέει το όνομα της με τον Ολυμπιακό. Αρχικά ως αθλήτρια κι έπειτα ως προπονήτρια και έφορος του σωματείου.

Από το Σάββατο 22 μέχρι τη Δευτέρα 24 Μαρτίου γίνεται στο ΣΕΦ το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών. O Γιάννης Σγουρόπουλος στέφεται νικητής στο απλό για 4η διαδοχική χρονιά. Στον τελικό λυγίζει με 4-3 σετ τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό Γιώργο Σταματούρο. Η Κατερίνα Τόλιου πανηγυρίζει τον 5ο τίτλο της στο απλό γυναικών. Στο καθοριστικό ματς η αθλήτρια του Παναθηναϊκού επικρατεί της Κωνσταντίνας Παρίδη με 4-2 σετ. Επιπλέον, η Τόλιου ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο διπλό γυναικών με τη συμπαίκτριά της στο αθηναϊκό σωματείο Ιωάννα Γερασιμάτου. Στο διπλό ανδρών φτάνουν στην πρωτιά οι Τάσος Ρηνιώτης/Γιώργος Σταματούρος του Ολυμπιακού. Στο διπλό μικτό επικρατούν οι Γιώργος Κωνσταντινόπουλος/Κωνσταντίνα Παρίδη του Παναθηναϊκού.

Στις 26 και 27/03 η Φλώρινα φιλοξενεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Λυκείων. Στο ομαδικό αγωνίζονται μόνο μαθήτριες και την 1η θέση κατακτά το 2ο ΓΕΛ Χίου. Σε συναρπαστικό τελικό κάμπτει το 2ο Λύκειο Φλώρινας με 3-2. Παρατάσσει τις Βασιλική Μπουλά, Άντζελα Νούρε, Φαμπιόλα Νούρε με κόουτς τη Ρούλα Λαμπρινίδη. Στο απλό μαθητών φορά στον λαιμό του το χρυσό μετάλλιο ο Αρχάγγελος Γκιώνης από το 2ο ΓΕΛ Νέας Μάκρης. Στον τελικό επιβάλλεται του Παναγιώτη Σκούντζου από το ΓΕΛ Αναβύσσου με 3-0 σετ. Στο απλό μαθητριών είναι πρωταθλήτρια η Αρετή Κομπούρη από το ΓΕΛ Πολυγύρου. Στον τελικό επικρατεί της Ευγενίας Κοσμά από το 13ο ΓΕΛ Αθηνών με 3-1 σετ.

Play off και play out στην Α2 εθνική κατηγορία, όπως και play out στην Α1 ξεχωρίζουν στο διήμερο 29 και 30/03. Από την πρώτη μέρα ο ΔΑΟ Ταύρου εξασφαλίζει την πρωτιά στην Α2 γυναικών και την άνοδο. Στηρίζεται στις Φιλαρέτη Εξάρχου, Ελένη Γεωργιάδου, Αλεξάνδρα Τουντακόβα, Ευαγγελία Τρωαδίτη κι έχει προπονητή τον Μιχάλη Τσαχάκη. Τα Ταταύλα και τα Χανιά ανεβαίνουν επίσης στο βάθρο και πάνε στα μπαράζ με τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και τον Άρη 2006 από την Α1.

Την Κυριακή ο ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη στέφεται πρωταθλητής στην Α2 ανδρών και βιώνει την καλύτερη στιγμή του στη μικρή ιστορία του. Δεύτερος έρχεται ο ΔΑΟ Ταύρου και 3ος ο ΑΟ Ξυλοκάστρου, οι οποίοι πάνε στα μπαράζ με τον Άρη Νικαίας και τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης από την Α1. Στην έξτρα διαδικασία η ομάδα του Ιονίου παρατάσσει τους Γιάννη Βλοτινό. Λούκα Μιχαΐλοβιτς (Βοσνία), Κώστα Σωτηρίου, Λάμπρο Κολαΐτη, στη διάρκεια του πρωταθλήματος αγωνίζονται επίσης ο Σέρβος Αλεξάνταρ Καρακάσεβιτς και ο Μανώλης Σγουρομάλλης ενώ τεχνικός υπεύθυνος είναι ο Πολυχρόνης Πολίτσης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Στο τριήμερο 04-06/04 ο Παναθηναϊκός ΑΟ αναλαμβάνει διπλή αποστολή στα Europe Trophy Grand Finals στην πόλη Ιγκάλο του Μαυροβουνίου. Η πορεία της γυναικείας ομάδας του σταματά στα ημιτελικά. Εκεί αποκλείεται με 3-1 από την κροατική Ντούγκα Ρέσα και παίρνει την 3η θέση. Ο προπονητής Νίκος Ζέρβας βασίζεται στις Κατερίνα Τόλιου, Άνα Τοφάντ, Κωνσταντίνα Παρίδη και Ιωάννα Γερασιμάτου. Το ανδρικό συγκρότημα του Παναθηναϊκού κατατάσσεται στις θέσεις 5-6. Ο κόουτς Λευτέρης Μάκρας έχει στη σύνθεση τους Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, Γιώργο Κωνσταντινόπουλο και Κωνσταντίνο Αγγελάκη.

Στο Europe Trophy Grand Final γυναικών πανηγυρίζει διάκριση σε συλλογικό επίπεδο η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Κατακτά το ασημένιο μετάλλιο με τη σέρβικη Γιοσίπ Κολούμπο.

Στις 05/04 σβήνει μία μεγάλη μορφή του αθλήματος. Σε ηλικία 90 ετών αποβιώνει ο παλιός πρωταθλητής Ελλάδας, Μεσογειονίκης και Βαλκανιονίκης, Σπήλιος Γιαννακόπουλος. Μεσουράνησε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έγινε αρχηγός της εθνικής ομάδας ανδρών, πρόσφερε στην πορεία ως προπονητής και διαιτητής.

Το 4ήμερο Σάββατο 12 μέχρι Μ. Τρίτη 15/04 το ΣΕΦ φιλοξενεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα για αθλητές έως 19 ετών. Ο ΔΑΟ Ταύρου στους εφήβους και η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης στις νεάνιδες είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας ομαδικού για την περίοδο 2024-2025. Το αθηναϊκό σωματείο προχωρά ως 1ο φαβορί και στον τελικό νικά τον ΟΕΑ Ρεθύμνου με 3-2. Πέρα από τη βασική τριάδα με τον Αλέξανδρο Αλεξόπουλο, τον Γιώργο Κοσμά και τον Ηρακλή Κερασίδη ο Αλέξης Αρσενιάδης έχει στη σύνθεση και τον Αναστάσιο Σταματόπουλο.

