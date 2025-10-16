Η απάντηση του ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ: Αρνητική στάση για Παρασκευή (17/10), δέσμευση για την επόμενη βδομάδα!

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ για την Παρασκευή (17/10), ωστόσο δεσμεύτηκε ότι η συνάντηση με φόντο τη Νέα Τούμπα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε ανοιχτή επιστολή στον ασπρόμαυρο ΑΣ προσκαλώντας τον την Παρασκευή (17/10) στα γραφεία της, με φόντο τη Νέα Τούμπα αλλά και την εισήγηση της τεχνοκρατικής επιτροπής η οποία παραμένει απόρρητη.

Σύμφωνα με κύκλους του ασπρόμαυρου Ερασιτέχνη, η απάντηση (μέσω mail) ήταν αρνητική, εξηγώντας τους λόγους όπου τα μέλη δεν μπορούν να παρευρεθούν στην αυριανή συνάντηση, ωστόσο δεσμεύτηκε ότι η συνάντηση μπορεί να γίνει την άλλη εβδομάδα.

Πλέον το... μπαλάκι περνά ξανά στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία μένει να φανεί αν θα δεχτεί την αναβολή που ζήτησε ο ΑΣ, ή θα απαντήσει αρνητικά, ωστόσο αυτό που μένει στο φινάλε, είναι η κωλυσιεργία που συνεχίζεται να υπάρχει γύρω από τη Νέα Τούμπα και το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό...