Με τέσσερις εκπροσώπους η Ελλάδα στο Ζάγκρεμπ

Η Ελλάδα θα παραταχθεί με τετραμελή αποστολή, ρίχνοντας το βάρος στην ελευθέρα πάλη, καθώς δεν θα έχει συμμετοχή στην ελληνορωμαϊκή.
Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει σε πλήρη μορφή, αφού πέρσι, λόγω Ολυμπιακής χρονιάς, διεξήχθη μόνο με τα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανάμεσα στους αθλητές που θα βρεθούν στο Ζάγκρεμπ ξεχωρίζει η Μαρία Πρεβολαράκη, που θα αγωνιστεί στα -53 κιλά μετά την επιτυχία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου κατέκτησε το χρυσό τον Απρίλιο.
Στους άνδρες, η χώρα μας θα έχει τριπλή παρουσία. Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, «χάλκινος» Ολυμπιονίκης στα -86 κιλά, θα κατέβει στην κατηγορία των -92 κιλών, εκεί όπου φέτος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, με σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα -79 κιλά. Τέλος, ο Αζαμάτ Χοσόνοφ, χάλκινος στο Παγκόσμιο Κ23 του 2023, θα αγωνιστεί στην βαριά κατηγορία των -125 κιλών.
Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών
- 13/9: Προκριματικά -125κ ελευθέρας (Χοσόνοφ)
- 14/9: Τελικοί -125κ / Προκριματικά -79κ (Κουγιουμτσίδης) και -92κ (Κουρουγκλίεφ)
- 15/9: Τελικοί -79κ και -92κ
- 17/9: Προκριματικά -53κ γυναικών (Πρεβολαράκη)
- 18/9: Τελικοί -53κ γυναικών