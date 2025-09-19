Θεαματικό φινάλε στο διεθνές τουρνουά μπόουλινγκ Freedom24 Dimitris Karetsos 2025

Δώδεκα ημέρες γεμάτες από συναρπαστικά παιχνίδια και την καλύτερη διαφήμιση για το άθλημα του μπόουλινγκ πρόσφερε το διεθνές τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos Bowling Tournament 2025, που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα μπόουλερ Δημήτρη Καρέτσου και φιλοξενήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του “Ten Pin Bowling Center” στην Καλαμαριά, από τις 3 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη έδωσαν 170 αθλητές και αθλήτριες από επτά χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ισραήλ, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία και Ελλάδα), οι οποίοι διεκδίκησαν τα πλούσια χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ και ανέδειξαν την ομορφιά ενός αθλήματος που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα μας.



Το εντυπωσιακό έπαθλο του νικητή της γενικής κατάταξης κατέκτησε ο Βαγγέλης Κριζίνης, ο οποίος επικράτησε στην τελική φάση της διοργάνωσης έπειτα από δυνατές μάχες με τον Μαλτέζο Νικόλα Μασκάτ (2ος), τη Γεωργία Σαγώνα (3η) και τον Σπύρο Λυκιαρδόπουλο (4ος), οι οποίοι συμπλήρωσαν την κορυφαία τετράδα.



Παράλληλα, στις ειδικές κατηγορίες επάθλων, η Γεωργία Σαγώνα κέρδισε το βραβείο της καλύτερης γυναίκας, ο Κύπριος Νεοκλής Ηροδότου έκανε δικό του το έπαθλο για το πρώτο τέλειο παιχνίδι («300άρι») της διοργάνωσης και ο Ασημάκης Κανελλόπουλος βγήκε κορυφαίος αθλητής Β’ Κατηγορίας.

Στις κατηγορίες “under the cut”, που αφορούσαν σε όσους συμμετέχοντες που δεν προκρίθηκαν στην τελική φάση, ο Δημήτρης Λυκιαρδοπουλος αναδείχθηκε αθλητής άνω των 50 ετών, ο Εμμανουήλ Ψωμάς ήταν ο καλύτερος μεταξύ των αθλητών-αθλητριών νέων ηλικιών και η Χρυσάννα Αυγερινού κέρδισε το έπαθλο της καλύτερης γυναίκας ανάμεσα σε όσες έμειναν εκτός τελικών.



Η διοργάνωση δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του θρύλου του ελληνικού μπόουλινγκ Δημήτρη Καρέτσου, ο οποίος είχε κατακτήσει ως αθλητής τέσσερα χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα Εθνικών Πρωταθλητών (ECC), ένα χάλκινο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Ανδρών, 19 μετάλλια σε Μεσογειακά Πρωταθλήματα και 13 πανελλήνιους τίτλους, ενώ παράλληλα υπήρξε δάσκαλος και εμπνευστής για πολλούς αθλητές που ακολούθησαν τα βήματά του.



Το φετινό τουρνουά είχε ως Ονομαστικό Χορηγό τη Freedom24 και υλοποιήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ (EBF).



Αναλυτικές πληροφορίες για το Freedom24 Dimitris Karetsos Bowling Tournament 2025 και τα πλήρη αποτελέσματα των αγώνων υπάρχουν στον επίσημο δικτυακό τόπο https://www.dimitriskaretsos.com/.