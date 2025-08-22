Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κ20 ο Κολιτσόπουλος

Εξαιρετική πορεία πραγματοποιεί ο Αρίων Κολιτσόπουλος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης Κ20, που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, καθώς με τρεις σπουδαίες νίκες εξασφάλισε μια θέση στα ημιτελικά της κατηγορίας των 72 κιλών ελληνορωμαϊκής.

Ο μόλις 18 ετών Έλληνας παλαιστής, ο οποίος μέσα στο 2025 έχει ήδη ανέβει δύο φορές στο βάθρο με χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Κ23 (Μάρτιος) και στο Ευρωπαϊκό Κ20 (Ιούλιος), συνεχίζει την ανοδική του πορεία και δείχνει έτοιμος να κυνηγήσει ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πρεμιέρα του, ο Κολιτσόπουλος επικράτησε του Ιρανού Αχμαντρέζα Μοχαντιάν με 3-1, ενώ στον επόμενο γύρο νίκησε τον Αμερικανό Τζόελ Άνταμς με 4-1, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Εκεί βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-1 απέναντι στον Ούγγρο Μάτε Βεγκ, αλλά με εντυπωσιακή αντεπίθεση γύρισε το ματς και επικράτησε 7-5, κλείνοντας θέση στην τετράδα.

Το απόγευμα της Πέμπτης (22/8) θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Αρμένιο Γκασπάρ Τερταριάν.