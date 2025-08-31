Με τέσσερις εκπροσώπους η Ελλάδα στο Ζάγκρεμπ

Η νέα σεζόν για την πάλη ξεκινά δυναμικά, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (13-21/9) που θα φιλοξενηθεί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Η Ελλάδα θα παραταχθεί με τετραμελή αποστολή, ρίχνοντας το βάρος στην ελευθέρα πάλη, καθώς δεν θα έχει συμμετοχή στην ελληνορωμαϊκή.

Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει σε πλήρη μορφή, αφού πέρσι, λόγω Ολυμπιακής χρονιάς, διεξήχθη μόνο με τα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανάμεσα στους αθλητές που θα βρεθούν στο Ζάγκρεμπ ξεχωρίζει η Μαρία Πρεβολαράκη, που θα αγωνιστεί στα -53 κιλά μετά την επιτυχία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου κατέκτησε το χρυσό τον Απρίλιο.

Στους άνδρες, η χώρα μας θα έχει τριπλή παρουσία. Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, «χάλκινος» Ολυμπιονίκης στα -86 κιλά, θα κατέβει στην κατηγορία των -92 κιλών, εκεί όπου φέτος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, με σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα -79 κιλά. Τέλος, ο Αζαμάτ Χοσόνοφ, χάλκινος στο Παγκόσμιο Κ23 του 2023, θα αγωνιστεί στην βαριά κατηγορία των -125 κιλών.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών