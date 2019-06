Τα αστέρια του μέλλοντος στην Κρήτη: Αυτοί που θα λάμψουν στο World Cup U19

Στο Ηράκλειο θα «χτυπήσει» η καρδιά του παγκοσμίου μπάσκετ. Για περίπου 10 ημέρες τα «Δύο Αοράκια», αλλά και το κλειστό του Πανεπιστημίου Ηρακλείου θα ανοίξουν τις πύλες τους για να υποδεχτούν μερικούς από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες του κόσμου. Κι αυτό γιατί στο Ηράκλειο θα διεξαχθεί το World Cup U19.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, από κάθε γωνιά της Γης. Στο πλαίσιο αυτό το SDNA συγκέντρωσε τους παίκτες που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κόσμου, καθώς με την παρουσία τους αναμένεται να δώσουν το κάτι παραπάνω σε μια διοργάνωση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα μεγαλύτερα αστέρια του τουρνουά στο... πιάτο σας!

Έβαν Μόμπλεϊ (ΗΠΑ)

Πρόκειται για ένα από τα πιο «λαμπερά» ονόματα που θα πατήσουν το πόδι τους στην Κρήτη. Ο νεαρός φόργουορντ ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στο NCAA και ήδη στο πρόσωπό του οι ειδικοί και οι αναλυτές βλέπουν το επόμενο νο.1 του Draft.

Ο Μόμπλεϊ, που είναι γεννημένος το 2001, έχει στα χέρια του προτάσεις από Κολέγια όπως το UCLA, το Washington, το Stanford. Οι αναλυτές αναφέρουν πως έχει ένα σώμα «τρομακτικό» για την ηλικία του, ενώ στέκονται στα αθλητικά προσόντα του και στην ικανότητά του να τρέξει το γήπεδο.

Αναμένεται να είναι ο ηγέτης του μεγαλύτερου φαβορί της διοργάνωσης, ενώ αναμένεται να καρφώσει πολλές φορές τη μπάλα, παρά την –όποια- πίεση συναντήσει...

Έι Τζέι Λόσον (Καναδάς)

Ο Καναδάς είναι μια χώρα που έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά το μπάσκετ. Ο Αρ Τζέι Μπάρετ, γιος του Ρόουαν Μπάρετ, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αστέρα του καναδικού μπάσκετ, όπως και ο Άντριου Νέμπχαρντ. Κανείς από τους δύο, όμως, δεν θα βρίσκεται στην Κρήτη.

Στο Ηράκλειο όμως, θα βρίσκεται ένα άλλο εξίσου μεγάλο ταλέντο, ο Έι Τζέι Λόουσον! Σε ένα ισορροπημένο ρόστερ, το οποίο έχει «χτίσει» ο Νταν Βανχούρεν, ο Λόουσον μοιάζει με τον παίκτη που δίνει το κάτι παραπάνω. Ο νεαρός γκαρντ προέρχεται από καλή σεζόν στο South Carolina και αναμένεται να ηγηθεί επιθετικά της ομάδας του.

Δυνατό στοιχείο του παιχνιδιού του η ικανότητα να τρέξει στο γήπεδο, αλλά και να πασάρει, όπως και να εκτελέσει από μέση απόσταση. Ο κορμός του δεν είναι αρκετά δυνατός, κάτι το οποίο έχει καταγραφεί στις αδυναμίες του, όπως και το τρίποντο, στο οποίο χρειάζεται βελτίωση.

Μάρκο Πετσάρσκι (Σερβια)

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην Ευρώπη. Γιος του άλλοτε παίκτη του Άρη, Μίροσλαβ Πετσάρσκι, ο Μάρκο είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του συνόλου. Στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 της Λετονίας κατέκτησε το βραβείο του MVP, οδηγώντας τη Σερβία στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Παίκτης με πολύ «γεμάτη» σεζόν στο υψηλό επίπεδο. Είχε ξεχωριστό ρόλο στην Παρτιζάν του Αντρέα Τρινκιέρι και στα παρκέ της Κρήτης αναμένεται να είναι από τους παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά για την χώρα του. Παίκτης που έχει την ικανότητα –και τη δυνατότητα- να σκοράρει με κάθε τρόπο, «διαβάζει» πολύ καλά το παιχνίδι και έχει την ευχέρεια να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του,

Είναι μια μόνιμη... απειλή στο παρκέ και σίγουρα ένα από τα πιο βαριά... χαρτιά των Σέρβων για διάκριση.

Ρόκας Γιοκουμπάιτις (Λιθουανία)

Η μεγάλη της... Ζαλγκίρις σχολή δεν σταματάει να παράγει παίκτες. Ένα από τα τελευταία «δημιουργήματα» των πρωταθλητών Λιθουανίας ακούει στο όνομα Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Σε ένα ισορροπημένο ρόστερ με ρόλους και με παίκτες όπως ο Μαρτίνας Αρλάουσκας και ο Ντοβίντας Γκιεντράιτις, ο Γιοκουμπάιτις αναμένεται να είναι ο παίκτης που θα δίνει τον... ρυθμό.

Έχοντας κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημά του με την ανδρική ομάδα της Ζαλγκίρις, ο νεαρός άσος έρχεται από μεστή σεζόν. Παίκτης με ύψος 1,93 και πολύ αθλητικό κορμί, έχει την ικανότητα να... διαβάσει το παιχνίδι με μεγάλη ευκολία, ενώ στην καλή του μέρα μπορεί να «εκτελέσει» με την ίδια ευκολία.

Ουμάρ Μπάλο (Μάλι)

Η μεγάλη ελπίδα μιας ολόκληρης χώρας. Όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται –ίσως και να είναι- ο Ουμάρ Μπάλο αποτελεί το πιο «λαμπρό» αστέρι του μπάσκετ του Μάλι. Ένα πραγματικό... τέρας κάτω από τα καλάθια που ξέρει να κάνει μόνο ένα πράγμα: Να κυριαρχεί στο παρκέ και να κερδίζει τις μάχες.

Προφανώς και το Μάλι δεν είναι ένα από τα φαβορί για μετάλλιο, όμως ο Μπάλο αναμένεται να λάμψει. Το δυναμικό παιχνίδι του και η ικανότητά του να σκοράρει με πάνω από έναν τρόπους είναι από τα στοιχεία που τον έχουν κάνει να ξεχωρίζει. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε η νέα σεζόν να τον βρίσκει στις ΗΠΑ, έχοντας λάβει υποτροφία από το Gonzaga.

Έι Τζέι Εντού (Φιλιππίνες)

Το όνομα του Έι Τζέι Εντού μόνο άγνωστο δεν είναι στο μπασκετικό κοινό. Κι αυτό γιατί ο χαρισματικός σέντερ βρέθηκε στην Κύπρο, στα πρώτα χρόνια της ζωής του και πήρε το παρατσούκλι «ο Κύπριος Αντετοκούνμπο». Παρ’ όλα αυτά, η –τότε- προεδρία της ομοσπονδίας μπάσκετ της Κύπρου δεν έκανε τις απαιτούμενες νικήσεις και ο παίκτης χάθηκε.

Στις Φιλιππίνες ο Εντού είναι ένα από τα πρώτα… βιολιά στο παιχνίδι της ομάδας. Το μακρύ κορμί και τα αθλητικά προσόντα του τον κάνουν παίκτη-φόβητρο κάτω από τα καλάθια. Έχει την ικανότητα να σκοράρει με πολλούς τρόπους, αλλά και να μαζεύει τα ριμπάουντ. Είναι δεδομένο πως στο παιχνίδι του ομίλου, απέναντι στην Εθνική, ο Εντού θα είναι ένας από τους παίκτες που θα αποτελέσουν τον μεγαλύτερο… πονοκέφαλο για τον Καστρίτη και τους συνεργάτες του.

Άλεξ Ντούκας (Αυστραλία)

Η Αυστραλία έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο U19 και τα «καγκουρό» ποντάρουν πολλά στην παρουσία του Άλεξ Ντούκας. Ο νεαρός άσος διακρίνεται για το… φαρμακερό σουτ τριών πόντων που διαθέτει. Κι αυτό γιατί τη φετινή σεζόν στην Αυστραλία σούταρε με το εντυπωσιακό 55,5% στα τρίποντα!

