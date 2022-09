Επίσημο: Βόιγκτμαν διετίας στην Αρμάνι Μιλάνο (pic)

Ακόμα μια σημαντική μεταγραφή για την Αρμάνι Μιλάνο, που έχει σαν στόχο να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα έκανε δικό της τον Γιοχάν Βόιγκτμαν, με τον Γερμανό άσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους πρωταθλητές Ιταλίας, γεμίζοντας τις θέσεις των φόργουορντ.

Στις πρώτες δηλώσεις του, μετά την ανακοίνωση του deal, ο διεθνής άσος είπε ότι «οι φιλοδοξίες και οι στόχοι είναι πολύ υψηλοί. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα».

