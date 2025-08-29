Δύο νέα μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ διαχώρισαν την θέση τους - «Συμπόρευση με την ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα!»

Δύο νέα μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ διαχώρισαν την θέση τους από τον Ερασιτέχνη, ζητώντας συμπόρευση και κοινή σύνταξη του μνημονίου με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ για την ανέγερση της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Πέντε έγιναν πλέον τα μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ τα οποία διαχωρίζουν την θέση τους από τον Ερασιτέχνη και κάνουν λόγο για σύμπνοια και συμπόρευση με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, ούτως ώστε να συνταχθεί από κοινού το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Ο λόγος για τους Τάσο Πετρίδη (έφορος υδατοσφαίρισης) και Νίκου Παρασκευόπουλου (έφορος κολύμβησης).

Αναλυτικά:

Συγκεκριμένα, αναφέρουν:

Τα κάτωθι μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ προτείνουμε την άμεση συγκρότηση επιτροπής αποκλειστικά από μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με μοναδικό σκοπό την από κοινού σύνταξη μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Ευελπιστούμε ότι σε ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών θα υπάρξει συμφωνία έτσι ώστε να προχωρήσουμε ενωμένοι στην ιστορική επέτειο των 100 χρόνων.

Ελευθεριάδης Ιωάννης (Γ Αντιπρόεδρος)

Νικηφόρος Διονύσης (μέλος ΔΣ)

Χασεκιδης Δημήτριος (μέλος ΔΣ, υπεύθυνος χειροσφαίρισης)

Πετρίδης Αναστάσιος (μέλος ΔΣ, έφορος υδατοσφαίρισης)

Παρασκευόπουλος Νικόλαος ( μέλος ΔΣ, έφορος κολύμβησης)