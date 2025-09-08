Θερμή υποδοχή στις εθνικές ομάδες και τους βαλκανιονίκες (vid)

Με επισημότητα και θέρμη υποδέχτηκαν ομοσπονδία και άνθρωποι της επιτραπέζιας αντισφαίρισης το βράδυ της Κυριακής τις εθνικές μας ομάδες από το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών. Χειροκρότησαν παρατεταμένα και επιβράβευσαν τους Βαλκανιονίκες, που έφεραν ένα χρυσό μετάλλιο με το συγκρότημα των ανδρών, ένα ασημένιο με τον Γιώργο Σταματούρο στο απλό και δύο χάλκινα με τους Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο/Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη και Τάσο Ρηνιώτη/Γιώργο Σταματούρο στο διπλό ανδρών.

Μαζί τους η δυνατή άλλη μια χρονιά εθνική των γυναικών, που άγγιξε το μετάλλιο στο ομαδικό και το έχασε στις λεπτομέρειες.

Η αποστολή επέστρεψε με πλατιά χαμόγελα γύρω στις 22:30 από την Κωνσταντινούπολη κι έκανε την εμφάνισή της στον χώρο αφίξεων λίγο πριν από τις 23:00. Με τις επίσημες εμφανίσεις των εθνικών ομάδων, με το κύπελλο στα χέρια, με τα μετάλλια στο στήθος. Έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από περίπου 20 φίλους του αθλήματος και από την πλευρά τους οι πρωταγωνιστές δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη θερμή υποδοχή, τη στήριξη και την ψυχολογική τόνωση για τη συνέχεια της αγωνιστικής χρονιάς.

Η άφιξη μεταδόθηκε ζωντανά με πλούσιο ρεπορτάζ από τον ιστότοπο του gre78.tv σε μία ακόμα συνεργασία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με το κανάλι στο youtube, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την επιτραπέζια αντισφαίριση (δηλώσεις αρχίζουν μετά το 21:10’).

Η διοίκηση της ομοσπονδίας ήταν παρούσα με επικεφαλής τον πρόεδρο Παναγιώτη Τζόβολο. Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν επίσης ο γενικός γραμματέας Γιώργος Βρεττάκος, η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Κατερίνα Σπανού και ο ταμίας Θεόφιλος Τσεντεκίδης. Το «παρών» έδωσαν ακόμα η διοικητική υπάλληλος της ομοσπονδίας Μαρία Μιτακίδου, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίκος Ζέρβας, ο διαιτητής Γιώργος Στοΐλος, ο χορηγός-ιδιοκτήτης του καναλιού gre78.tv Θωμάς Κουσιορής, συγγενείς και φίλοι.

Μέσα στις αγκαλιές και τα φιλιά για τις νέες επιτυχίες των διεθνών μας η ομοσπονδία πρόσφερε ανθοδέσμες, άνοιξε μεγάλη ελληνική σημαία, ενώ το gre78.tv πρωτοτύπησε εμφανίζοντας κι ένα πλακάτ, που έγραφε «Ελλάδα Ενωμένη Ποτέ Νικημένη». Με την εμφάνιση των διεθνών οι ιαχές «Ελλάς, Ελλάς»… χάλασαν για λίγο και την ηρεμία του αεροδρομίου σε μία προχωρημένη ώρα.

Η αποστολή γύρισε με όλα της τα μέλη, δηλαδή τους αθλητές Γιώργο Σταματούρο, Τάσος Ρηνιώτη, Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη, Αλέξανδρο Μαδέση, τις αθλήτριες Κατερίνα Τόλιου, Ιωάννα Γερασιμάτου, Ελισάβετ Τέρπου και Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη και τους ομοσπονδιακούς προπονητές Κώστα Βατσακλή και Χρήστο Λάμη.

Σχεδόν όλοι μίλησαν στις κάμερες για τις διακρίσεις και τη συνολικά δυναμική εμφάνιση των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων στο ξεκίνημα της περιόδου 2025-2026, την απόλυτη ικανοποίησή του για την παρουσία στην Κωνσταντινούπολη εξέφρασε και ο Παναγιώτης Τζόβολος.

Η σημερινή (08/09) είναι μέρα ξεκούρασης για τους αθλητές. Από αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις, ενώ ετοιμάζονται και για τα πρώτα τους ματς στη χρονιά με τις ξένες ομάδες τους.