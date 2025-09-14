Στον τελικό του Παγκόσμιου ο Κουγιουμτσίδης!

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον μεγάλο τελικό των 79 κιλών ελευθέρας.

Ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε ιδανικά, επικρατώντας με τεχνική υπεροχή του Ιάπωνα Ριονοσούκε Καμίγια στον προκριματικό γύρο. Στη συνέχεια, ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Κινέζο Του Ερσούν Αχέιγιου, τον οποίο νίκησε με 11-0 για να προκριθεί στα προημιτελικά.

Εκεί δεν άφησε περιθώρια στον Αζέρο Ντζαμπρέιλ Γκαντζίεφ, τον οποίο κέρδισε με 8-0, εξασφαλίζοντας θέση στα ημιτελικά. Παρά το γεγονός ότι ο Ιρανός Μαχομάντ Ασγκάρ Νοκοντιλαρίμι ήταν ο πρώτος που του πήρε πόντους στη διοργάνωση, ο Κουγιουμτσίδης επικράτησε με 8-3 και προκρίθηκε στον τελικό.

Εκεί, θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στον Αμερικανό Λίβαϊ Ντέιβιντ Χάινς.