Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Βρούτσης υπερήφανοι για τον «παγκόσμιο» Κουγιουμτσίδη (pic)

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79κ. της ελευθέρας πάλης και έλαβε τα συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο «Χ»: «Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!»

Από τη μεριά του, ο Γιαννης Βρούτσης ανέφερε στο «Χ»: «Οι θρίαμβοι του Αθλητισμού μας συνεχίζονται. Για πρώτη φορά στην ιστορία βάφεται γαλανόλευκη η κορυφή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στο Ζάγκρεμπ ο 24χρονος Γιώργος Κουγιουμτσίδης στα 79κ. Ελευθέρας. Το “φαινόμενο” από τη Θεσσαλονίκη μας έκανε άλλη μια φορά υπερήφανους!»