Η νέα σεζόν θα τον βρει στο Saint Mary’s έχοντας πολύ καλές συστάσεις. Στα παρκέ της Κρήτης αναμένεται να προτάξει την ικανότητά του στο σκοράρισμα (μέτρησε 19,5 πόντους κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα U20 της Αυστραλίας) και αναμένεται να προκαλέσει αρκετούς… πονοκεφάλους στις αντίπαλες άμυνες.

Ζοέλ Αγιαγί (Γαλλία)

Πρόκειται για το πιο «λαμπερό» από τα ονόματα που διαθέτει στο ρόστερ της η εθνική Γαλλίας στο φετινό τουρνουά. Ο Ζοελ Αγιαγί έρχεται κατ’ ευθείαν από το NCAA και το Gonzaga, με σκοπό να οδηγήσει τους «τρικολόρ» στην κατάκτηση ενός ακόμα μεταλλίου σε επίπεδο μικρών εθνικών ομάδων.

Ο Αγιαγί γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο, καθώς είναι μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας, ενώ αναμένεται να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, με στόχο τη διάκριση στα παρκέ του Ηρακλείου. Διακρίνεται για την ικανότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού, αλλά και την ταχύτητα με την οποία αλλάζει κατεύθυνση, δημιουργώντας «ρήγματα».

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έχει δυνατό κορμό, ενώ ο σωματότυπός του θυμίζει έντονα τον Τζαμάλ Κρόφορντ, ενώ αν και επιδιώκει την επαφή, δεν τελειώνει καλά της φάσεις, στοιχείο το οποίο πρέπει να βελτιώσει στο παιχνίδι του.

Λεάντρο Μπολμάρο (Αργεντινή)

Η Αργεντινή, όπως και οι Φιλιππίνες, αλλά και η Ρωσία, είναι αντίπαλοι της Εθνικής στη φάση των ομίλων. Στην προσπάθειά της αυτή η χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει ποντάρει πολλά σε έναν παίκτη που μαθαίνει μπάσκετ στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Βαρκελώνη, για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Ο Λεάντρο Μπολμάρο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του. Μικρός στο… μάτι, καθώς κοιτάει τον κόσμο από τα 1,78μ, έρχεται με… φόρα από μια εξαιρετική σεζόν με την δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, με την οποία μέτρησε 10,7 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ, ενώ σούταρε με 40% στα σουτ εντός πεδιάς. Είναι πρώτα σκόρερ και έπειτα πασέρ, ενώ και στην άμυνα βγάζει ενέργεια, πιέζοντας τα αντίπαλα γκαρντ. Και σίγουρα, η Εθνική ομάδα θα έχει πολλή…. Δουλειά στο μαρκάρισμά του!

Νίκος Ρογκαβόπουλος (Ελλάδα)

Last, but not least of course, ένα… δικό μας παιδί! Οι συστάσεις που ακολουθούν τον Νίκο Ρογκαβόπουλο τα τελευταία χρόνια είναι οι καλύτερες δυνατές. Στην Εθνική θα είναι ένας από τους ηγέτες, μαζί με τους Καράμπελα και Αρσενόπουλο και στο δικό του πρόσωπο ο Γιάννης Καστρίτης περιμένει πολλά.

Επιθετικά ο «Ρόγκα» διαθέτει μεγάλη γκάμα κινήσεων. Το αθλητικό κορμί του βοηθάει ώστε να πηγαίνει με δύναμη προς το μπάσιμο και να σκοράρει με λέι απ ή κάρφωμα, είτε να κερδίζει το φάουλ. Παράλληλα, είναι παίκτης που μπορεί να απειλήσει και από μέση/μακρινή απόσταση, βάζοντας ακόμα περισσότερα προβλήματα στους αντιπάλους του.

Στα παρκέ της Κρήτης αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Εθνικής, θέλοντας να οδηγήσει τη χώρα του σε μία ακόμα μεγάλη διάκριση.