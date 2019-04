Analysis: Όσα (δεν) είπε ο Πιτίνο! (vids)

Η συνέντευξη Τύπου του Ρικ Πιτίνο μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε viral πολύ γρήγορα. Τα σχόλια στο SDNA ήταν πολλά, τα social media πήραν «φωτιά» και ο καθένας προσπάθησε να ερμηνεύσει τις δηλώσεις του 66χρονου τεχνικού, σε μια ανάλυση που κράτησε 20' και είχε... χιλιάδες λέξεις.

Το sdna.gr απέδωσε από την πρώτη στιγμή τη συνέντευξη Τύπου όσο πιο σωστά γινόταν, εξήγησε πως τα σχόλια για τον Ίαν Βουγιούκα ήταν με χιουμοριστική διάθεση και ξεχώρισε τις σημαντικότερες ατάκες. Ωστόσο, πρόκειται για μια ομιλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις, αντιπαραθέσεις και σχόλια.

Γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε... πενηνταράκια τα 20' της συγκεκριμένης συνέντευξης και να σταθούμε σε εννέα σημεία της. Τι είπε ο Πιτίνο; Τι εννοούσε; Ποιες ατάκες ξεχώρισαν; Πού έκανε πλάκα και τι δεν έγινε κατανοητό;

Ο Αμερικανός τεχνικός έχει τρομερό χάρισμα στο πώς χειρίζεται τα media, είναι επικοινωνιακός και ακομπλεξάριστος. Δεν διστάζει να κάνει χιούμορ, αλλά και να μιλήσει... έξω από τα δόντια. Όμως, στο γραπτό κείμενο κάποιες φορές μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, σχετικά με το ύφος ενός ομιλητή.

Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, χωρίζουμε και αναλύουμε τη viral συνέντευξη Τύπου του Πιτίνο, η οποία ακολουθεί στο παρακάτω βίντεο ολόκληρη.

«Ο πόιντ γκαρντ τους έκανε τρομερή σειρά»

Ατάκα - δείγμα ανωτερότητας. Ο Πιτίνο έχει μάθει και να κερδίζει και να χάνει και ξέρει πότε και πώς να παραδεχτεί τον αντίπαλό του. Ο Φακούντο Καμπάτσο δεν αρέσει στον κόσμο του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ για το στυλ παιχνιδιού του, όμως κανείς δεν παραβλέπει τα «μαγικά» του στη σειρά, που έκαναν την απουσία του Σέρχιο Γιουλ να μοιάζει... μικρή. Το «χειροκρότημα» για τον αντίπαλο είναι στην νοοτροπία του έμπειρου κόουτς. Άλλωστε, το έχει ξανακάνει αυτό στο παρελθόν: ακόμα και στην έδρα του Ολυμπιακού, για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Στη συνέχεια, μάλιστα, αποθεώνοντας τον Αργεντινό γκαρντ, είπε: «Ο πόιντ γκαρντ τους ήταν φανταστικός και στα τρία ματς. Ήταν εκπληκτικός. Σε αυτό το παιχνίδι είχε 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο. Είναι στο... ύψος σας».

«Τα σουτ θεραπεύουν πολλές... αμαρτίες»

Από τις πρώτες μέρες του στην Αθήνα ο Πιτίνο στάθηκε στην έλλειψη πολλών σουτέρ στο ρόστερ της ομάδας. Αυτές οι δηλώσεις του δεν άρεσαν σε πολλούς, γιατί φάνηκε σαν να... ξεφωνίζει δημόσια τους παίκτες του. Εν τέλει, βέβαια, έκανε μια σύνοψη της «πράσινης» πραγματικότητας και την έκανε με το «καλημέρα». Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φέτος δεν είχε πολλούς σουτέρ και το πλήρωσε. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη Τύπου εξήγησε πως πήγε σε Final Four στο παρελθόν με ομάδες που δεν ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχες, αλλά μπορούσαν να σουτάρουν. Είναι βέβαιο πως στις καλοκαιρινές προτάσεις του, είτε μείνει στο ΟΑΚΑ, είτε όχι, θα προτείνει σουτέρ, που είναι αναγκαίοι για το «χτίσιμο» της επόμενης ημέρας, γύρω από τον αρχηγό Νικ Καλάθη. Ναι, τα σουτ είναι το γιατρικό και ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά δεν το είχε. Η Ρεάλ το είχε και μάλιστα σε αφθονία, βάζοντας μεγάλα σουτ ακόμα και στο τέλος των 24''.

