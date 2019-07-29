Πήρε Τζαϊτέ η Αβτοντόρ (pic)

Μια σημαντική κίνηση ολοκλήρωσε η Αβτοντόρ. Η ομάδα του Σάρατοφ έκανε δικό της τον Μουχαμαντού Τζαϊτέ, ο οποίος κατά το παρελθόν απασχόλησε και τον Προμηθέα, για την ενίσχυση στη θέση «5».
Ο Τζαϊτέ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ενώ κατά το παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Στρασμπούρ και της Λιμόζ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στην Ιταλία, για λογαριασμό της Τορίνο.
МУАММАДУ ЖАЙТЕ - НОВИЧОК "АВТОДОРА" "Автодор" подписал однолетний контракт с французским центровым Муаммаду Жайте (211 см, 113 кг, размах рук - 223 см). В сезоне-2018/19 Муаммаду выступал за итальянский клуб "Торино" со средними показателями 10.9 очка, 7.0 подбора и 1.1 передачи за игру. Ранее Жайте играл только на родине в составе "Лиможа", "Страсбура", "Нантерра" и "Булони". Французский талант попал под пристальное внимание скаутов НБА после яркого выступления на Чемпионатах Европы среди юношей U-18 в 2011 и 2012 годах. Принимал участие в драфте НБА 2013 и 2015 годов, но выбран не был. Является игроком сборной Франции, в составе которой стал бронзовым призером Евробаскета-2015. Чемпион FIBA EuroChallenge-2014/15 в составе "Нантерра". Владимир РОДИОНОВ Президент «Автодора»: «Жайте - талантливый и перспективный игрок, который уже успел проявить себя. Каждый сезон мы открываем для Евролиги одного-двух игроков, Муаммаду как раз созрел для такого шага. Надеюсь, что в этом сезоне мы поможем ему раскрыться для баскетбола топ-уровня, а он поможет нам добиться желаемого результата». Муаммаду ЖАЙТЕ Центровой «Автодора»: «Я очень рад присоединиться к «Автодору» и приложить все усилия для того, чтобы команда добилась успеха в этом году. У нас большие амбиции и при поддержке болельщиков мы сделаем все, чтобы их реализовать». #avtodorup #avtodor #saratov #vtbleague