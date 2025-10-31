Τη Δευτέρα (3/11) η κρίσιμη συνάντηση ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα!

Εξελίξεις σημειώνονται στο ζήτημα της Νέας Τούμπας, καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε επίσημα στο κάλεσμα του ΑΣ ΠΑΟΚ, ορίζοντας τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ως την ημερομηνία συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να γίνει η παράδοση του μνημονίου συνεργασίας για το μεγάλο έργο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΣ είχε αποστείλει από χθες (30/10) επίσημο έγγραφο στην ΠΑΕ, προσκαλώντας τη διοίκηση να παραλάβει το μνημόνιο σήμερα (31/10), αύριο (1/11) ή από Δευτέρα (3/11) — με εξαίρεση την Κυριακή, λόγω του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Η ΠΑΕ, μέσω της απάντησής της, έκανε γνωστό ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα, κάτι που σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης στις διαδικασίες για τη νέα έδρα του «Δικεφάλου».

Το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί βασικό βήμα για τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα σε ΑΣ και ΠΑΕ, τόσο σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του έργου όσο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

Με την υπογραφή του, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την επιτάχυνση των επόμενων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Νέας Τούμπας.

Η Δευτέρα (3/11) αναμένεται, λοιπόν, να είναι ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, καθώς η επικείμενη συνάντηση ΑΣ–ΠΑΕ μπορεί να αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα για την πολυαναμενόμενη αναγέννηση της ιστορικής έδρας του συλλόγου.