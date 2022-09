Τζέισον Κιντ και Μαρκ Κιούμπαν στην Κολωνία για τον Ντόντσιτς και τον Νοβίτσκι! (vid -pic)

Ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς δίνουν το παρών στην Αρένα της Κολωνίας για να δουν από κοντά τον αστέρα τόσο της ομάδας τους, όσο και της Σλοβενίας.

Φυσικά, δεν είναι μόνο εκεί για τον Λούκα Μάτζικ, αλλά και για τον Ντιρκ Νοβίτσκι, όπου λίγο μετά τις 21:00 θα η εθνική Γερμανίας θα αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 14 που φορούσε ο άλλοτε σταρ επίσης των Ντάλας Μάβερικς

Δείτε την ανάρτηση και το βίντεο:

We're sending our love across the pond, @dallasmavs! 👋#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/m1iCxGQk4t