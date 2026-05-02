Ασημένιο μετάλλιο για τον Πολυχρονίδη στο Μόντρεαλ

Σημαντική επιτυχία για την ελληνική boccia στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Μόντρεαλ του Καναδά, με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα της κατηγορίας BC3.

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης μας, με ramp operator την Κατερίνα Πατρώνη, πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.

Αξιόλογη ήταν και η παρουσία της Δήμητρας Παπαδοπούλου, η οποία με ramp operator τον Γιώργο Παπαδόπουλο κατέλαβε την 8η θέση στο ατομικό αγώνισμα της κατηγορίας BC3, έπειτα από δυνατές και αμφίρροπες αναμετρήσεις που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Στην 8η θέση ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και ο Τάκης Κατσώνης, με ramp operator την Αγγελική Μπιτσάκη, παρουσιάζοντας ανταγωνιστική εικόνα στο ατομικό αγώνισμα.

Οι ελληνικές συμμετοχές συνεχίζουν στη διοργάνωση, καθώς ξεκινούν οι αγώνες των ζευγαριών (BC3), με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου να αγωνίζονται στη φάση των ομίλων, διεκδικώντας μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στην ημιτελική φάση.