Η ΧΑΝΘ κάμπτει στον τελικό τον ΑΣΕΑ Καβάλας με 3-1 και επανέρχεται στον πανελλήνιο τίτλο αυτής της κατηγορίας μετά το 2022. Ο κόουτς Λευτέρης Τσόκανος στηρίζεται στις Στέλλα Τζαρίδου, Χριστίνα Τζενίδη, Άννα-Φανουρία Μήτκα κι έχει 4η την Κατερίνα Ιωάννου.

Στο δεύτερο μέρος της διοργάνωσης ο Γιώργος Κοσμάς στο απλό εφήβων και η Λεμονιά Γκαϊντατζή στο απλό νεανίδων είναι οι Πανελληνιονίκες για το 2025. Ο αθλητής του ΔΑΟΤ επικρατεί στον τελικό του συμπαίκτη του Αλέξανδρου Αλεξόπουλου με 4-2 σετ. Η αθλήτρια του ΑΣΕΑ Καβάλας επιβάλλεται στον τελικό της συμπαίκτριάς της Κατερίνας Αλεξούδη με 4-0 σετ και χαίρεται ξανά αυτόν τον τίτλο μετά το 2020.

Ο Αλέξανδρος Αλεξόπουλος και η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη κατακτούν από δύο τίτλους στα ατομικά. Μαζί πανηγυρίζουν την πρωτιά στο διπλό μικτό, ο Αλεξόπουλος αναδεικνύεται νικητής και στο διπλό εφήβων με τον Κερασίδη, ενώ η αθλήτρια του Ολυμπιακού επικρατεί και στο διπλό νεανίδων με την Τζαρίδου.

Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, γιορτάζει η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στις 23/04 την Παγκόσμια Ημέρα του αθλήματος. Γίνονται στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης και υπογραμμίζουν το φετινό μήνυμα για «τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση». Στη Θεσσαλονίκη η διάσημη Πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενεί πρώτη φορά εκδήλωση πινγκ πονγκ. Οργανωτής είναι ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της ομοσπονδίας Νίκος Γραμμένος, που είναι promoter της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETTU) για τη World Table Tennis Day. Στην πορεία της χρονιάς μάλιστα, η παγκόσμια ομοσπονδία (ITTF) κάνει ειδική μνεία σε αυτή τη γιορτή και συγχαίρει την Ε.Φ.Ο.Επ.Α..

Στο Ηράκλειο η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Πλατεία Αγίου Τίτου. Δίνουν κιόλας το «παρών» ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Παναγιώτης Γκιώνης και ο «χρυσός» Βαλκανιονίκης του ομαδικού ανδρών Τάσος Ρηνιώτης. Έχοντας επιλεγεί από την ITTF ως ένας από τους υποστηρικτές της WΤTD 2025 φροντίζει για τη γιορτή ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και προπονητής Παύλος Ποτουρίδης.

Από την Πέμπτη 24 μέχρι την Κυριακή 27/04 ο Πολύγυρος Χαλκιδικής αναλαμβάνει πρώτη φορά στα χρονικά Πανελλήνιο πρωτάθλημα και φιλοξενεί αυτό για αγόρια και κορίτσια μέχρι 15 ετών. Στο ομαδικό στέφονται πρωταθλητές ο ΑΟ Ποσειδών Λουτρακίου στους παίδες και η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης στις κορασίδες.

Η ομάδα της Κορινθίας επικρατεί στον τελικό του ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης με 3-2 και φτάνει σε εντυπωσιακό ρεκόρ με τέσσερα σερί τρόπαια στο αγώνισμα. ομαδικό παίδων μεγαλώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της στο αγώνισμα. Στηρίζεται στους Γιάννη Κιοσελόγλου, Αναστάσιο και Σπύρο Φουσέκη. Ο προπονητής Χρήστος Τσαρσιταλίδης χρησιμοποιεί επίσης τον Μιχάλη Μπιτχαβά και τον Λεωνίδα Καλογερόπουλο.

Η ΧΑΝΘ επαναλαμβάνει τη διάκριση μετά από 20 χρόνια και προσθέτει τον τίτλο σε εκείνους που έρχονται νωρίτερα στη χρονιά με τις Νέες γυναίκες και τις νεάνιδες, Στον τελικό ξεπερνά με 3-1 μία άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Θερμαίο Θέρμης. Οι πρωταθλήτριες έχουν βασικές τις Χριστίνα Τζενίδη, Άννα-Φανουρία Μήτκα, Παρασκευή Σπανού, αναπληρωματική τη Σοφία Ξανθοπούλου και στο κοουτσάρισμα τον Λευτέρη Τσόκανο.

Στα ατομικά αγωνίσματα θριαμβεύουν ο Κιοσελόγλου και η Τζενίδη κατακτώντας από τρία χρυσά μετάλλια. Στο απλό αγοριών ο Λουτρακιώτης πρωταθλητής νικά στον τελικό τον Κωνσταντίνο Αλεξούδη από τη Φιλία Ορεστιάδας με 4-3 σετ. Στο αντίστοιχο ματς στο απλό κοριτσιών η Θεσσαλονικά διεθνής καταβάλλει τη Μήτκα με 4-0 σετ. Στο διπλό παίδων παίρνουν την 1η θέση οι Κιοσελόγλου/Αν. Φουσέκης, στο διπλό κορασίδων οι Τζενίδη/Μήτκα και στο διπλό μικτό οι Κιοσελόγλου/Τζενίδη.

Στα πλέι οφ της Α1 γυναικών για τις θέσεις 1-4, το διήμερο 28-29/04 στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός επικυρώνει το 4ο διαδοχικό του πρωτάθλημα Ελλάδας. Στην έξτρα διαδικασία μαζεύει 6 βαθμούς και ολοκληρώνει άλλη μια χρονιά με το απόλυτο των νικών. Ο προπονητής Γιώργος Χριστοφοράκης στηρίζεται στο φινάλε στις Λι Φεν (Σουηδία), Μαργαρίτα Πεσότσκα (Ουκρανία), Τζορτζίνα Πότα (Ουγγαρία), Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη και μέσα στη σεζόν παρατάσσει ακόμα τη Μαρία Χριστοφοράκη και την Ισπανίδα Γκαλία Ντβόρακ. Στη 2η θέση τερματίζει ο ΑΣ Πέρα Αθηνών και στην 3η ο Παναθηναϊκός ΑΟ ευνοημένος σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ.

