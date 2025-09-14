Τρομερός Κουγιουμτσίδης: Τρεις νίκες και πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έκανε εκπληκτικό ξεκίνημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης του Ζάγκρεμπ, πετυχαίνοντας τρεις καθαρές νίκες και εξασφαλίζοντας θέση στα ημιτελικά των 79 κιλών ελευθέρας.

Ο 24χρονος Έλληνας παλαιστής δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του την απογοήτευση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Στον προημιτελικό, ο Κουγιουμτσίδης επικράτησε με 8-0 του Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν. Νωρίτερα, είχε νικήσει με 10-0 τον Ιάπωνα Ρουσονόκε Καμίγια στον προκριματικό γύρο και με 11-0 τον Τούρκο Του Αγιέχου στους «16». Το απόγευμα της Δευτέρας (15/9, 17:45) θα αντιμετωπίσει τον Ιρανό Μοχάμαντ Νοκολτιράμι, με στόχο την πρόκριση στον τελικό που είναι προγραμματισμένος για τις 19:00.

Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 (2022, 2023, 2024) και πρωταθλητής Ευρώπης (2022) στοχεύει πλέον στην κορυφή του κόσμου.

Στα 92 κιλά, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ κέρδισε με 3-1 τον Ουκρανό Χορνοχούζ και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας, τερματίζοντας πρόωρα την πορεία του στο τουρνουά.