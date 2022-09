Ο γκαρντ της Αναντολού Εφές και σταρ της τουρκικής ομάδας πήρε «φωτιά» μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδο και με 3/3 οδήγησε την ομάδα του σε επιμέρους σκορ 15-2 για το 41-31 του ημιχρόνου.

Δείτε τις «βόμβες» του:

Sweeter than sugar 🍭



Shane Larkin in 𝘼𝙏𝙏𝘼𝘾𝙆𝙄𝙉𝙂 mode, raining threes in the first half! 💧#EuroBasket x #BringTheNoise x 🇹🇷 @tbf