ΜΑΪΟΣ

Επιτυχία την Πρωτομαγιά για τον Γιώργο Μουχθή στον χώρο της Παρά επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Ο πρωταθλητής της κλάσης 6 κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο απλό στο ITTF World Para Challenger της Ποντγκόριτσα. Στην ίδια κλάση ο Μάριος Χατζηκυριάκος πλασάρεται στις θέσεις 5-8. Μαζί στο διπλό τερματίζουν στις θέσεις 5-6.

Στα μπαράζ για δύο θέσεις στην Α1, που γίνονται στο ΣΕΦ στις 3 και 4 του μήνα, ο ΑΟ Ξυλοκάστρου πανηγυρίζει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του. Στο φινάλε παίρνει τη 2η προνομιούχο θέση πίσω από τον Άρη Νικαίας, που εξασφαλίζει την παραμονή. Στις γυναίκες η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και ο Άρης 2006 διατηρούν τα κεκτημένα στην Α1.

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κατάμαυρο μαντάτο ξημερώνει για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στις 06/05. Μόλις στα 39 της χρόνια πεθαίνει η Όλγα Γεωργοπούλου και σκορπίζει βαθιά θλίψη στον κόσμο του αθλήματος. Η πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδας και διεθνής επί σειρά ετών, η προπονήτρια και αθλήτρια του ΑΣ Πέρα Αθηνών και στο τελευταίο εξάμηνο εκπρόσωπος παράλληλα των αθλητών στο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. χάνει την άνιση μάχη με την επάρατη νόσο.

Στο TIPOS Arena, στην Μπρατισλάβα, πραγματοποιείται με τριπλή ελληνική συμμετοχή από τις 07 έως τις 11/05 το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 21. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου και η Χρυσή Φωτιάδου αποκλείονται στα γκρουπ του απλού κι έχουν πλασάρισμα στις θέσεις 17-32 στο διπλό μικτό. Με τους Μαδέση/Παπαδημητρίου στο ένα δίδυμο και τη Φωτιάδου με τον Φιλανδό Αλέξι Ρασάνεν στο άλλο. Συμμετοχή είχαν και στα διπλά Νέων ανδρών και Νέων γυναικών. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο προπονητής της ΑΕΚ Κώστας Μαδέσης.

Στις 8 του μήνα ο Γιώργος Μουχθής έχει νέα επιτυχία σε διεθνές τουρνουά ατόμων με αναπηρίες. Παίρνει την 3η θέση στην κλάση 6 στο ITTF World Para Challenger της Σλοβενίας.

Η Καλαμαριά φιλοξενεί στο δημοτικό αθλητικό της κέντρο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων-παγκορασίδων και μίνι από τις 09 μέχρι τις 12/05. Στο ομαδικό έρχονται 1οι ο Ίκαρος Καστριτσίου στους παμπαίδες και ο ΑΟ Θέρμης Θερμαίος στις παγκορασίδες. Ο μεν νικά στον τελικό 3-0 τον Τελαμώνα Σαλαμίνας, ο δε 3-1 την Πρόοδο Βουτζάς Ραφήνας, αμφότεροι φτάνουν πρώτη φορά σε αυτόν τον πανελλήνιο τίτλο. Από τον πάγκο του Ίκαρου ο Δημήτρης Νικολόπουλος παρατάσσει στον τελικό τον Θεοφάνη Μαρκουλάκη και τον Μάριο Σερίδη κι έχει επίσης στο ρόστερ τους Μάξιμο Πολυχρονόπουλο, Γιώργο Πετράκη και Αλέξανδρο Φουσέκη. Στον Θερμαίο ο κόουτς Ανδρέας Μίντσης στηρίζεται στην Ελπίδα Τασιού, τη Μιχαέλα Λαγκουβάρδου και την Αντωνία Γαντά.

Η διοργάνωση για τα παιδιά έως 11 ετών εξακολουθεί να περιλαμβάνει μόνο το απλό και το χρυσό μετάλλιο κατακτούν ο Παναγιώτης-Ρωμανός Μούστος στους μίνι παμπαίδες και η Κλειώ Μαδέση στις μίνι παγκορασίδες. Ο αθλητής της Προόδου Βουτζάς Ραφήνας κάμπτει στον τελικό τον Χρήστο Τσακαλίδη από τον ΑΣΕΑ Καβάλας με 3-1 σετ. Η αθλήτρια του ΑΟ Ηράκλειο 2001 καταβάλλει στην καθοριστική αναμέτρηση την Αργυρώ Κουτρουμπά του ΟΑ Χανίων με 3-1 σετ.

Στα ατομικά της Κ13 μετατρέπονται σε μεγάλους πρωταγωνιστές ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης και η Κλειώ Μαδέση. Ο πρώτος γιατί παίρνει όλα τα χρυσά μετάλλια και η δεύτερη γιατί μετά την κατηγορία των μίνι επικρατεί στο ίδιο πρωτάθλημα και στις παγκορασίδες. Στο απλό αγοριών ο Χανιώτης νικά στον τελικό τον Δημήτρη-Μάριο Αλεξανδρίδη του Τελαμώνα Σαλαμίνας με 3-0 σετ. Στο διπλό παμπαίδων έρχεται νικητής με τον Γιώργο Πετράκη και στο διπλό μικτό με την Ελπίδα Τασιού. Η Μαδέση ξεπερνά στον τελικό του με 3-2 σετ την Αναστασία Μιχάλαρου από την Πρόοδο Ραφήνας. Στο διπλό παγκορασίδων σηκώνουν το τρόπαιο η Ελπίδα Τασιού και η Μιχαέλα Λαγκουβάρδου.

Στο διάστημα 17 με 25/05 γίνεται στην Ντόχα του Κατάρ το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών ατομικών αγωνισμάτων (ITTF World Table Tennis Championships Finals). Τη χώρα εκπροσωπεί η… άμυνα. Ο Παναγιώτης Γκιώνης στο απλό και ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης στο διπλό με συμπαίκτη τον Σλοβάκο (επίσης αμυντικό) Βανγκ Γιανγκ. Ο Γκιώνης στην 23η συμμετοχή του στον θεσμό τελειώνει στις θέσεις 33-64. Ο Αγγελάκης έχει διάκριση στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς με δύο νίκες πλασάρεται στις θέσεις 9-16. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο Κώστας Βατσακλής. Στο συνέδριο και τις αρχαιρεσίες της ITTF εκπροσωπεί την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Παναγιώτης Τζόβολος.

