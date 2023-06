Ο Χούμπερτ Χουρκάτς με ένα απίθανο πέρασμα κάτω από τα πόδια πήρε τον πόντο της σεζόν κόντρα στον Τάλον Γκρίκσπορ.

Δείτε τον απίθανο πόντο:

ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR 🤯@HubertHurkacz STOP THAT 🥵#TWO23 pic.twitter.com/M53lKyiJsa