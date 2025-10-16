Τρομερή μάχη και ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Ανδρών απέναντι στην Κροατία

Η Εθνική μας ομάδα των ανδρών κατατάχθηκε απόψε (16/10) στο Ζαντάρ στις θέσεις 9-16 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Η εθνική ομάδα ανδρών της επιτραπέζιας αντισφαίρισης έδωσε έναν αξέχαστο αγώνα απέναντι στην οικοδέσποινα Κροατία στον γύρο των «16» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 ύστερα από τρεις ώρες αμφίρροπης μάχης.

Οι διεθνείς μας βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά με εντυπωσιακό come back ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά στο τελευταίο παιχνίδι, πριν τελικά λυγίσουν στις λεπτομέρειες.

Ο Γιώργος Σταματούρος ήταν εντυπωσιακός, χάνοντας τελικά στα τέσσερα σετ από τον Γκάτσινα, δείχνοντας ωστόσο ότι μπορούσε να φτάσει στην έκπληξη. Ο Παναγιώτης Γκιώνης, σταθερά αξιόπιστος και μαχητικός, πάλεψε σκληρά στο πρώτο παιχνίδι χωρίς να καταφέρει να το κερδίσει, ενώ ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος έκανε σπουδαία εμφάνιση στο τρίτο ματς, πυροδοτώντας την αντεπίθεση της ελληνικής ομάδας.

Από τον πάγκο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Βατσακλής κράτησε ψηλά το ηθικό και στήριξε την προσπάθεια των αθλητών του σε κάθε κρίσιμο σημείο. Παρότι η εθνική δεν κατάφερε να προχωρήσει στους «8», έδειξε για ακόμη μία φορά τη διεθνή της αξία, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Πιο νωρίς, η ελληνική ομάδα είχε πετύχει τον βασικό της στόχο, εξασφαλίζοντας την είσοδο στη 16άδα και το «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της σε υψηλό επίπεδο. Στον αγώνα με την Κροατία δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Σγουρόπουλος, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον ώμο και προφυλάχθηκε.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Ελλάδα πήρε το Β στην κλήρωση και πρώτος στον αγωνιστικό χώρο μπήκε ο Σταματούρος (Νο 158 στην τρέχουσα ευρωπαϊκή κατάταξη). Ως αουτσάιντερ τέθηκε αντιμέτωπος με τον 1ο Κροάτη, τον σπουδαίο Τόμισλαβ Πουκάρ (Νο 18), με τον οποίο είναι συμπαίκτες τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Καθώς γνωρίζει άριστα και το παιχνίδι του, ήταν δεδομένο ότι μπορούσε με την ποιότητά του να πιέσει και το ερώτημα ήταν πόσο. Ο παγκόσμιας κλάσης Πουκάρ επικράτησε εν τέλει με 3-0, αλλά κυριάρχησε μόνο στο 1ο σετ. Στα δύο επόμενα ο Πειραιώτης άσος είχε πολύ καλή απόδοση και δημιούργησε προϋποθέσεις για ισοφάριση ή και μείωση του σκορ. Στο 2ο σετ άρχισε με 3-0. Ισοφαρίστηκε, στην πορεία έγινε το 9-9 κι έχασε τους δύο τελευταίους πόντους στα σερβίς του.

Στο 3ο σετ πήρε ισχνό προβάδισμα με 6-4. Η εξέλιξη οδήγησε ξανά στο 9-9, αυτή τη φορά τα σερβίς τα είχε ο υψηλόσωμος Κροάτης και τα εκμεταλλεύτηκε για το τελικό σκορ με μικρή βοήθεια της τύχης, όταν ενώ ο ίδιος είχε απομακρυνθεί από το τραπέζι ο Σταματούρος βρήκε «αέρα» στη forehand επίθεση.

