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ΠΑΟΚ - ΠΑΟ στην πρεμιέρα, στις 5 Ιανουαρίου το ντέρμπι «αιωνίων»

19 Αυγούστου 2019, 14:26
Τελευταία ανανέωση: 1 ώρα πριν
ΠΑΟΚ - ΠΑΟ στην πρεμιέρα, στις 5 Ιανουαρίου το ντέρμπι «αιωνίων»

Σπουδαίο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού έβγαλε η κληρωτίδα της Α1 Γυναικών για την σεζόν 2019-20.

Την ίδια στιγμή, το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» θα γίνει την 11η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, με τις «ερυθρόλευκες» να αντιμετωπίζουν εντός έδρας το «τριφύλλι». Στην πρεμιέρα του ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ήπειρο κόντρα στην νεοφώτιστη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών:

Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-2020

1η Αγωνιστική - 13/10/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

2η Αγωνιστική - 20/10/19
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ

3η Αγωνιστική - 27/10/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ

4η Αγωνιστική - 03/11/19
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ

5η Αγωνιστική - 10/11/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ

6η Αγωνιστική - 24/11/19
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

7η Αγωνιστική - 01/12/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ

8η Αγωνιστική - 08/12/19
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ

9η Αγωνιστική - 15/12/19
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

10η Αγωνιστική - 22/12/19
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ

11η Αγωνιστική - 05/01/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΣ ΠΑΟΚ

12η Αγωνιστική - 12/01/20
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ

13η Αγωνιστική - 19/01/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

14η Αγωνιστική - 26/01/20
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

15η Αγωνιστική - 02/02/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

16η Αγωνιστική - 09/02/20
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ

17η Αγωνιστική - 16/02/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ

18η Αγωνιστική - 23/02/20
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

19η Αγωνιστική - 01/03/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ

20η Αγωνιστική - 08/03/20
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
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21η Αγωνιστική - 15/03/20
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22η Αγωνιστική - 29/03/20
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ΠΑΟΚ - ΠΑΟ στην πρεμιέρα, στις 5 Ιανουαρίου το ντέρμπι «αιωνίων»
Χρόνος ανάγνωσης: 6’