Η Αλμπένα της Βουλγαρίας οργανώνει το 1ο ποτέ Βαλκανικό πρωτάθλημα αθλητών μέχρι 11 και μέχρι 13 ετών (21-25/05). Η Ελλάδα παίρνει μέρος με 8 αγόρια και 7 κορίτσια και κατακτά δύο μετάλλια. Οι μίνι παμπαίδες έρχονται 3οι και στον καθοριστικό αγώνα καταβάλλουν τη Μολδαβία με 3-1. Αγωνίζονται οι Παναγιώτης Μούστος, Χρήστος Τσακαλίδης, Φώτης Ζιούτος, Μάριος Θεοδοσίου και υπεύθυνος προπονητής είναι ο Γιάννης Σταύρου.

Ο Θεοδοσίου και ο Μούστος φορούν στο στήθος το χάλκινο μετάλλιο και στο διπλό των μίνι παμπαίδων. Το συγκρότημα Under 11 των κοριτσιών κατατάσσεται 5ο και η μικτή εθνική ομάδα παμπαίδων-παγκορασίδων 7η. Στα ατομικά κατατάσσονται στις θέσεις 5-8:

Ο Θεοφάνης Μαρκουλάκης και ο Δημήτρης Αλεξανδρίδης στο απλό των αγοριών Under 13. Η Αναστασία Μιχάλαρου στο απλό κοριτσιών Under 13 και η Αργυρώ Κουτρουμπά στα κορίτσια Under 11. Οι Τσακαλίδης/Ζιούτος στο διπλό αθλητών Under 11. Οι Αναστασία Μιχάλαρου/Ανθή Τούλια και οι Μιχαέλα Λαγκουβάρδου/Φωτεινή Παπαλέξη στο διπλό κοριτσιών Under 13. Η Μαρίνα Κατσαντώνη με τον Φώτη Ζιούτο στο διπλό μικτό Under 11. O Μαρκουλάκης με τη Μιχάλαρου στο διπλό μικτό Under 13. Στην αποστολή είναι επίσης οι παμπαίδες Νίκος Αλεξίδης, Μάριος Σερίδης, η μίνι παγκορασίδα Κλειώ Μαδέση και οι προπονητές Χρήστος Βατσακλής, Κώστας Μαδέσης και Μιχάλης Αγγελίδης.

Στο ΣΕΦ κλείνει η τελευταία εκκρεμότητα στα διασυλλογικά πρωταθλήματα της περιόδου 2024-2025 με τα εξ αναβολής πλέι οφ 1-4 στην Α1 των ανδρών από τη Δευτέρα 26 μέχρι την Τετάρτη 28/05. Ο Ολυμπιακός, που αρχίζει και με πλεονέκτημα με βάση τη βαθμολογική συγκομιδή στην κανονική διάρκεια, αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδας για 4η συνεχόμενη χρονιά. Έχει 3 νίκες στα ισάριθμα ματς. Στην έξτρα διαδικασία ο Ολυμπιακός παρατάσσει τους Τόμισλαβ Πουκάρ (Κροατία), Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Τάσο Ρηνιώτη, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στηρίζεται επίσης στον Σουηδό Τρουλς Μέρεγκορντ και τον Ουκρανό Γιάροσλαβ Ζμουντένκο. Προπονητής ο Γιώργος Χριστοφοράκης. Τη 2η θέση παίρνει ο Παναθηναϊκός και την 3η η ΑΕΚ.

Τέλη Μαΐου η Μπογκόρια Γκρότζισκ μετέχει στο Final Four του Champions League, στο Σααρμπρούκεν της Γερμανίας, με παρόντα τον Παναγιώτη Γκιώνη. Το πολωνικό κλαμπ χάνει στα ημιτελικά με 3-1 από την πανίσχυρη Μπορούσια Ντίσελντορφ. Ο Έλληνας άσος κάθεται στον πάγκο γιατί δεν προλαβαίνει να ξεπεράσει πλήρως έναν τραυματισμό στη μέση.

Από τις 29 Μαΐου μέχρι τη 1 Ιουνίου η Πρίστινα οργανώνει το WTT Youth Contender του Κοσόβου. Η Κλειώ Μαδέση φτάνει στη 2η θέση στο απλό της Under 11 και σημειώνει ιστορική διάκριση στον θεσμό για τα ελληνικά χρώματα. Στον τελικό χάνει στα πέντε σετ από τη Ράσα Λογκραΐμπι από το Κατάρ. Πλασάρεται επίσης στις θέσεις 5-8 της κατηγορίας Under 13. Στο ίδιο τουρνουά ο Γιώργος Κοσμάς και η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη προχωρούν μέχρι την 8άδα στο διπλό μικτό της Under 19. Παρών στο κοουτσάρισμα ο Κώστας Μααδέσης.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Το 5ήμερο 3 με 7 Ιουνίου η Πρίστινα διεξάγει νέο τουρνουά, αυτή τη φορά για τη μεγάλη κατηγορία με το WTT Feeder του Κοσόβου. Η Ιωάννα Γερασιμάτου σημειώνει επιτυχία, καθώς παίρνει την 3η θέση στο διπλό γυναικών μαζί με τη Βουλγάρα (αθλήτρια του Πέρα Αθηνών) Μαρία Γιόβκοβα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των συγκεκριμένων τουρνουά, που Ελληνίδα αθλήτρια φτάνει στα ημιτελικά!

Στο ίδιο Feeder ο Γιάννης Σγουρόπουλος γνωρίζει την ήττα στον 1ο γύρο του απλού, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, η Ελισάβετ Τέρπου, η Γερασιμάτου αποκλείονται στα προκριματικά γκρουπ, ενώ Γιώργος Κωνσταντινόπουλος και Τέρπου στον 2ο προκριματικό του διπλού μικτού.

Διαδοχικά το ΣΕΦ φιλοξενεί δύο ξεχωριστές διοργανώσεις. Στο τριήμερο 06-08/06 πραγματοποιείται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων και ανεξαρτήτων αθλητών και δημιουργείται μεγάλο ρεκόρ συμμετοχών με 409. Την Κυριακή 15/06 επιστρέφει μετά από έξι χρόνια το ατομικό πρωτάθλημα εκπροσώπων του Τύπου.

Από τις 16 έως τις 21/06 το Νόβισαντ της Σερβίας διοργανώνει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βετεράνων. Η Ελλάδα έχει μεγάλη αποστολή με 32 αθλητές και πανηγυρίζει και διακρίσεις. Ο Γιάννης Βλοτινός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό της κατηγορίας 50+ ετών και φέρνει πρωτοφανή επιτυχία για τη χώρα σε αυτό το αγωνιστικό πεδίο. Στον τελικό νικά τον Τσέχο Νταβίντ Στέπανεκ με 3-0 σετ και γενικά δεν χάνει σετ σε όλη του την πορεία. Επίσης, ο ακούραστος Σταύρος Πλακαντωνάκης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό ανδρών της κατηγορίας 85+ ετών. Έχει συμπαίκτη τον Δανό Πάλε Λάρσεν.

