Τίθεται σε ισχύ η κάρτα φιλάθλου του ΑΣ ΠΑΟΚ για τους αγώνες της Τούμπας!

Από το προσεχές παιχνίδι κυπέλλου με τη Μαρκό τίθεται σε εφαρμογή μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Όπως έχει γίνει γνωστό, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου αποτελεί πλέον η κατοχή της κάρτας φιλάθλου του ΑΣ.

Η κάρτα φιλάθλου κοστίζει 10 ευρώ και έχει ισχύ για ολόκληρη τη σεζόν 2025-26, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες της ομάδας, εφόσον προμηθευτούν εισιτήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από την κάρτα κατευθύνονται αποκλειστικά στον ΑΣ ΠΑΟΚ και χρησιμοποιούνται για την οικονομική ενίσχυση όλων των αθλητικών τμημάτων του συλλόγου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαδικασία έκδοσης ή διάθεσης της κάρτας φιλάθλου, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του ΑΣ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν προμηθευτεί εγκαίρως την κάρτα φιλάθλου δεν θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο για την αναμέτρηση. Για τον λόγο αυτό, καλούνται από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ οι φίλοι της ομάδας να μεριμνήσουν έγκαιρα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και ταλαιπωρία πριν από τον αγώνα.

Η αγορά της κάρτας γίνεται ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310988000 ή στο [email protected], από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 - 21:00 και Παρασκευή 09:00 - 16:00.