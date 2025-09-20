Στην 7η αγωνιστική και φέτος το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στην Α1 ανδρών

Με τις κληρώσεις, που διενεργήθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προέκυψε η σειρά των αγώνων στις δύο μεγαλύτερες διασυλλογικές κατηγορίες ανδρών για την περίοδο 2025-2026, δηλαδή την Α1 και την Α2 εθνική κατηγορία.

Το πρόγραμμα είναι φιξαρισμένο μέχρι το τέλος του 2025 και για δύο αγωνιστικά διήμερα, διότι για τη συνέχεια η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. πρέπει να περιμένει να οριστικοποιηθεί πρώτα εκείνο των διεθνών αγώνων του 2026 από την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Επίσης, δεν έχουν κλείσει στα σίγουρα ακόμα οι τόποι διεξαγωγής του εναρκτήριου Σαββατοκύριακου. Την ερχόμενη βδομάδα θα γίνει η κλήρωση για την Α1, την Α2 και τις υπόλοιπες κατηγορίες των γυναικών.

Τα πρωταθλήματα των δύο κορυφαίων κατηγοριών αρχίζουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου. Στην Α1 ανδρών το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός «έπεσε», όπως και πέρσι, στην 7η αγωνιστική, δηλαδή την τελευταία του 1ου γύρου. Οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου τα τελευταία χρόνια θ’ αναμετρηθούν ξανά με την είσοδο του νέου χρόνου και η ημερομηνία δεν έχει οριστεί για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Στην ιστοσελίδα των διοργανώσεων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (https://app.ttscore.io/customer/24) έχει αναρτηθεί η σειρά των συναντήσεων. Επίσης, εκεί βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι τις κληρώσεις για όλα τα υπόλοιπα διασυλλογικά πρωταθλήματα των ανδρών, τα οποία αρχίζουν τον Οκτώβριο με εξαίρεση τη Β’ Εθνική Αττικής, που κάνει πρεμιέρα 27-28/09.

Παρακάτω αναφέρουμε τα ζευγάρια των τριών πρώτων αγωνιστικών στην Α1 και την Α2 ανδρών και συμπληρώνουμε ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο έχει οριστεί για τις 27-28/12/2025.

ΣΤΗΝ Α1 ΑΝΔΡΩΝ

Στην 1η αγωνιστική στις 22/11/2025:

ΑΣΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ - ΑΣ ΠΕΡΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΓΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡΗΣ

Στη 2η αγωνιστική στις 22/11/2025:

ΑΣΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΕΚ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ

ΑΣ ΠΕΡΑ - ΓΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡΗΣ

Στην 3η αγωνιστική στις 23/11/2025:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΕΡΑ

ΑΕΚ - ΑΣΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ

ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΓΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΣΤΗΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ

Στην 1η αγωνιστική στις 22/11/2025:

ΟΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΟ ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΓΣ ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Στη 2η αγωνιστική στις 22/11/2025:

ΟΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΟ ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Στην 3η αγωνιστική στις 23/11/2025:

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΑΟ ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ

ΓΣ ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