«Τιμή μου που προπόνησα μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς»

Ο Πιτίνο έχει μιλήσει ξανά στο παρελθόν με τα καλύτερα λόγια για τους οπαδούς των Κυπελλούχων Ελλάδας. Τα λόγια του για το «πράσινο» κοινό αποτελούν διαφήμιση του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ σε όλη την μπασκετική υφήλιο. Ο κόσμος είδε στο πρόσωπό του έναν «δάσκαλο» και του φέρθηκε με σεβασμό στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

«Αν παίζαμε 15 φορές, θα κερδίζαμε τρεις και εκείνοι 12»

Άλλη μια ατάκα, που είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας του Αμερικανού προπονητή. Έβγαλε το καπέλο ως τζέντλεμαν και δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες, τις οποίες θεωρεί σημάδι αδυναμίας. Το ίδιο έκανε και στη συνέχεια των δηλώσεών του, όταν έφερε στη συζήτηση το παράδειγμα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Άλλωστε, αυτό είχε κάνει και στο Game 1, όταν είχε πει πως οι δικαιολογίες είναι για τους αδύναμους και πως τα διαιτητικά λάθη που έγιναν είναι μες στο παιχνίδι. Γι' αυτό και προκάλεσε έκπληξη η κλήση του σε απολογία από την Euroleague, με την διοργανώτρια αρχή να τον απαλλάσσει στη συνεχεια.

«Έπρεπε να περάσω στα πλέι οφ, για να μου φτιάξουν την λεκάνη»

Και πάμε σε μία από τις ιστορίες που συζητήθηκαν πολύ. Ο Πιτίνο δεν έκανε κάποια... καταγγελία, όπως θέλησαν να παρουσιάσουν στα social media. Όταν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του, χωρίς να δει τον τρόπο που μιλάει, μπορεί να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Όπως και να 'χει, μέσα από το χιούμορ του ο 66χρονος αναφέρθηκε με εύσημο τρόπο στις γνωστές παθογένειες του ΟΑΚΑ. Το είχε ξανακάνει μέσα στη σεζόν, δεν ήταν η πρώτη φορά. Εξέφρασε τις ενστάσεις του για το προπονητήριο των Κυπελλούχων Ελλάδας και παρουσιάστηκε σε media day φορώντας ένα κασκόλ, για να δείξει πόσο κρύο είναι το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η σπασμένη λεκάνη στα αποδυτήρια των προπονητών ήταν ένα δείγμα των κακών συνθηκών που υπάρχουν σε ορισμένους χώρους του ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει τα προβλήματα του ΟΑΚΑ και θέλει να τα διορθώσει, αλλάζοντας το κλειστό σε μεγάλο βαθμό, αν αυτό περάσει στα χέρια του.

«Αν επιστρέψω, θα κάνω ό,τι μπορώ για να έρθουν οι παίκτες για να πάρουμε τον τίτλο»

Άλλη μία ατάκα με... ζουμί. Θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι το απόλυτο μήνυμά του για την νέα σεζόν. Ας εξηγήσουμε γιατί. Αρχικά, ο Πιτίνο ξεκαθάρισε πως το «αν» της επιστροφής του είναι μεγάλο και επισήμανε πως δεν έχει μιλήσει για το μέλλον του με κανέναν από τη διοίκηση. Ούτε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ούτε με τον Μάνο Παπαδόπουλο. Τις συζητήσεις αυτές τις έχει κάνει μόνο στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ, αφού αυτό το ερώτημα αποτελεί το αγαπημένο των δημοσιογράφων. Στη συνέχεια, όμως, έστειλε το μήνυμά του: αν μείνει, θα θέλει και την ομάδα (και κυρίως τους παίκτες), που όχι μόνο θα τον βοηθήσουν να πάει στο Final Four, αλλά θα τον κάνουν να πάρει και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Φάνηκε σαν ένα έμμεσο μήνυμα για ριζικές αλλαγές (παικτών ή μπάτζετ). Το μήνυμα στάλθηκε, με τον ίδιο να λέει με νόημα: «Tο Final Four δεν είναι αρκετό για εμένα». Καταλαβαίνει κανείς, βέβαια, ότι με δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν έχει πάει στο Final Four εδώ και επτά χρόνια, ο πήχης ανεβαίνει ακόμα περισσότερο με τον ίδιο να μιλάει για κατάκτηση του τροπαίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, πάντως, αυτό που μπορεί να κρατήσει κάποιος είναι ότι δεν απέκλεισε την ενδεχόμενη επιστροφή του στην Αθήνα και δεν έκλεισε οριστικά καμία πόρτα. «Αν επιστρέψω και είναι μεγάλο το "αν", θα κάνω ό,τι μπορώ, για να έρθουν οι παίκτες που απαιτείται όχι απλά για να πάμε στο Final Four, αλλά για να πάρουμε τον τίτλο», ήταν τα λόγια του.