Η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ UNDER 15 ΚΑΙ UNDER 19

Στο διάστημα 24 με 28/06 η Ορεστιάδα φιλοξενεί για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς το Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων. Η διοργανώτρια χώρα παρατάσσει συνολικά 23 αθλητές και αθλήτριες.

Για πρώτη φορά στα χρονικά έρχονται στην ίδια διοργάνωση δύο χρυσά μετάλλια στο ομαδικό. Τα κατακτούν οι παίδες με τους Γιάννη Κιοσελόγλου, Κωνσταντίνο Αλεξούδη, Ραφαήλ Νούλα, Αναστάσιο Φουσέκη (υπεύθυνος προπονητής ο Χρήστος Λάμης) και οι κορασίδες με τις Χριστίνα Τζενίδη, Άννα-Φανουρία Μήτκα, Ελπίδα Τασιού (στην τεχνική καθοδήγηση ο Παύλος Τελόπουλος). Στους τελικούς τα αγόρια νικούν τη Βουλγαρία με 3-2, από την οποία είχαν χάσει στα γκρουπ και τα κορίτσια την Τουρκία με 3-0 για να κλείσουν θριαμβευτικά αήττητη πορεία έξι αγώνων.

Οι νεάνιδες τερματίζουν στην 4η θέση (αγωνίζονται Στέλλα Τζαρίδου, Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη, Κατερίνα Αλεξούδη, Σωτηρία Νικολαΐδου, Στέλλα Μαυροματάκη με κόουτς τον Μανώλη Αλαρούπι) και οι έφηβοι στην 6η (Γιάννη Κούτρα, Γιάννης Μαλαμούδης, Κωνσταντίνος Φραγκάκης, Γιώργος Γερακιός και προπονητής ο Κώστας Βατσακλής).

Επιτυχίες έρχονται και στη δεύτερη ενότητα της διοργάνωσης. H Άννα Μήτκα γίνεται η δεύτερη καλύτερη κορασίδα στα Βαλκάνια για το 2025. Στον συναρπαστικό τελικό (όπου πρώτη φορά φτάνει στο συγκεκριμένο αγώνισμα Ελληνίδα αθλήτρια) χάνει από τη Ρουμάνα Πατρίτσια Στόικα με 4-2 σετ. Στο διπλό παίδων οι Γιάννης Κιοσελόγλου/Κωνσταντίνος Αλεξούδης κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο. Στα ατομικά του Βαλκανικού πρωταθλήματος αγωνίζονται επίσης οι Κωνσταντίνος Μηλικούδης, Κώστας Φάκαρος (έφηβοι), Απόστολος Βατσακλής, Δημήτρης Γεωργαλλίδης (παίδες), Δέσποινα Δημητρίου, Αναστασία Μιχάλαρου και Αφροδίτη-Ιωάννα Σαρικάκη (κορασίδες).

Σπουδαία κίνηση εξάλλου, γίνεται εκείνο το διάστημα από τον Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Προσφέρει σεβαστό οικονομικό ποσό για τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, ̟που συµµετέχουν στο Βαλκανικό πρωτάθληµα και η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ευχαριστεί θερμά τον Π.Ο.Φ.Ε̟Π.Α. και γενικά την κοινότητα των βετεράνων αθλητών.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΟΙ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Οστράβα συγκεντρώνει τους καλύτερους νέους αθλητές για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 15 και Under 19 στο διάστημα 11 με 20/07. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι έφηβοι Γιώργος Κοσμάς, Γιάννης Κούτρα, Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, Γιάννης Μαλαμούδης, οι νεάνιδες Στέλλα Τζαρίδου, Κατερίνα Αλεξούδη, Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη, Λεμονιά Γκαϊντατζή, οι παίδες Γιάννης Κιοσελόγλου, Κωνσταντίνος Αλεξούδης, Ραφαήλ Νούλας, Αναστάσιος Φουσέκης και οι κορασίδες Χριστίνα Τζενίδη, Άννα-Φανουρία Μήτκα και Ελπίδα Τασιού. Υπεύθυνοι προπονητές είναι ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος στους εφήβους, ο Γιώργος Χριστοφοράκης στις νεάνιδες, ο Σωτήρης Ζήκος στους παίδες και ο Λευτέρης Τσόκανος στις κορασίδες.

Η εθνική κοριτσιών Under 13 κατακτά τη 13η θέση κι εξασφαλίζει την άνοδο στην Α’ κατηγορία της Ευρώπης. Στο καθοριστικό ματς νικά στις 14/07 την Αυστρία με 3-2. Με βασικές τις Τζενίδη/Μήτκα έχει αρχικά 1η θέση στον όμιλο και μετά είσοδο στο κυρίως ταμπλό μέσα από τα πλέι οφ. Στο ταμπλό των «16» μπαίνουν και οι νεάνιδες με σπουδαία νίκη επί της Τσεχίας, όμως στη συνέχεια γνωρίζουν ήττες και η 16η θέση τις αφήνει στη Β’ κατηγορία. Στις 15/07 χάνουν 3-1 από την Κροατία στον αποφασιστικό αγώνα. Οι παίδες τερματίζουν στις θέσεις 23-24 και οι έφηβοι στις 27-28.

Στα ατομικά αγωνίσματα επιτυγχάνονται δύο πολύ καλά πλασαρίσματα. Στο απλό κορασίδων η Μήτκα ολοκληρώνει στις θέσεις 17-32 και στο διπλό παίδων ο Νούλας και ο Φουσέκης φτάνουν στις θέσεις 9-16.

Τα Σκόπια φιλοξενούν το 18ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων (EYOF 2025) και στην επιτραπέζια αντισφαίριση αγωνίζονται από ελληνικής πλευράς ο Κώστας Φάκαρος και η Στέλλα Μαυροματάκη. Το τουρνουά γίνεται από τις 22 έως τις 26/07. Οι 16χρονοι διεθνείς μας μετέχουν σε απλό και διπλό μικτό κι έχουν συνοδό και υπεύθυνο στην τεχνική καθοδήγηση τον Μανώλη Σγουρομάλλη από το τεχνικό τιμ του Ο.Α. Χανίων. Στο απλό τα παιδιά αποκλείονται με την 3η θέση στους ομίλους τους (1 νίκη – 2 ήττες) και στο μικτό τερματίζουν στις θέσεις 17-32.

Στο ίδιο διάστημα (25 με 27/07) η επιτραπέζια αντισφαίριση βρίσκεται ανάμεσα σε αθλήματα μίας ακόμα μεγάλης διοργάνωσης και γνωρίζει διάκριση με την Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά. Στην Κωνσταντινούπολη και τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Αθλητών με Αναπηρία η 19χρονη αθλήτρια κατακτά τρία μετάλλια. Έρχεται 3η στο απλό των κλάσεων 1-5 (άτομα σε αμαξίδιο), 1η στο διπλό γυναικών Classes 5-10 με συμπαίκτρια τη Γαλλίδα Μαέβα Ολιβιέ και 3η στο διπλό μικτό Classes 7-10 με τον Ιταλό Μανουέλ Φορτούζι. Στους αγώνες μετέχει επίσης και παίρνει πολύτιμη εμπειρία ο Ιωάννης-Παναγιώτης Τσιάκος της κλάσης 11 (άτομα με νοητική αναπηρία). Υπεύθυνη προπονήτρια από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρίες είναι η Ελευθερία Νταουντάκη.

Σημαντικό νέο για την ομοσπονδία και το άθλημα έρχεται την τελευταία μέρα του Ιουλίου. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παραμένει στη διάθεση του αθλήματος για προπονήσεις των προεθνικών μας ομάδων και αγωνιστικές διοργανώσεις για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα. Αυτό οριστικοποιείται μετά από τροπολογία, που καταθέτει στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αναφορικά με σημεία του αθλητικού νομοσχεδίου, που αφορούν στην παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τρία παιδιά από τα Χανιά παίρνουν μέρος στο προπονητικό καμπ επιλογών της ETTU στη Ρίγα (04-09/08). Διακρίνεται ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης και επιλέγεται για το πρόγραμμα των Eurotalents του 2026. Το καταφέρνει μάλιστα, ως 1ος στην αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής του event, καθώς αναδεικνύεται νικητής με το απόλυτο των επιτυχιών στο εσωτερικό τουρνουά. Με προπονητή τον Μιχάλη Αγγελίδη μετέχουν στην πρωτεύουσα της Λετονίας οι 11χρονοι Αργυρώ Κουτρουμπά, Εμμανουήλ Μπουρολιάς και αποκομίζουν σημαντική εμπειρία.

Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου αγωνίζεται στο WTT Feeder του Λάος (11-14/08) και φέρνει το θετικό αποτέλεσμα στο διπλό γυναικών. Με συμπαίκτρια τη Φιλανδή Μαρίνα Ντονέρ μπαίνουν στις θέσεις 5-8.

Τον Δεκαπενταύγουστο στο Μάλμε της Σουηδίας κάνει το ξεκίνημά του στη σεζόν 2025-2026 ο Παναγιώτης Γκιώνης. Μετέχει στο 1ο Europe Smash της World Table Tennis και χάνει στον 1ο γύρο των προκριματικών από τον Κροάτη Αντρέι Γκάτσινα με 3-1 σετ. Στο κοουτσάρισμα έχει τον Κώστα Βατσακλή.

Σε ένα ακόμα Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μεταμοσχευμένων η Ελλάδα χαίρεται πρωτιές στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Οι αγώνες διεξάγονται στη Δρέσδη της Γερμανίας από τις 17 μέχρι τις 24/08 και το άθλημα έχει χρυσά μετάλλια με τον Χρήστο Ξένο στην κατηγορία 60-69 ετών, τον Αλέξανδρο Διακουμάκο στην 18-29 του απλού, τους Γιάννη Αρκά/Ξένο στην 50+ και τους Παναγιώτη Λέτσιο Διακουμάκος στη 18-29 των διπλών. Στο κοουτσάρισμα βρίσκεται από την ελληνική οικεία ομοσπονδία ο Ευθύμης Αμερικάνος.

Στο τελευταίο τριήμερο του μήνα έξι παιδιά αγωνίζονται στο Σιλιτγχάιμ της Γαλλίας στο 19ο Euromini Champs, τη διοργάνωση με πανευρωπαϊκό χαρακτήρα για αθλητές έως 13 ετών. Ο Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης, ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, ο Νίκος Αλεξίδης στην παμπαιδική κατηγορία, ο Ρωμανός-Παναγιώτης Μούστος, η Κλειώ Μαδέση και η Αργυρώ Κουτρουμπά στη μίνι παμπαιδική. Η Μαδέση καταλαμβάνει την 24η θέση, ο Μούστος φτάνει στο τελευταίο προκριματικό στάδιο και η Κουτρουμπά έρχεται 4η στο ταμπλό της «παρηγοριάς». Υπεύθυνοι για το κοουτσάρισμα είναι οι προπονητές Μιχάλης Αγγελίδης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και Κώστας Μαδέσης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Το Sports Hall Ata Sporlari Merkezi στην Κωνσταντινούπολη φιλοξενεί από τις 03 έως τις 07/09 το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών. Η Ελλάδα φτάνει στην κατάκτηση τεσσάρων μεταλλίων. Παίρνει τα χρυσό στο ομαδικό ανδρών με τους Γιώργο Σταματούρο, Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, Τάσο Ρηνιώτη, Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη, αναπληρωματικό τον Αλέξανδρο Μαδέση και προπονητή τον Κώστα Βατσακλή. Στον τελικό επικρατεί της διοργανώτριας Τουρκίας με 3-1 και φτάνει στην πρωτιά για 2η φορά τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης, ο Σταματούρος έρχεται 2ος στο απλό, 3ος στο διπλό με τον Ρηνιώτη, ενώ χάλκινο στο διπλό φορούν στο στήθος τους και οι Κωνσταντινόπουλος/Χατζηλυγερούδης.

Η εθνική γυναικών κατακτά στο ομαδικό την 4η θέση. Παρατάσσεται με τις Κατερίνα Τόλιου, Ελισάβετ Τέρπου Ιωάννα Γερασιμάτου, Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη.κι έχει υπεύθυνο τεχνικό τον Χρήστο Λάμη.

Στις 5 του μήνα ανακοινώνεται ότι η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. είναι μέσα στις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, που θα λάβουν την οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη της ETTU και της ITTF για δράσεις ανάπτυξης. Η βοήθεια δίνεται στο πλαίσιο μιας τριετούς στρατηγικής σε αυτό το κομμάτι (2025-2027) και για τον πρώτο χρόνο η ελληνική ομοσπονδία εντάσσεται στην κατηγορία «National Project».

Σε δύο αγωνίσματα μετέχει η Παπαδημητρίου στο WTT Feeder II της Καππαδοκίας. Στις 18/09 ολοκληρώνει την προσπάθειά της με τις θέσεις 9-16 στο διπλό γυναικών, όπου έχει συμπαίκτρια την Ελίνα Ραχίμι από το Ιράν και 33-48 στο απλό.