Από τη θέση 1 της ομάδας αγωνίστηκε αμέσως μετά ο Γκιώνης (νούμερο 36 στην Ευρώπη αυτόν τον μήνα). Συνάντησε τον Αντρέι Γκάτσινα (Νο 16), με τον οποίο έχει αναμετρήσεις για περισσότερα από 15 χρόνια και πολύ πρόσφατη την τελευταία όταν έχασε 3-1 σετ πριν από δύο μήνες στα προκριματικά του Europe Smash της Σουηδίας. Ο Κροάτης βρέθηκε πάλι σε πολύ καλή μέρα κι επικράτησε 3-1 σε καταπληκτικό αγώνα.

Ο Γκάτσινα πήρε γρήγορα πλεονέκτημα (4-1) και το κράτησε με σταθερή επίθεση και καλό σερβίς για το 1-0. Ο Γκιώνης βελτίωσε την απόδοσή του στο 2ο σετ και μολονότι ο αντίπαλος έκανε το 9-6 με την τελευταία μπάλα σε εντυπωσιακά ράλι, είχε αντίδραση. Πήρε τέσσερις διαδοχικούς πόντους κι έφτασε στο σετ μπολ. Ο Κροάτης απάντησε με το δικό του σερί για να γραφτεί το 2-0.

Η εξέλιξη δεν απογοήτευσε τον πρωταθλητή μας, ο οποίος με το γερό του forehand και πιεστική άμυνα προηγήθηκε 7-0 στο 3ο σετ! Μετά πήγε στο 10-4, όμως το σετ ήρθε τελικά με πολύ ιδρώτα. Ο Γκάτσινα μείωνε συνεχώς και η ελληνική πλευρά δεν μπορούσε να πάρει τάιμ άουτ γιατί είχε κάνει χρήση στο 10-11 του 2ου σετ. Ήρθε το 10-10, αλλά ο Γκιώνης έπαιξε έξυπνα και με ψυχραιμία τους επόμενους δύο πόντους.

Το 4ο σετ είχε φοβερές διακυμάνσεις. Το 3-1 του Έλληνα αμυντικού έγινε 3-5, μετά 7-5 ξανά υπέρ του και δυστυχώς στο 10-7 ο Γκάτσινα είχε πάλι αντίδραση. Με πένε αλλεπάλληλους πόντους έκανε το 2-0 για τη χώρα του.

Στο τρίτο στη σειρά ματς ο Κ. Κωνσταντινόπουλος (Νο 353) αναμετρήθηκε με τον Ιβόρ Μπαν (Νο 69), πρωταθλητή Ευρώπης του διπλού ανδρών Under 21 το 2022 κι επίσης πρωταθλητή Ευρώπης του διπλού μικτού Under 21 το 2024. Αριστερόχειρες και οι δύο, πρόσφεραν στους θεατές διαφορετικές εικόνες και συγκινήσεις με νικητή στα πέντε σετ τον Κωνσταντινόπουλο, που έβγαλε θαυμάσιο αγωνιστικό πρόσωπο και ψυχή.

Ο 3ος Μεσογειονίκης του ομαδικού το 2022 έκανε καλό ξεκίνημα και αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό το σερβίς του πήρε οριακά το σετ. Στο επίσης ισορροπημένο 2ο σετ μπήκε μπροστά 8-7 και η κροατική μεριά πήρε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή στο τραπέζι χάθηκαν τέσσερις πόντοι στη σειρά κι έγινε το 1-1.

Πολύ κλειστό ήταν και το 3ο σετ. Με γρήγορες μετακινήσεις και εκρηκτικά forehand ο Κωνσταντινόπουλος πίεσε τον αντίπαλο κι αφού στο 8-8 πήρε και τους δύο πόντους στα σερβίς του επικράτησε ξανά με την ελάχιστη διαφορά.

Στο 4ο σετ ο δις πρωταθλητής Ελλάδας του απλού έμεινε πίσω με 6-1, αλλά είχε ηχηρή απάντηση. Ισοφάρισε σε 6-6 και η συνέχεια ήταν συγκλονιστική. Αφού απέδωσε το εξαιρετικό σερβίς του έφτασε στο ματς μπολ με 10-9, αλλά είδε τον Κροάτη να παίρνει τρεις σερί πόντους.

