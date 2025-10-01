«Ασημένιος» και ο Κωνσταντινίδης!

Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης χάρισε ακόμη ένα μετάλλιο στην Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρα-Στίβου, που διεξάγεται στο Νέο Δελχί!

Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία F32 με 9,65μ. στην 6η βολή του, ενώ το μεσημέρι, ο Αλέξανδρος Σκούρτης το χάλκινο στα 400μ. Τ38 με χρόνο 49.74, πετυχαίνοντας ξανά ρεκόρ Ευρώπης, καθώς στον προκριματικό είχε τρέξει σε 49.97.

Στη σφαιροβολία F32, το χρυσό κατέκτησε ο Ουζμπέκος, Γιασούρ Χοτζάεφ με 9.96μ., ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Αλγερινός, Μοχάμεντ Αμτσί με 9,56μ.

Στα 400μ. Τ38, ο Τζάιντιν Μπλάκγλουελ από τις ΗΠΑ με 48.00 κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ (48.26) και πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο, ενώ το ασημένιο κατέληξε στον Κολομβιανό, Χοσέ Ραμίρες Εστράδα, με ατομικό ρεκόρ στα 49.18.

Η «υπόκλιση» από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση που αναφέρθηκε και στον «χάλκινο» Κωνσταντίνο Τζούνη στη δισκοβολία, κατηγορία F56: