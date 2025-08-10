Κύμα συμπαράστασης στον Πρόεδρο προπονητών πάλης για την εκδίωξη του λόγω του παλαιστινιακού μαντιλιού

Ο Σύνεδσμος Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης, Κολύμβησης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Καταδύσεων εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης στον Πέτρο Κρίκη για την εκδίωξη του από τους επισήμους στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πάλης στα Λιόσια, επειδή φορούσε παλαιστινιακό μαντίλι.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε αυτή του Συλλόγου Προπονητών Στίβου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΣΕΠΚΥΣΚΚ καταγγέλλει την απαράδεκτη και αυθαίρετη μεταχείριση που υπέστη ο κ. Πέτρος Κρίκης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.

Η αφαίρεση του παλαιστινιακού φουλαριού από τον λαιμό του, η απομάκρυνσή του από τον χώρο των επισήμων και η αφαίρεση της διαπίστευσής του από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΟΠ, χωρίς καμία θεσμική απόφαση, συνιστούν πράξεις που παραβιάζουν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και τον στοιχειώδη σεβασμό στον ρόλο και την ιδιότητα ενός εκλεγμένου εκπροσώπου προπονητών.

Αντί η Διοίκηση του Συλλόγου Προπονητών Πάλης να υπερασπιστεί τον Πρόεδρό της, επέλεξε να τον αποδοκιμάσει και να τον αντικαταστήσει από τη θέση του εκπροσώπου στην ΕΛΟΠ, επικαλούμενη την… άσκηση του δικαιώματός του να εκφράζεται ελεύθερα. Πρόκειται για πρακτική που δεν συνάδει με τις αρχές του αθλητισμού και της δημοκρατικής εκπροσώπησης.

Ο κ. Κρίκης έχει αποδείξει με την παρουσία του στα όργανα της ΕΛΟΠ ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των προπονητών, αντιτάχθηκε σε επιβαρύνσεις προς σωματεία και αθλητές, διεκδίκησε χρηματοδοτήσεις και διοργανώσεις που ανακουφίζουν οικονομικά τους συμμετέχοντες, και στάθηκε απέναντι σε αποφάσεις που παραμελούν βασικές ανάγκες των αθλητών.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα:

• Η ελευθερία έκφρασης δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

• Ο αθλητισμός δεν είναι χώρος λογοκρισίας και αποκλεισμών.

• Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι πρέπει να κρίνονται για το έργο τους, όχι για τα προσωπικά τους σύμβολα.

Ο ΣΕΠΚΥΣΚΚ στέκεται στο πλευρό του κ. Κρίκη και καλεί την αθλητική κοινότητα να υπερασπιστεί τις αρχές της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον χώρο του αθλητισμού».