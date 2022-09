Αντίπαλοι Ελλάδας: Ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της η Μεγάλη Βρετανία

Στην βρετανική αποστολή βρίσκονται και δύο γνώριμοι στο ελληνικό κοινό από τη θητεία τους σε Τρίκαλα (Όβι Σόκο) το 2015-16 και Αρκαδικό (Ντέβον Βαν Όστρουμ) την ίδια χρονιά.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Άντερσον, Μπίγκμπι-Ουίλιαμς, Κλαρκ, Χέσον, Ογκουνιέγε, Μόκφορντ, Νέλσον, Ολασένι, Σόκο, Βαν Όστρουμ, Ουίτλ, Ουίλαν

🇬🇧Great Britain Men’s Head Coach Nate Reinking has confirmed the 12-man roster selected to represent the team at @EuroBasket!



👇Read more below.#BritishBasketball