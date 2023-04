WWE: Ο Snoop Dogg μπήκε στο ρινγκ και έβγαλε νοκ - άουτ τον Miz (vid)

Στον κόσμο του WWE, εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, έχουμε δει διάφορα, ακραία, χιουμοριστικά ή ακόμα και περίεργα σκηνικά. Κάτι παρόμοι είδαμε και χθες στην παρουσία του Snoop Dogg στο ρινγκ του διάσημου αγωνίσματος πάλης.

Ο γνωστός τραγουδιστής, εμφανίστηκε ουσιαστικά για να σώσει τη βραδιά μιας και η επιστροφή στους αγώνες για τον Shane McMahon δεν ήταν η αναμενόμενη αφού υπέστη έναν τραυματισμό στο κεφάλι που τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγώνα.

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Snoop Dogg ως matchmaker και εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο γνωστό αγώνισμα πάλης εναντίον του «The Miz» με μία κίνηση εμπνευσμένη από το People's Elbow ξαπλώνοντάς τον κάτω με μία... μπουνιά.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο γνωστός ράπερ χάρισε αρκετό θέαμα στους 80.000 ανθρώπους που βρέθηκαν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, σώζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την βραδιά, μετά τον τραυματισμό του McMahon.



