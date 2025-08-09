Οι προπονητές του στίβου στο πλευρό του Κίρκη που εκδιώχθηκε από τους αγώνες επειδή φορούσε παλαιστινιακό μαντήλι

Οι προπονητές του στίβου στέκονται στο πλευρό του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης, Πέτρου Κίρκη, ο οποίος κατά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, απομακρύνιθηκε επειδή φορούσε ένα μαντήλι με την παλαιστινιακή σημαία.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου: «Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού καταγγέλλει την απαράδεκτη μεταχείριση του κ. Πέτρου Κρίκη, Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης, κατά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.

Η αφαίρεση του παλαιστινιακού φουλαριού από τον λαιμό του, η απομάκρυνσή του από τους επίσημους χώρους και η στέρηση της διαπίστευσής του, χωρίς καμία απόφαση Δ.Σ., αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση.

Αντί να στηριχθεί, ο κ. Πέτρος Κρίκης είδε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πάλης να αίρει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του και να αποφασίζει την αντικατάστασή του από μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΟΠ, προτείνοντας την ταμία του Συλλόγου κ. Σ. Καμπανάρη.

Στεκόμαστε στο πλευρό του κ. Πέτρου Κρίκη και υπενθυμίζουμε:

Ο αθλητισμός είναι φορέας αξιών, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς – όχι χώρος φίμωσης και αποκλεισμών».