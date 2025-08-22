Για το χάλκινο μετάλλιο ο Κολιτσόπουλος

Λίγο έλειψε ο Αρίων Κολιτσόπουλος να βρεθεί στον μεγάλο τελικό των 72 κιλών ελληνορωμαϊκής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης Κ20 που διεξάγεται στη Βουλγαρία, όμως ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Αρμένιο Γκασπάρ Τερτεριάν.

Ο ημιτελικός ήταν απόλυτα ισορροπημένος και κρίθηκε στις παρατηρήσεις, με τον Έλληνα παλαιστή να χάνει την πρόκριση παρότι το σκορ έκλεισε στο 1-1, αφού δέχθηκε πρώτος την ποινή.

Η πορεία του Κολιτσόπουλου μέχρι την τετράδα ήταν εντυπωσιακή. Στον πρώτο γύρο επικράτησε 3-1 του Ιρανού Μοχαμαντιάν, στη συνέχεια υπέταξε τον Αμερικανό Τζόελ Άνταμς με 4-1, ενώ στα προημιτελικά γύρισε ένα χαμένο, όπως φαινόταν, παιχνίδι απέναντι στον Ούγγρο Μάτε Βεγκ: από το 1-5 κατάφερε με μεγάλη ανατροπή να επικρατήσει 7-5 και να κλείσει θέση στα ημιτελικά.

Πλέον, ο 18χρονος Έλληνας πρωταθλητής θα έχει την ευκαιρία το βράδυ του Σαββάτου (23/8) να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.