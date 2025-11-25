Επιστροφή με πλατιά χαμόγελα από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α.Με.Α (pics)

Κουρασμένη από το πολύωρο ταξίδι, αλλά ολοφάνερα ευτυχής από τον απολογισμό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης για άτομα με αναπηρίες, γύρισε το απόγευμα της Δευτέρας 24/11 στην Αθήνα η ελληνική αποστολή.

Αναχώρησε το πρωί από το… γούρικο Χέλσινμποργκ της Σουηδίας κι αφού μετέβη με το τρένο στην Κοπεγχάγη πήρε το μεσημέρι την πτήση της επιστροφής για να φτάσει τελικά στην πρωτεύουσα με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας.

Το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο του Γιώργου Μουχθή στο απλό της κλάσης 6 των ορθίων και η 5η θέση του Μάριου Χατζηκυριάκου στην ίδια κλάση υπέγραψαν την επιτυχία με το χαρακτηριστικό στοιχείο μάλιστα, να είναι ότι και το (επίσης μοναδικό) ασημένιο ευρωπαϊκό μετάλλιο στο ομαδικό το 2019, ήρθε από τους ίδιους αθλητές επίσης στο Χέλσινμποργκ!

Την πετυχημένη εκπροσώπηση συμπλήρωσε η Ευανθία-Ειρήνη Μπουρνιά στην κλάση 3 των γυναικών σε αμαξίδιο, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση ήταν η προπονήτρια στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρίες Ελευθερία Νταουντάκη.

Την αποστολή υποδέχτηκαν με θερμά χειροκροτήματα ο πρόεδρος της Ε.Α.ΟΜ. – Α.Με.Α. Κωνσταντίνος Σιάχος, η προπονήτρια Λιντία Ιγκνάτοβιτς, οι γονείς του Μουχθή, Αναστασία και Νικόλαος, η σύζυγός του Αναστασία, η μητέρα της Μπουρνιά, Κατερίνα και άλλοι συγγενείς και φίλοι των αθλητών. Στην υποδοχή μαζί με τα μπράβο ακούστηκε και… κόρνα, ενώ στον Μουχθή δόθηκε από τους δικούς του ανθρώπους μία υπέροχη ανθοδέσμη και μία ελληνική σημαία.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Οι δύο πρωταθλητές της κλάσης 6 μίλησαν στη WEB TV της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. O Γιώργος Μουχθής, που είχε και έντονο πανηγυρισμό πέφτοντας στο έδαφος ευχαρίστησε όλους όσοι τον στηρίζουν στην κοπιαστική προσπάθειά του και τόνισε μεταξύ άλλων: «Από την αρχή έδωσα το 200 τοις εκατό των δυνάμεών του. Όσο προχωρούσα ήταν σαν ήθελα το μετάλλιο όλο και περισσότερο. Χρειάστηκε σε πολλούς αγώνες να αλλάξω την τακτική μου, προσπάθησα να παίξω έξυπνα κι αυτό αποδείχτηκε σωστό».

Ο Χατζηκυριάκος επισήμανε: «Έφτασα ένα βήμα πριν από το μετάλλιο κι αυτό μου αφήνει μία πίκρα, από την άλλη πλευρά δεν έχω ξαναφτάσει μέχρι την 8άδα και χάρηκα τα αποτελέσματά μου. Το ότι δεν βρέθηκα στο βάθρο μού δίνει τη δύναμη, τη θέληση να προσπαθήσω ακόμα πιο δυνατά».

Η ομοσπονδιακή προπονήτρια Ελευθερία Νταουντάκη σημείωσε ότι «είναι ξεχωριστή η στιγμή για μας, καθώς πρώτη φορά ήρθε τόσο μεγάλη διάκριση σε ατομικό ανδρών με ένα μετάλλιο και ένα πλασάρισμα στα προημιτελικά», ενώ ο Κωνσταντίνος Σιάχος μίλησε για «δικαίωση των παιδιών διότι αγωνίζονται μαζί από μικρή ηλικία, δουλεύουν σκληρά και γεύονται τους καρπούς από τους κόπους τους». Όλες οι δηλώσεις ανέβηκαν στον λογαριασμό της ΕΦΟΕπΑ στο facebook (https://www.facebook.com/efoepa).

Του Γιώργου Μουχθή είναι στο λινκ https://www.facebook.com/reel/742651268864472

Του Μάριου Χατζηκυριάκου https://www.facebook.com/reel/834807089515809

Της Ελευθερίας Νταουντάκη https://www.facebook.com/reel/1148704064099161

Και του Κωνσταντίνου Σιάχου στο https://www.facebook.com/reel/1195476872490729