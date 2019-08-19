ΠΑΟΚ - ΠΑΟ στην πρεμιέρα, στις 5 Ιανουαρίου το ντέρμπι «αιωνίων»

Την ίδια στιγμή, το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» θα γίνει την 11η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, με τις «ερυθρόλευκες» να αντιμετωπίζουν εντός έδρας το «τριφύλλι». Στην πρεμιέρα του ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ήπειρο κόντρα στην νεοφώτιστη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών:
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-2020
1η Αγωνιστική - 13/10/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
2η Αγωνιστική - 20/10/19
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ
3η Αγωνιστική - 27/10/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
4η Αγωνιστική - 03/11/19
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
5η Αγωνιστική - 10/11/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
6η Αγωνιστική - 24/11/19
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
7η Αγωνιστική - 01/12/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
8η Αγωνιστική - 08/12/19
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
9η Αγωνιστική - 15/12/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
10η Αγωνιστική - 22/12/19
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
11η Αγωνιστική - 05/01/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΣ ΠΑΟΚ
12η Αγωνιστική - 12/01/20
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
13η Αγωνιστική - 19/01/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
14η Αγωνιστική - 26/01/20
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
15η Αγωνιστική - 02/02/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
16η Αγωνιστική - 09/02/20
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
17η Αγωνιστική - 16/02/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
18η Αγωνιστική - 23/02/20
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
19η Αγωνιστική - 01/03/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
20η Αγωνιστική - 08/03/20
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
21η Αγωνιστική - 15/03/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
22η Αγωνιστική - 29/03/20
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