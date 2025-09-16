Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Tα σωστά βήματα από το ταπί μέχρι το θρόνο (vids)

Η διαδρομή του 24χρονου Παγκόσμιου Πρωταθλητή στην ελεύθερη πάλη είναι το πιο σωστό μονοπάτι για όποιο παιδί θέλει να ασχοληθεί με τα σπορ.

«Ό,τι αξίζει, πονάει και είναι δύσκολο». Σ’ αυτές τις λίγες λέξεις, που συνήθως τις τραγουδάμε χωρίς να συνειδητοποιούμε απόλυτα τι λέμε, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα ζωής. Το μήνυμα που έστειλε από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Πάλης στην κατηγορία των 79 κιλών, ήταν πιο χρυσό κι από το χρυσάφι που κρέμασε στο στήθος του.

Γιατί; Διότι ο 24χρονος σήμερα αθλητής έκανε όλα τα βήματα σωστά. Πήρε το δύσκολο δρόμο της αθλητικής… αρετής από μικρός και συνεχίζει να τον πορεύεται, μέχρι την κορυφή. Ποια θα είναι αυτή και πόσο χρυσάφι θα χωρέσει στα ώριμα χρόνια της καριέρας του, ούτε ο ίδιος δεν το γνωρίζει.

Το πρώτο βήμα, και σημαντικότερο, ήταν η αγάπη για το σπορ. Για τον Γιώργο η πάλη δεν ήταν μια δραστηριότητα «για να εκτονώνεται», για να καταναλώνει ενέργεια, ένα αθλητικό «πάρκινγκ παιδιών», όπως έχει καταντήσει στις περισσότερες πτυχές του ο ελληνικός αθλητισμός. Ήταν ένα παιχνίδι. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σ’ ένα υπόγειο κλειστού γυμναστηρίου στην Ευκαρπία, ένας εμπνευσμένος προπονητής έβαζε παιδάκια να παλεύουν στο ταπί χωρίς καθοδήγηση. Μόνο για να γνωρίσουν το κορμί τους και να γελούν ασταμάτητα όταν το ένα παιδάκι έριχνε το άλλο.

Αυτό, το παιχνίδι, έγινε αργότερα άθλημα. Με πειθαρχία, με γνώση, με τεχνική, με ενδυνάμωση, με όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας παλαιστής για να διακριθεί. Αργότερα, όμως. Προϋπήρχε η αγάπη για το σπορ, η πρώτη ύλη. Αυτή που ωθεί το μικρό παιδί να μη βαρεθεί τις ώρες της προπόνησης, αλλά να την αποζητάει.

Αν δεν υπάρχει αγάπη, ξεκινάει η βαρυγκόμια και η μουρμούρα. Αφορμές γι’ αυτά, ένα σωρό. Η πάλη στην Ελλάδα, ένα άθλημα που μας έχει χαρίσει διαχρονικά ολυμπιακά μετάλλια και πάμπολλες διακρίσεις, έχει τεθεί στο περιθώριο. Τα παιδιά που ασχολούνται μαζί της, όπως και άλλα σπορ επαφής που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε συνολικά «πολεμικές τέχνες», έχουν βρεθεί σ’ ένα είδος παρεξηγημένου αθλητικού περιθωρίου.

Σε σημείο που το σπορ της πάλης, το οποίο γυμνάζει εκπληκτικά όλο το σώμα και το μυαλό εξίσου, εξασκείται σε υπόγεια, κατά κανόνα υποβαθμισμένα γυμναστήρια, και «διαφημίζεται» μόνο ως μια μεγάλη δεξαμενή από την οποία μπορούν να ξεπηδήσουν οι αυριανοί σεκιουριτάδες, πορτιέρηδες νυχτερινών κέντρων και κάθε είδους «χτιστοί».

Θέλει κότσια και στήριξη για να ξεφύγεις απ’ αυτό το περιβάλλον και να βλέπεις το μέλλον σου με πολύ καθαρή ματιά. Η οικογένεια, οι προπονητές του, οι συναθλητές του — όλοι συνέβαλλαν ώστε ο νεαρός αθλητής να διαμορφωθεί σταθερός ψυχολογικά και σωματικά, έτοιμος να σηκώσει το βάρος της προσμονής όταν ακόμα ήταν πολύ νωρίς να καταλάβει πόσο μεγάλη θα γινόταν η πορεία του.

Με τα χρόνια, οι πρώτες διακρίσεις δεν άργησαν. Το 2022 ήταν χρονιά ορόσημο για τον Κουγιουμτσίδη. Κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23, και, λίγο αργότερα, στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών στη Βουδαπέστη, έφερε στο φως κάτι που δεν είχε συμβεί για την Ελλάδα εδώ και 14 χρόνια: χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης ανδρών.

Δεν σταμάτησε εκεί. Σε επίπεδο U23, τα μετάλλια έγιναν συνήθεια — τρεις συνεχόμενοι τίτλοι Ευρώπης σε Πλόβντιβ, Βουκουρέστι και Μπακού μαρτυρούν σταθερότητα, αντοχή και εξέλιξη.

Χθες, όμως, ο Γιώργος έκανε κάτι που κανείς Έλληνας παλαιστής δεν είχε καταφέρει: στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής ανδρών. Παράξενο δεν είναι για ένα σπορ που παλαιότερα είχαμε συνηθίσει να διεκδικούμε μετάλλια, να μην έχει παγκόσμιο τίτλο; Κι όμως, αυτό δείχνει και τη δυσκολία. Ειδικά στην ελεύθερη πάλη, η οποία είναι πιο διαδεδομένη παγκοσμίως από το στυλ της ελληνορωμαϊκής.

Όλα αυτά τα κατορθώματα τα πέτυχε νέος, με έναν συνδυασμό σκληρής δουλειάς, πειθαρχίας και πίστης στον εαυτό του. Κάθε νίκη του έμοιαζε με σκαλοπάτι στη διαμόρφωση ενός μονοπατιού για τους επόμενους που θα θελήσουν να ακολουθήσουν. Με την στήριξη της οικογένειάς του, αλλά και πολλές προσωπικές θυσίες που έκανε σαν έφηβος. Το σώμα του παλαιστή δεν επιτρέπει παρεκτροπές διατροφικές, ούτε απουσίες από το γυμναστήριο και το ταπί. Πρέπει να είσαι εκεί συνεχώς, από πάνω.

Φτάνουμε, λοιπόν, στο τελευταίο μέρος του μηνύματος που έστειλε, πιθανόν και χωρίς να το αντιλαμβάνεται, ο Γιώργος: Ότι δεν γίνονται όλα για τα λεφτά. Ότι αν ψάξεις το κέρδος από την αρχή, θα ξεστρατίσεις γρήγορα σε άλλα μονοπάτια και θα χάσεις το στόχο σου. Τα χρήματα και η ανετότερη ζωή που δίνουν είναι η ανταμοιβή γι’ αυτά που θα πετύχεις, όχι το κίνητρο για να τα πετύχεις.

Μ’ αυτές τις αρχές, μ’ αυτή την προσήλωση, μ’ αυτή τη στήριξη και μ’ αυτό το ταλέντο, είναι δύσκολο να μην ανεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών. Όχι των δικών μας, των δικών του. Τη νίκη του επί του Αμερικανού Χάινς στον τελικό του Ζάγκρεμπ μπορεί να τη δει κανείς και ως συμβολισμό: Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι προγραμματισμένοι να γίνουν στο Λος Άντζελες, μην ξεχνιόμαστε.