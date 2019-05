Από τον Πάντερ στον Λαπροβίτολα: «Λαβράκια» έτοιμα για Euroleague!

Ένα ακόμα καλοκαίρι αναμένεται... καυτό, καθώς όλες οι ομάδες θα βγουν στην αγορά, με σκοπό να πάρουν παίκτες που θα μπορέσουν να κάνουν ακόμα καλύτερα τα ρόστερ τους. Κάποιες εξ αυτών, μάλιστα, έχουν παράδοση στις... έξυπνες βόμβες. Η Ζαλγκίρις είναι μία εξ αυτών, με την ομάδα από την Λιθουανία να πραγματοποιεί το πρώτο της... χτύπημα για την ερχόμενη σεζόν, με την απόκτηση του Τζοκ Λαντέιλ.

Ο Αυστραλός ανήκει σε μια λίστα παικτών που δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ στην Euroleague, ωστόσο αναμένεται να πάρουν... βάπτισμα πυρός μέσα από την παρουσία τους στην ομάδα του Κάουνας.

Το άρθρο συνεχίζεται μετά τη διαφήμιση

Το SDNA, με αφορμή την μεταγραφή του Αυστραλού σέντερ από την Παρτιζάν, συγκέντρωσε μερικές από τις πιο αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις παικτών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν... λαχεία για κάθε ομάδα υψηλού επιπέδου.

Backcourt

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να είναι αυτό του Κέβιν Πάντερ. Ο Αμερικανός γκαρντ κατάφερε να... εκτοξεύσει τη φήμη του τη φετινή σεζόν, χάρη στην παρουσία του στην Βίρτους Μπολόνια. Με την ιταλική ομάδα κατέκτησε το Champions League, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε MVP του Final Four. Το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα ολοκληρώθηκε και πλέον είναι ελεύθερος και... ωραίος στην αγορά. Ήδη, μάλιστα, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων και από την Euroleague.

Ένας ακόμα γκαρντ που έκανε εξαιρετική σεζόν φέτος ήταν ο Ουίλ Κάμινγκς. Ο άλλοτε άσος του Άρη κατάφερε να ξεχωρίσει στο γερμανικό πρωτάθλημα, με την φανέλα της Όλντενμπουργκ, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ο 26χρονος γκαρντ μέτρησε 20,9 πόντους και 4,3 ασίστ κατά μέσο όρο και αυτός -με τη σειρά του- μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και αναμένεται να μπει στο στόχαστρο αρκετών ομάδων.

Ο Νικολάς Λαπροβίτολα αποτελεί μια από τις αποκαλύψεις της φετινής σεζόν στην ACB. Ο Αργεντινός γκαρντ πήρε από το... χέρι την Μπανταλόνα στην φετινή ACB και την οδήγησε ως την έκτη θέση της βαθμολογίας. Το όνομά του, μάλιστα, έχει ήδη συνδεθεί με την Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της νέας σεζόν, κατά την οποία όλα δείχνουν πως θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Το ίδιο ισχύει και για τον Άσκια Μπούκερ. Ο άλλοτε γκαρντ του Αρκαδικού πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μούρθια, δείχνοντας τις εκτελεστικές ικανότητές του.

Σχετικα «Καθάρισε» με τους ψηλούς της η Εφές 5 άρθρα4 πρόσωπα

Μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις του ιταλικού πρωταθλήματος ακούει στο όνομα Ντρου Κρόφορντ. O 28χρονος φόργουορντ της Κρεμόνα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την ιταλική ομάδα, βοηθώντας την να φτάσει ως την δεύτερη θέση της κατάταξης στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ήδη το όνομά του έχει μπει στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, με τον Κρόφορντ να διακρίνεται για τα αθλητικά προσόντα του, αλλά και για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, καθώς μετρά 17,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τον γνωρίσαμε από τη θητεία του στον Κολοσσό Ρόδου, όμως το... ξεπέταγμα το έκανε στην Γερμανία. Ο Τι Τζέι Μπρέι φόρεσε τη φανέλα της Βέχτα και κατάφερε να ξεχωρίσει φέτος με την εικόνα του εντός παρκέ. Στα 34 παιχνίδια που έπαιξε με την γερμανική ομάδα μέτρησε 14,7 πόντους, 8 ασίστ, 3,2 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα κατά μέσο όρο, δείχνοντας σε αρκετά παιχνίδια τον ηγετικό χαρακτήρα του.

Το άρθρο συνεχίζεται μετά τη διαφήμιση

Last, but not least της σχετικής λίστας ο Τζέι Τζέι Ο'Μπράιεν. Ο 27χρονος γκαρντ-φόργουορντ αγωνίστηκε στην Αστάνα τη φετινή σεζόν και ήταν με διαφορά ο καλύτερος και πιο αξιόπιστος παίκτης της ομάδας από το Καζακστάν. Οι δικές του εμφανίσεις, άλλωστε, οδήγησαν την ομάδα του ως την όγδοη θέση της κατάταξης του πρωταθλήματος.

Front Line

Ο Τζοκ Λαντέιλ είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της λίστας αυτής. Ο Αυστραλός σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Παρτιζάν του Αντρέα Τρινκιέρι και κατάφερε να την «εξαργυρώσει» με μια μεταγραφή στο υψηλότερο επίπεδο, στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο Λαντέιλ, όμως δεν είναι ο μοναδικός ψηλός που έδειξε φέτος έτοιμος για το βήμα παραπάνω.

Ο Τζόρνταν Μόργκαν, γνωστός μας από το πέρασμά του από την Κύμη, κατάφερε να ξεχωρίσει με τη φανέλα της Μπάνβιτ. Ήδη, μάλιστα, το όνομά του βρίσκεται σε λίστες αρκετών ομάδων ενόψει της νέας σεζόν και βάσει των εμφανίσεών του στον Πάνορμο (13,6 πόντοι, 7,5 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 55,2% στα δίποντα), πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην Μπάνβιτ και δεν θα κάνει το... άλμα τη νέα σεζόν.

Η Ζενίτ κατάφερε να αποκλείσει την Λοκομοτίβ Κουμπάν, στην πρώτη φάση των πλέι οφ της VTB League και αυτό το οφείλει -σε μεγάλο βαθμό- στις εμφανίσεις του Τζέιλεν Ρέινολντς. Ο Αμερικανός άσος πήρε την ομάδα του Ζοάν Πλάθα από το χέρι και με 16,7 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο έχει εξελιχτεί σε ένα από τα πρόσωπα της σεζόν στην VTB League.

Η Μπανταλόνα φέτος κατάφερε να κλέψει την παράσταση με το run 'n gun παιχνίδι της και ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν, πέραν του Λαπροβίτολα, ήταν και ο Μάρκο Τοντόριβτς. Ο 27χρονος φόργουορντ από το Μαυροβούνιο βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, κάτι που επιβεβαίωσε στην φετινή Liga Endesa, όπου σε 32 παιχνίδια μέτρησε 10,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 16,4 στο σύστημα αξιολόγησης, κατά μέσο όρο, εντυπωσιάζοντας με την παρουσία του στο παρκέ.

Η Μπαουνσβάιγκ κατάφερε να μπει στα πλέι οφ του πρωταθλήματος και αυτό το οφείλει σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ο Σκοτ Ίθερτον πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και με 17,8 πόντους και 9,4 ριμπάουντ ήταν ο ηγέτης της ομάδας του σε μια άκρως απαιτητική και ανταγωνιστική σεζόν. Ο 27χρονος σέντερ αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων, καθώς έχει την ικανότητα να σκοράρει τόσο κοντά, όσο και μακριά από το καλάθι.