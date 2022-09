«Βόμβα» με Μίτσελ στους Καβαλίερς και Μαρκάνεν στους Τζαζ

Οι δύο ομάδες προχώρησαν σε ανταλλαγές παικτών που φέρνει τον πολυσυζητημένο τις τελευταίες εβδομάδες Ντόνοβαν Μίτσελ στο Κλίβελαντ, αφήνοντας τους Τζαζ μετά από μια πενταετία.

Για να αποκτήσει τον χαρισματικό 25χρονο γκαρντ οι Καβαλίερς έστειλαν στην ομάδα της Γιούτα τους Κόλιν Σέξτον, Λάουρι Μάρκανεν, Οτσάι Ακμπάτζι αλλά και τρία τρεις (unprotected) επιλογές πρώτου γύρου και ακόμα

Cleveland will send three unprotected first round picks and two pick swaps as part of the deal to Utah for Mitchell, sources tell ESPN. https://t.co/vfphmFMIAf