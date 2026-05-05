ΑΣ ΠΑΟΚ: «Διαστρεβλώνει την αλήθεια ο Ηρακλής, η επίθεση έγινε στο μνημείο του δολοφονημένου Νάσου»

Ανακοίνωση-απάντηση του ΑΣ ΠΑΟΚ σε όσα υποστήριξε ο ΓΣ Ηρακλής.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση στον ΓΣ Ηρακλή, ο οποίος έκανε λόγο για επίθεση των φίλων του Δικεφάλου σε αυτούς του γηραιού στους Χορτατζήδες.

Οι ασπρόμαυροι υποστηρίζουν πως στους κυανόλευκους διαστρεβλώνεται η αλήθεια και η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, κάνοντας λόγο για επίθεση στο μνημείο του δολοφονημένου Νάσου Κωνσταντίνου.

Όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ τοποθετείται με απόλυτη σαφήνεια απέναντι στην ανακοίνωση του Γ.Σ. Ηρακλή, η οποία επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα πραγματικά γεγονότα και να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις γύρω από ένα περιστατικό που ουδεμία σχέση έχει με τα όσα περιγράφονται.

Η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη: το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε από επίθεση φιλάθλων του Ηρακλή εναντίον φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο μνήμης του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, αποτίοντας φόρο τιμής και σεβασμού στη μνήμη του.

Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του συγκεκριμένου περιστατικού με δήθεν οργανωμένη παρουσία ή επιθετική ενέργεια εις βάρος εγκαταστάσεων του Ηρακλή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εξυπηρετεί μόνο την κατασκευή ενός αφηγήματος έντασης και πόλωσης.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να επιχειρείται αντιστροφή της πραγματικότητας, παρουσιάζοντας ως θύτες ανθρώπους που βρέθηκαν σε έναν χώρο μνήμης με αποκλειστικό σκοπό την απόδοση τιμής σε έναν αδικοχαμένο νέο, και οι οποίοι δέχθηκαν απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ καταδικάζει κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν προέρχεται, και δεν πρόκειται να επιτρέψει τη στοχοποίηση του Συλλόγου και του κόσμου του μέσα από ανακριβείς καταγγελίες και επικοινωνιακές υπερβολές.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό στην αλήθεια.