Στο 5νθήμερο από τις 24 μέχρι τις 28/09 πραγματοποιείται στην Κόστα της Σουηδίας το 3ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13. Τη χώρα εκπροσωπούν οι παμπαίδες Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης, Νίκος Αλεξίδης, οι παγκορασίδες Ελπίδα Τασιού, Αναστασία Μιχάλαρου, Κλειώ Μαδέση και οι σωματειακοί προπονητές Μιχάλης Αγγελίδης και Χρήστος Βατσακλής.

Το μικτό ελληνικό συγκρότημα παίρνει αρχικά την 3η θέση στον όμιλό του για το στάδιο 1 και περνά στα B Final. Πιάνει κορυφή σε νέο όμιλο, συνεχίζει για τις θέσεις 15-18 και τελικά καταλαμβάνει τη 16η θέση. Στα ατομικά τα καλύτερα πλασαρίσματα αποτέλεσαν οι θέσεις 17-32 των Μαρκουλάκη και Τασιού στο διπλό μικτό και της Μιχάλαρου στο απλό παγκορασίδων. Εξάλλου, στο Β Final του απλού Αλεξίδης, Τασιού και Μαδέσης κατατάσσονται στις θέσεις 9-16.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Η ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Το Ζαντάρ της Κροατίας φιλοξενεί από τις 12 έως τις 19 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού με την Ελλάδα να χαίρεται μία ακόμα σημαντική στιγμή. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών με τους Παναγιώτη Γκιώνη, Γιώργο Σταματούρο, Γιάννη Σγουρόπουλο, Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο και τεχνικό υπεύθυνο τον Κώστα Βατσακλή πλασάρεται στις θέσεις 9-16 και εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού 2026 και την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού 2027. Το ελληνικό συγκρότημα παίρνει αρχικά τη 2η θέση στο γκρουπ νικώντας 3-1 την Αγγλία και χάνοντας με το ίδιο σκορ από την Πορτογαλία. Στη 16άδα αποκλείεται με 3-2 σε σπουδαίο ματς από την οικοδέσποινα Κροατία.

Το αντίστοιχο συγκρότημα των γυναικών με τις Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ελισάβετ Τέρπου, Ιωάννα Γερασιμάτου και προπονητή τον Χρήστο Λάμη κατατάσσεται 3ο αρχικά στο γκρουπ με ήττες 3-0 από τη Σουηδία και 3-1 από την Αυστρία. Αργότερα, στα πλέι οφ, χάνει οριακά με 3-2 από τη Σλοβενία.

Την τελευταία μέρα του μήνα επιστρέφει στο τιμ των ομοσπονδιακών τεχνικών στο ΣΕΦ ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος. Συνάπτει συμφωνία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ως βοηθός των επικεφαλής τεχνικών Βατσακλή και Λάμη ώστε να στηρίξει τις ανάγκες των προεθνικών – εθνικών ομάδων κυρίως σε απογευματινές προπονήσεις. Προηγείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ομοσπονδία για τη θέση.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στις 05/11 αρχίζει στη Vila Nova de Gaia το WTT Feeder της Πορτογαλίας όπου με αήττητη πρωτιά σε όμιλο των 4ων η Παπαδημητρίου περνά στο κυρίως ταμπλό του απλού γυναικών. Στον 1ο γύρο χάνει από κορεάτικο εμπόδιο και πλασάρεται στις θέσεις 33-48.

Το τριήμερο 07-09/11 διεξάγεται στη Λευκωσία το καθιερωμένο τουρνουά με προσκλήσεις της Παγκύπριας Ομοσπονδίας. Αφορά στις ηλικίες Under 16 κοριτσιών και Under 19 αγοριών και η Ελλάδα κατακτά 4 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα μετάλλια. Πρωτιά με τη Χριστίνα Τζενίδη στο απλό, την ίδια αθλήτρια με την Άννα-Φανουρία Μήτκα στο διπλό και το ομαδικό, με τους Κώστα Φάκαρο/Κωνσταντίνο Αλεξούδη στο διπλό κι επίσης 2η ήταν η Ελλάδα στο ομαδικό αθλητών και 3οι ο Φάκαρος και η Μήτκα στο απλό.

Το χρονικό διάστημα 10 με 13/11 γίνεται στην κωμόπολη Pepinster το διεθνές όπεν του Βελγίου και η χώρα μας έχει μεγάλη εκπροσώπηση με οκτώ αθλητές κι αθλήτριες. Σε διάκριση φτάνουν ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου με το ασημένιο μετάλλιο στους Νέους άνδρες και το χάλκινο στις Νέες γυναίκες αντίστοιχα. Στη μεγάλη κατηγορία τα καλύτερα πλασαρίσματα ήρθαν από την Παπαδημητρίου (14η θέση), τη Στέλλα Τζαρίδου (16η) και τον Γιάννη Κούτρα (17η).

Στις 12 Νοεμβρίου η ομοσπονδία ανακοινώνει «καινοτόμα αλλαγή στις τάξεις των Εθνικών Ομάδων, καθώς μετά την ανάληψη των καθηκόντων των προπονητών Χρήστου Λάμη και Κωνσταντίνου Κωστόπουλου (κατά τις απογευματινές ώρες) ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παναγιώτης Τζόβολος αναθέτει στον Κώστα Βατσακλή την προπόνηση της Εθνικής Ομάδας γυναικών με σκοπό την αναβάθμιση και την καταξίωση και της γυναικείας ομάδας στον διεθνή χώρο. Ο πολύπειρος κόουτς έχει την ευθύνη της Ολυμπιακής προετοιμασίας των ομάδων μας».

Από τις 18 μέχρι τις 24/11 πραγματοποιείται στο Τόκιο το τουρνουά της επιτραπέζιας αντισφαίρισης για τους 25ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών. Η Ελλάδα έχει πρώτη φορά τριπλή εκπροσώπηση. Οι Αλέξανδρος Τατασόπουλος, Γεράσιμος Ζαφειράτος και Δημήτρης Παπαδήμας παίρνουν σπουδαία εμπειρία με συμμετοχή στο απλό, το διπλό και το ομαδικό ανδρών. Ο Ζαφειράτος πέρασε τα προκριματικά γκρουπ στο απλό και πλασαρίστηκε στις θέσεις 17-32. Υπεύθυνο προπονητής είναι ο ομοσπονδιακός στην Ε.Ο.Α.Κ. Χρήστος Βατσακλής.

