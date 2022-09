Σοκ με Γκαλινάρι: Ρήξη χιαστού για τον Ιταλό

Η κατάσταση του Ντανίλο Γκαλινάρι εξ αρχής φαινόταν σοβαρή, με τον Ιταλό άσο να χάνει το Eurobasket, λόγω τραυματισμού στο παιχνίδι της Ιταλίας με την Γεωργία.

Λίγες μέρες μετά την αρχική διάγνωση του τραυματισμού του, ο έμπειρος άσος έκανε περαιτέρω εξετάσεις. Και εκεί οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν.

Ο «Γκάλο» έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο, κάτι που τον θέτει εκτός μάχης για -τουλάχιστον- το πρώτο μισό της σεζόν. Γεγονός που σημαίνει πως δεν θα ενισχύσει τους Μπόστον Σέλτικς τους επόμενους μήνες.

After receiving further evaluation, Boston’s Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee, per sources. This is the same ACL that Gallinari tore in 2013.