Απολαυστικό: Οι καλύτερες στιγμές από την 1η μέρα του Eurobasket (vid)

Δείτε εδώ το απολαυστικό βίντεο:

Can't believe this was only DAY 1️⃣🤯



We are in for an 𝘼𝙈𝘼𝙕𝙄𝙉𝙂 #EuroBasket 2022! pic.twitter.com/BXEn86neLB