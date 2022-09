Αποθέωση για Νοβίτσκι στην Κολωνία: Αποσύρθηκε η γερμανική φανέλα με το «14» (vid)

Ο «θρύλος» της εθνικής Γερμανίας αλλά και των Ντάλας Μάβερικς γνώρισε την αποθέωση από το κοινό πριν το τζάμπολ του αγώνα με τη Γαλλία, καθώς αποσύρθηκε η φανέλα με το νούμερο 14 που φορούσε στην ομάδα μέσα σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα.

Ο ίδιος συγκινημένος χαιρέτησε το πλήθος που έκανε το όνομά του σύνθημα για ακόμα μία φορά, τους ευχαρίστησε για όσα έζησε, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν για να τον τιμήσουν και οι Τζέισον Κιντ, Μαρκ Κιούμπαν.

The jersey goes up! 🇩🇪



A true legend of the game, @swish41 gets his #14 jersey retired by Germany! 🙇#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/YbgOK4O44t