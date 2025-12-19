Σε πέντε πόλεις το Σαββατοκύριακο το Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών

Με το Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών θα …στείλει ευχές για τα Χριστούγεννα η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Σε πέντε πόλεις της χώρας και για 5η διαδοχική χρονιά ο θεσμός θα προχωρήσει το Σαββατοκύριακο 20 και 21/12.

Πρόκειται για την ατομική διοργάνωση, η οποία αναδεικνύει τους τοπικούς νικητές και παράλληλα δίνει προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θ’ αφορά και στη σεζόν 2025-2026 την Αττική, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και τη Λοιπή χώρα. Οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής έφτασαν συνολικά τις 213 με 171 αθλητές και 42 αθλήτριες. Αγώνες θα διεξαχθούν στον Πειραιά για την Αττική, στη Φλώρινα για τη Βόρεια Ελλάδα, στην Πάτρα για τη Δυτική Ελλάδα, στη Χίο για τα τοπικά σωματεία και στην Τήνο για το ίδιο νησί και την Κω (εκείνοι στα δύο νησιά είναι μόνο για την κατηγορία ανδρών).

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανάρτησε μέσα στην εβδομάδα το πρόγραμμα και τις προκρίσεις του Περιφερειακού πρωταθλήματος ανά περιοχή και μπορείτε να το δείτε στο λινκ https://www.httf.gr/programma-prokriseis-perifereiakoy-protathlimatos-andron-gynaikon-2025-26/

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει γκρουπ και η δεύτερη νοκ άουτ παιχνίδια. Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται από την αρχή της διαδικασίας και το πολύ ουσιαστικό και για τους λιγότερο δυνατούς είναι ότι μετά τα γκρουπ θα υπάρχει διαβάθμιση. Συνολικά οι αγώνες θα δώσουν 48 προκρίσεις στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στους άνδρες και 36 στις γυναίκες, αλλά υπενθυμίζουμε ότι προβλέπονται και απευθείας προκρίσεις από τους πίνακες αξιολόγησης.

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα της Αττικής θα φιλοξενηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είναι το μόνο, που θα έχει διάρκεια δύο ημερών. Είναι ν’ αγωνιστούν 88 αθλητές από 30 σωματεία. Οι 71 άνδρες έχουν κληρωθεί σε 18 γκρουπ και οι 17 γυναίκες σε 5.

Το κανάλι - χορηγός της ομοσπονδίας gre78.tv στο youtube θα καλύψει και αυτή τη διοργάνωση με δύο ζωντανές ροές. Θα γίνουν από το μεσημέρι της Κυριακής 21/12, στην έναρξη των κεντρικών ταμπλό, μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Το live 1 είναι στο λινκ

https://www.youtube.com/watch?v=X-GVzgOdJBo

Το live 2 στο λινκ

https://www.youtube.com/watch?v=wHQS3SbwODU

Θυμίζουμε ότι το ΣΕΦ συμμετέχει στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στις αίθουσες 8 και 9 του αθλήματος. Μετά το Περιφερειακό πρωτάθλημα παίδων -κορασίδων συνδράμει και τώρα σαν χορηγός με βάση το συμφωνητικό παραχώρησης για αγώνες, που συνυπέγραψαν η διοίκηση του φαληρικού σταδίου και η ομοσπονδία.

Η αντίστοιχη διοργάνωση για τη Β. Ελλάδα θα λάβει χώρα αύριο Σάββατο στο δημοτικό γυμναστήριο της Φλώρινας. Οι 65 συμμετοχές από 14 σωματεία χωρίζονται σε 48 άνδρες και 17 γυναίκες. Τα γκρουπ της πρώτης φάσης είναι 12 και 5 αντίστοιχα.

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο θα γίνει μεθαύριο Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος», στην Πάτρα. Οι τελικές δηλώσεις έφτασαν τις 28 από 11 σωματεία με 20 άνδρες και 8 γυναίκες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 και 2 γκρουπ αντίστοιχα.

Στη Χίο το κλειστό γυμναστήριο Καμποχώρων θα συγκεντρώσει 14 άνδρες από 4 σωματεία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή με 4 γκρουπ στο αρχικό στάδιο.

Τέλος, στην αίθουσα του Γυμνασίου της Τήνου θ’ αγωνιστούν αύριο Σάββατο 18 αθλητές από το νησί των Κυκλάδων και την Κω. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 5 γκρουπ.