Δεν πτοήθηκε και με βασικό όπλο ξανά το σερβίς του βρέθηκε στο 5-1 στην αλλαγή των πλευρών. Συνέχισε το ίδιο αποφασιστικά και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο για το τελικό 3-2.

Στον επόμενο αγώνα κοντραρίστηκαν οι πρώτοι αθλητές των ομάδων, ο Γκιώνης και ο Πουκάρ. Στην ιστορία των αναμετρήσεών τους σε μεγάλες διοργανώσεις οι νίκες έως σήμερα ήταν 2-1 για τον Έλληνα. Ο Κροάτης έκανε καλύτερο ξεκίνημα, διαχειρίστηκε μία διαφορά και πήρε το 1ο σετ. Ο πρωταθλητής μας άρχισε με 5-1 στο 2ο σετ και μετά πήγε στο 9-5. Ο Πουκάρ μείωσε σε 9-8 καθώς του βγήκε το δυνατό παιχνίδι από την τρίτη μπάλα και ο Κώστας Βατασακλής έκανε χρήση του τάιμ άουτ. Με δύο χαμένες forehand επιθέσεις στο 10-8 το σετ πήγε στην παράταση, όμως και πάλι με καθαρό μυαλό ο Γκιώνης έφτασε στην ισοφάριση.

Και όχι μόνο αυτό άλλα έκανε μαγική αρχή στο 3ο σετ με 5-0. Δεν έχασε τον έλεγχο, με δύσκολες άμυνες «υποχρέωσε» σε λάθη τον αντίπαλο και πήρε σχετικά εύκολα το προβάδισμα. Φυσιολογικά επανέκαμψε ο Πουκάρ και πήρε κεφάλι στο σκορ 5-2. Με έξυπνο παιχνίδι και εντυπωσιακές προσπάθειες ο Γκιώνης ξανάφερε το σετ στα ίσια κι έπειτα… έσπασαν καρδιές. Στο 8-7 υπέρ του ο Κροάτης πήρε τρεις πόντους, έπειτα ο πολύπειρος διεθνής μας ισοφάρισε στα σερβίς του 10-10 ώσπου πανηγύρισε τη νίκη στην παράταση.

Ήταν μεγάλη υπόθεση και μόνο ότι αντέδρασε η εθνική μας και έφτασε την αναμέτρηση στο πέμπτο ματς και ο Σταματούρος το πρώτο, που είχε να κάνει απέναντι στον Γκάτσινα, ήταν να κοντρολάρει τον ψυχισμό του και να παίξει για την έκπληξη όσο γίνεται πιο ελεύθερα. Είχαν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, πέρσι σε τουρνουά Feeder στην Πρίστινα και είχε νικήσει 3-0 σετ ο Κροάτης. Αυτό όμως, ήταν άλλο ματς, υπήρχε άγχος και στην πλευρά των διοργανωτών…

Ο Σταματούρος μπήκε φουριόζος για το 5-1, εξίσου σημαντικό ότι έκανε νέο σερί μετά το 5-5 και κατέκτησε το σετ. Όπως αναμενόταν ο πολύ έμπειρος αντίπαλος ανέβασε την απόδοσή του. Σέρβιρε καλά, πέρασε την τακτική του και ισοφάρισε με διαφορά.

Ο Σταματούρος θα ‘πρεπε να ελαχιστοποιήσει τα λάθη και πράγματι έκανε δυνατή αρχή και στο 3ο σετ με 3-0. Στην πορεία φτάσαμε στο 7-7 και ο 26χρονος διεθνής μας έχασε τέσσερις διαδοχικούς πόντους όντας και λίγο άτυχος. Η εξέλιξη έκανε πιο άνετο στις κινήσεις του τον Γκάτσινα, που έφτασε στο 4-1 στο 4ο σετ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας του 2021 έμεινε στο ματς φτάνοντας στο 6-6, όμως είδε και στο τελευταίο κομμάτι τον Κροάτη να παίρνει τυχερό πόντο, όπως και να βγάζει τη μεγάλη του κλάση σε κάποια χτυπήματα.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Κροατία – Ελλάδα 3-2: