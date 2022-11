Διπλή ελληνική πρόκριση στο Grand Final, για Ολυμπιακό στους άνδρες και Σάρισες στις γυναίκες

Νέα επιτυχία σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα ομάδων γνώρισε την Κυριακή 27/11 η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση και μάλιστα διπλή.

Καταγράφτηκε στο Europe Trophy 2022-2023 με τον Ολυμπιακό ΣΦΠ στους άνδρες ν’ αναδεικνύεται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας τροπαιούχος στην Περιφέρεια C και τον ΑΣΕΑ Σάρισες Φλώρινας στις γυναίκες να κατακτά στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας τη 2η θέση στην Περιφέρεια C των γυναικών. Αμφότερες οι ομάδες μας πήραν την πρόκριση για το τελικό στάδιο της διοργάνωσης, το λεγόμενο Grand Final, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 17-19 Μαρτίου 2023. Ο Ολυμπιακός είχε σιγουρέψει την πρόκριση στους «8» του Europe Trophy από το Σάββατο 26/11 όταν είχε κατακτήσει την πρωτιά στον όμιλό του. Σήμερα έκαμψε με 3-1 και την STK Radnicki Beocin της οικοδέσποινας χώρας, νικήτρια του γκρουπ Β και με το απόλυτο των νικών σε 5 ματς σήκωσε το κύπελλο της Region C του θεσμού. Οι Σάρισες εξασφάλισαν το πρωί της Κυριακής την πρόκριση όταν επικράτησαν αήττητες στο γκρουπ Α. Για το γόητρο κυνήγησαν μετά και την πρωτιά στη Region, αλλά λύγισαν με 3-1 από την κροατική STK Aquaestil Duga Resa, νικήτρια του γκρουπ Β στο ίδιο μέρος. Στις γυναίκες οι Περιφέρειες ήταν 4 (μία παραπάνω από των ανδρών) και 10 οι συνολικές προκρίσεις στο Grand Final. Είναι η συνέχεια στις πολύ ευχάριστες ειδήσεις για τα ελληνικά σωματεία, καθώς θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europe Cup, του δεύτερου τη τάξει Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Στο Νόβι Σαντ ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το περασμένο διήμερο την πρωτιά στο γκρουπ Α με πορεία χωρίς αμφισβήτηση. Σημείωσε 4 νίκες σε 4 αγώνες και συγκέντρωσε 8 βαθμούς. Επιβλήθηκε κατά σειρά της STK Libertas από την Κροατία με 3-0, της SK Vydrany από τη Σλοβακία, επίσης με 3-0, της ιταλικής ASD Marcozzi Cagliari με 3-1 και της STK Banja Luka από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 3-0. Στο γκρουπ Β, που έγινε στην ίδια πόλη, πήρε την πρωτιά η σέρβικη STK Radnički Beočin κι έτσι σήμερα το απόγευμα ο Ολυμπιακός την αντιμετώπισε για τον τίτλο στην Περιφέρεια C, την τελευταία για τους άνδρες σε αυτό το στάδιο του Europe Trophy.

Τα πράγματα ήταν ισορροπημένα, μάλιστα οι Σέρβοι προηγήθηκαν με απρόβλεπτη νίκη του Πετκόφ 3-2 σετ κόντρα στον Κροάτη Πουκάρ. Αμέσως μετά συνάντησε μεγάλες δυσκολίες και ο Γκάτσινα, ώσπου επικράτησε στους 6 πόντους του 5ου σετ απέναντι στον Γέφτοβιτς, γνωστό στους Έλληνες φιλάθλους από το πέρασμα του από την Α1 κατηγορία. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πήρε ξανά πολύτιμη βοήθεια από τον Ρηνιώτη, γενικά είχε τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρίσιμα σημεία και με σκορ 3-1 έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου. Αναπληρωματικός δηλώθηκε ο Σωκράτης Γιαννούτσος, ενώ φυσικά προπονητής της ομάδας είναι ο Γιώργος Χριστοφοράκης.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός ΣΦΠ-STK Radnički Beočin 3-1:

Τόμισλαβ Πουκάρ-Μάρκο Πετκόφ 2-3 (5-11, 11-8, 11-8, 5-11, 4-6)

Αντρέι Γκάτσινα-Μάρκο Γέφτοβιτς 3-2 (11-5, 9-11, 6-11, 12-10, 6-0)

Τάσος Ρηνιώτης-Μπόγια Κρέπουλα 3-0 (11-9, 11-5, 11-9)

Πουκάρ-Γέφτοβιτς 3-1 (5-11, 11-3, 11-8, 11-6)

Στο Europe Trophy Cup των γυναικών οι Σάρισες Φλώρινας πέτυχαν το πρωί της Κυριακής τον πρώτο τους στόχο στην Μπρατισλάβα. Με 3η νίκη στα ισάριθμα ματς επικράτησαν στο γκρουπ Α της Region C και εξασφάλισαν την πρόκριση στο Grand Final. Το απόγευμα κυνήγησαν και την πρωτιά στην Περιφέρεια αντιμετωπίζοντας την κροατική STK Aquaestil Duga Resa, που είχε αναδειχτεί νικήτρια στο γκρουπ Β. Έγινε αμφίρροπο παιχνίδι όπου όλες οι επί μέρους αναμετρήσεις αποδείχτηκαν πολύ σημαντικές. Η Λιου ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 επικρατώντας στα 5 σετ (ή στα… 4,5 αν θέλετε, λόγω του συστήματος για τα ατομικά, που εφαρμόζεται στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα), όμως αμέσως μετά δέχτηκε ήττα με τον ίδιο τρόπο η Άμα. Η νεαρή διεθνής μας μάλιστα, είχε προηγηθεί με 2-0 σετ. Η πρώτη παίκτρια από την Duga Resa υποχρέωσε αργότερα τη Λιου στην πρώτη ήττα της στην Μπρατισλάβα κι έτσι γράφτηκε το τελικό 3-1.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα STK Aquaestil Duga Resa-Σάρισες Φλώρινας 3-1:

Γουάνγκ Άμυ-Μπερναντέτ Μπαλίντ 3-1 (6-11, 15-13, 11-7, 11-5)

Σούε Χαν Βουκέλα-Λιου Τζούντιθ 2-3 (5-11, 11-8, 9-11, 13-11, 5-6)

Σοφία Σερέντεμα-Δέσποινα Άμπα 3-2 (8-11, 6-11, 11-5, 11-9, 6-2)

Γουάνγκ-Λιου 3-0 (11-6, 11-2, 12-10)

Νωρίτερα, στην 3η και τελευταία αγωνιστική του γκρουπ Α, ο ΑΣΕΑ Σάρισες είχε κάμψει τη Stolnotenisove Centrum SKST Bratislava από τη διοργανώτρια χώρα με 3-1. Το Σάββατο θυμίζουμε, είχε νικήσει τη TT Dinez από το Βέλγιο και την SU Sparkasse Kufstein II από την Αυστρία με 3-0. Στην τεχνική καθοδήγηση ήταν ο Ούγγρος προπονητής της ομάδας Μαρκ Πινκ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Σάρισες-Stolnotenisove SKST Bratislava 3-1:

Λιου Τζούντιθ-Έμα Μολνάροβα 3-0 (11-3, 11-5, 11-5)

Μπερναντέτ Μπαλίντ-Ελίτσκα Στουλέροβα 3-0 (11-8, 11-3, 11-6)

Δέσποινα Άμπα-Γιάνα Τερέζκοβα 1-3 (10-12, 5-11, 11-7, 7-11)

Λιου-Στουλέροβα 3-0 (11-6, 11-7, 11-3)