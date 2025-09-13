Ήττα στο φινάλε για τον Χοσόνοβ στο Ζάγκρεμπ

Με πικρό τρόπο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Αζαμάτ Χοσόνοβ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης του Ζάγκρεμπ.

Ο Έλληνας παλαιστής έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα στα 125κ. ελευθέρας απέναντι στον Γεωργιανό Σόλομον Μανασβίλι, καθώς στο 2-2 υπερτερούσε στα κριτήρια, όμως στις τελευταίες στιγμές του αγώνα ο αντίπαλός του πήρε δύο καθοριστικούς πόντους.

Η ελληνική πλευρά κατέθεσε ένσταση, η οποία δεν έγινε δεκτή, με αποτέλεσμα το τελικό σκορ να διαμορφωθεί στο 5-2 υπέρ του Μανασβίλι και τον Χοσόνοβ να γνωρίσει τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο στα 125 κιλά ελευθέρας.

Η δράση για την Ελλάδα συνεχίζεται την Κυριακή (14/9), με τους Νταουρέν Κουρουγκλίεφ και Γιώργο Κουγιουμτσίδη να ρίχνονται στη μάχη του παγκοσμίου πρωταθλήματος.