«Παιδιά, δεν είναι όλα μόνο θέμα χρημάτων»

Η αγαπημένη συζήτηση όλων στην Ελλάδα είναι τα μπάτζετ. Οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ποσά συμβολαίων, ο κόσμος τα αναλύει σε συζητήσεις και posts και οι παίκτες - προπονητές τα έχουν θέλοντας και μη στο μυαλό τους. Για παράδειγμα, ο Τσάβι Πασκουάλ είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία και έλεγε ξανά και ξανά πως για τον Παναθηναϊκό θα είναι υπέρβαση το «κάτι παραπάνω», αφού έχει τόσες ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ μπροστά του. Ο Πιτίνο στην media day πριν από το Game 1 της Μαδρίτης αναφέρθηκε στη δεδομένη διαφορά των μπάτζετ και εξήγησε την παρουσία της Ρεάλ στα Final Four. Όμως, έδειξε την πίστη του στην ομάδα του, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ μπορεί να γίνει σταθερά μια ομάδα επιπέδου Final Four. Μετά τον αποκλεισμό από τη «βασίλισσα» είπε και πάλι πως δεν είναι όλα θέμα χρημάτων και μόνο, εννοώντας πως είναι -και- θέμα επιλογών. «Είναι εύκολο να λες ότι οι άλλοι έχουν τόσα πολλά χρήματα. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων», σχολίασε και υπενθύμισε σε όλους την οικονομική θυσία που κάνει κάθε χρόνο τόσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όσο και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ομάδων της Euroleague, αφού τα δεδομένα, τα κέρδη και τα έσοδα στην λίγκα του Τζόρντι Μπερτομέου δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτά του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη, του ΝΒΑ.

«Ο Ίαν πρέπει να μειώσει τα τσιγάρα και το κρασί»

Και φτάνουμε και στην ατάκα την οποία πολλοί ανέλυσαν, αλλά μάλλον λίγοι είδαν στο βίντεο και κατάλαβαν. Για τον λόγο αυτό το SDNA έκοψε τις δύο αναφορές του Πιτίνο στον Βουγιούκα και τις παραθέτει στο σχετικό βίντεο, μαζί με τους υπότιτλους. Ο 66χρονος τεχνικός έκανε πλάκα λέγοντας για τα τσιγάρα του Έλληνα σέντερ. Φάνηκε ξεκαθάρα όταν η μεταφράστριά του, Στεφανία Μπρούγος, τον ρώτησε απορημένη: «Καπνίζει, πράγματι;» και ο ίδιος αφού είπε με σοβαρό ύφος: «πέντε τσιγάρα την ημέρα», έσπευσε να δείξει πως αστειεύεται, λέγοντας τρία «όχι». Έκανε χιούμορ. Βέβαια, εκ των υστέρων φάνηκε πως δεν ήταν και τόσο πετυχημένο. Μια βόλτα στα social media και στα σχόλια των άρθρων θα σας πείσει για το πόσο λάθος εξέλαβαν μερικοί αυτή την ατάκα, μην έχοντας δει το βίντεο, χωρίς να έχουν καταλάβει τον τρόπο και το ύφος των λεγομένων του. Το συμπέρασμα της viral δήλωσης για τον Βουγιούκα; Κακό αστείο, αλλά αστείο. Αμερικανικό χιούμορ. Ο Βουγιούκας ούτε κάπνιζε, ούτε καπνίζει.

«Ο Θανάσης πρέπει να μάθει να ντριμπλάρει, να πασάρει και να σουτάρει»

Κλείνοντας, θα σταθούμε και σε μια δήλωση, που είναι από τα λίγα σημεία των 20' στη συνέντευξη Τύπου, που έχουν... διπλή ανάγνωση. Ο άλλοτε προπονητής στο NCAA και το NBA έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στον «Flash» όλη τη χρονιά. Από την μία πλευρά τον χαρακτήρισε εξαιρετικό αθλητή και τόνισε πως έχει το μεγαλύτερο potential και το μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης. Από την άλλη, τόνισε πως δεν είναι εξαιρετικός αμυντικός (όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν) και πως πρέπει να τα βελτιώσει όλα: ντρίμπλα, πάσα, σουτ. Άρα, η «μετάφραση» αυτής της δήλωσης είναι και λίγο θέμα... διάθεσης. Θέλει να δει κάποιος το ποτήριο μισογεμάτο και να σταθεί στο "sky is the limit" του Θανάση ή να το δει μισοάδειο και να μείνει στην ανάγκη βελτίωσης όλων των βασικών, σε έναν παίκτη που είναι 27 ετών;