Το Χέλσινμποργκ της Σουηδίας φιλοξενεί από τις 20 έως τις 25/11 το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ατόμων Με Αναπηρίες και αποδεικνύεται… γούρικο για την ελληνική αποστολή. Ο Γιώργος Μουχθής κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο απλό της κλάσης 6 (των ορθίων) και ο Μάριος Χατζηκυριάκος φτάνει στις θέσεις 5-8 της ίδιας κλάσης. Πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού χαίρεται η Ελλάδα μετάλλιο στο ατομικό ανδρών και γενικά έχει τέτοιο απολογισμό στο σημαντικότερο αγώνισμα. Στην κορυφαία διοργάνωση μετέχει και η Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά στην κλάση 3 (των γυναικών σε αμαξίδιο) και αποκλείεται στα γκρουπ. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι η προπονήτρια της Ε.Α.ΟΜ.-Α.ΜΕ.Α. Ελευθερία Νταουντάκη.

Στα τέλη Νοεμβρίου (26-30/11) η ίδια σουηδική πόλη διοργανώνει και το 3ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για την Υγεία. Στο μεγάλο event, που τονίζει τα οφέλη του αθλήματος στην αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, η Ελλάδα έχει και πάλι έντονη παρουσία. Εμφανίζει στην αποστολή δύο αγωνιζόμενους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα για άτομα με Πάρκινσον και έξι στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Αλτσχάιμερ. Στους αγώνες του Αλτσχάιμερ ο Ιωάννης Μιχαλοδημητράκης κατακτά το ασημένιο μετάλλιο, οι Ανδρέας Λάζαρης, Βασίλειος Παπαδόπουλος το χάλκινο, ενώ η Ζαφείρα Τζάκου παίρνει χρυσό ως πρώτη γυναίκα του τουρνουά.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα (26-30/11) γίνεται στο Beočin το τουρνουά μικρών ηλικιών της Σερβίας, που εντάσσεται στο Europe Youth Series 2025 της ETTU. Τα ελληνικά χρώματα έχουν νέα διάκριση με τον Θεοφάνη Μαρκουλάκη, ο οποίος κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους παμπαίδες. Επιπλέον φτάνει στις θέσεις 9-16 της Under 15. Ο Νίκος Αλεξίδης έχει αντίστοιχο πλασάρισμα στην Under 13, η Κλειώ Μαδέση αναδεικνύεται νικήτρια στο B Finals της Under 13 κοριτσιών και μαζί τα δύο παιδιά μπαίνουν 8άδα στο μικτό. Στο ομαδικό οι καλύτερες θέσεις έρχονται από την Ελλάδα 2 (Μαρκουλάκης/Αλεξίδης) στους παμπαίδες (4η) και την Ελλάδα στις παγκορασίδες (5η με Αργυρώ Κουτρουμπά/Μαδέση). Αγωνίζονται ακόμα οι Μανώλης Τζούγκαρης, Παναγιώτης Μητσόπουλος, Μανώλης Πογιατζής, Παντελεήμων Μιχαηλίδης και Ναταλία Καπαγιαννίδου. Κοουτσάρουν οι σωματειακοί προπονητές Μιχάλης Αγγελίδης, Κώστας Μαδέσης και Αλεσσάντρο Φέλτσερ.

Στις 29 του μήνα ο Γκιώνης κατακτά την πρωτιά σε καθιερωμένο ατομικό τουρνουά με προσκλήσεις στην Καταλονία, που έχει την επωνυμία Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Το διοργανώνει τοπικό σωματείο με 8 σπουδαίους αθλητές και ο Έλληνας άσος επικρατεί με σπουδαίες νίκες ενάντια στον Σλοβένο Ντάρκο Γιόργκιτς στα ημιτελικά και τον Αμερικανό Κανάκ Τζα στον τελικό.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στις 02/12 ο Παναγιώτης Γκιώνης ολοκληρώνει την προσπάθειά του στο WTT Feeder της Ιταλίας στις θέσεις 9-16 του απλού. Σημειώνει δύσκολες νίκες απέναντι στον Ιάπωνα Γιοκοτάνι και τον Γερμανό Στούμπερ και χάνει στον 3ο γύρο από τον Γάλλο Σεφρίντ. Στον πάγκο του κάθεται ο Κώστας Βατσακλής. Στην Πάρμα αγωνίζονται ακόμα ο Γιάννης Σγουρόπουλος και ο Γιώργος Σταματούρος. Αποκλείονται στο 3ο και τον 1ο προκριματικό γύρο αντίστοιχα.

Έξι διεθνείς μας μετρούν δυνάμεις στο ετήσιο ανοιχτό πρωτάθλημα της Φινλανδίας από τις 04 έως τις 07/12. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Χρυσή Φωτιάδου αρχικά πλασάρονται στις θέσεις 5-8 των αγώνων για αθλητές και αθλήτριες Under 21. Στο Κισικάλιο γίνεται και η κατηγορία ανδρών και γυναικών κι εκεί ο Μαδέσης καταλαμβάνει τη 17η θέση, ο Γιάννη Κούτρα τη 19η, ο Γιώργος Κοσμάς την 36η, ο Στάθης Μανωλόπουλος την 66η, η Φωτιάδου την 29η και η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη την 35η. Ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος είναι ο μοναδικός προπονητής στην ελληνική αποστολή.

Σε μία επιβράβευση των πολύ καλών επιδόσεών του και του ταλέντου του ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης συμμετέχει με κάρτα ελευθέρας στο Eurotalents Development Camp III της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος (ETTU) για παιδιά έως 13 ετών. Γίνεται στο Vrsar της Κροατίας από τις 17 έως τις 23/12, συγκεντρώνει τα πλέον υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της ηπείρου και ο Χανιώτης πρωταθλητής αφήνει ξανά εξαιρετικά δείγματα γραφής (και στο εσωτερικό τουρνουά έρχεται 4ος από ισοβαθμία στην κορυφή). Μαζί του βρίσκεται με πρόσκληση και ο προπονητής του στον ΟΑ Χανίων Μιχάλης Αγγελίδης.

Προς το τέλος Δεκεμβρίου η ομοσπονδία ανακοινώνει την πρώτη κίνησή της στο τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, στο οποίο θα λάβει υποστήριξη από την ETTU και την ITTF. Αρχές Ιανουαρίου (02-05/01) θα οργανώσει στο ΣΕΦ το Christmas Girls’ Training Camp με 12 τοπ αθλήτριές της γεννημένες από το 2012 κι έπειτα. Και καθώς το καμπ γίνεται σε περίοδο εορτών θα έχει και τον χαρακτήρα φεστιβάλ και θα παρουσιάσει κι άλλες δραστηριότητες.