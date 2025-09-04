Εξελίξεις στον ΑΣ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα – Έξι μέλη του ΔΣ διαχωρίζουν τη θέση τους, ζητήθηκε έκτακτο συμβούλιο!

Νέες αναταράξεις καταγράφονται στον ΑΣ ΠΑΟΚ σχετικά με τις κινήσεις που αφορούν το μεγάλο έργο της Νέας Τούμπας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι από τα συνολικά δεκαπέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλέον διαχωρίσει τη στάση τους από την πλειοψηφία, ζητώντας ξεκάθαρη στήριξη στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, καθώς και την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την κοινή γραμμή όλων των πλευρών γύρω από το ζήτημα του νέου γηπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση αυτή δεν αποτελεί ψήφο δυσπιστίας προς τον πρόεδρο του ΑΣ, Άλκη Ησαΐαδη, ούτε και αμφισβήτηση της διοίκησης, τουλάχιστον για την ώρα.

Τα μέλη που διαφοροποιούνται τονίζουν ότι στόχος τους είναι να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση και έμπρακτη στήριξη στο εγχείρημα της Νέας Τούμπας, το οποίο θεωρούν ζωτικής σημασίας τόσο για τον σύλλογο όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Με φόντο αυτές τις εξελίξεις, ζητήθηκε η σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα φλέγοντα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Εκεί θα φανεί εάν θα βρεθεί κοινός τόπος ή αν οι διαφωνίες θα ενταθούν, τη στιγμή που το project της Νέας Τούμπας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

Η συζήτηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ενότητα του ΑΣ ΠΑΟΚ κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για το πώς θα κινηθεί ο Ερασιτέχνης και τι κατεύθυνση θα λάβει η υπόθεση του νέου γηπέδου, καθώς η πίεση προς το πρόσωπο του αυξάνεται συνεχώς…