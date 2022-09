Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμά του στα social media, με το πέρας του αγώνα απέναντι στους Κροάτες.

«Το πρώτο βήμα του ταξιδιού», έγραψε χαρακτηριστικά ο Greek Freak, που πλέον ετοιμάζεται για τον επόμενο αντίπαλο, ο οποίος θα είναι η Ιταλία, το βράδυ του Σαββάτου (03/09, 22:00).

The first step of the journey ✅😤💪🏾 pic.twitter.com/GbkRcewvOE