Με τέσσερις αθλητές η Ελλάδα στο Παγκόσμιο της Κροατίας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών - Γυναικών, που θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην Κροατία.

Στη διοργάνωση η Ελλάδα θα παραταχθεί με τέσσερις αθλητές. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής πάλης, επανέρχεται δυναμικά και θα αγωνιστεί στα 79 κιλά ελευθέρας.

Ο Ολυμπιονίκης Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, που θα παλέψει στα 92 κιλά, αναζητά το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Στις γυναίκες, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μαρία Πρεβολαράκη (53 κιλά) ταξιδεύει με ανεβασμένη ψυχολογία και φιλοδοξεί να κατακτήσει εκ νέου θέση στο βάθρο.

Στα υπερβαρέα (125 κιλά), ο πολύπειρος Αζαμάτ Χοσόνοβ θα επιδιώξει να προσθέσει ένα ακόμη παγκόσμιο μετάλλιο στη συλλογή του.